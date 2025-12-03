Colombia

Imponen internamiento preventivo a adolescente que habría asesinado a Jean Claude Bossard: le imputaron homicidio y otros delitos

El joven de 16 años aceptó solo tres de los cargos que le fueron endilgados

Jean Claude Bossard, de 29 años, falleció tras ser asaltado por dos criminales, en el norte de Bogotá - crédito jeanclit/TikTok

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al adolescente presuntamente responsable del asesinato de Jean Claude Bossard, un hombre de 29 años que murió en medio de un intento de hurto en el norte de Bogotá.

El crimen fue perpetrado el 2 de diciembre de 2025 en la localidad de Usaquén. De acuerdo con el ente acusador, el adolescente de 16 años estuvo involucrado en el intento de hurto, junto con otra persona, que falleció en el lugar de los hechos.

Por este crimen, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes imputó al adolescente los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tentativa de hurto calificado, todos ellos en modalidad agravada, así como falsedad marcaria.

El adolescente le disparó al joven luego de que intentara impedir el hurto - crédito @emilianogarcia / X

El adolescente aceptó tres de los cargos, aunque rechazó el de falsedad marcaria. Aunado a ellos, por decisión del juez de control de garantías, el menor deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro especializado, mientras avanza el proceso judicial en su contra y se define su situación jurídica.

El intento de hurto y el asesinato de la víctima

El 2 de diciembre, el adolescente judicializado y su acompañante se movilizaron en una motocicleta con placas falsas e interceptaron a la víctima en una vía pública del barrio Chicó Navarra. Allí, intimidaron al hombre con un arma de fuego con el objetivo de robarle sus pertenencias. Durante el forcejeo que se produjo, el procesado habría disparado en repetidas ocasiones, lo que resultó en la muerte de la víctima.

Integrantes de la Policía Nacional enfrentaron a los presuntos agresores en el lugar de los hechos. En el operativo, uno de los atacantes fue dado de baja, mientras que el joven de 16 años resultó herido y fue capturado en flagrancia.

La Policía dio de baja a uno de los atacantes del joven - crédito Policía Nacional

Padre de la víctima se pronunció: “Debo enterrarlo”

Jean Claude Bossard, padre del joven asesinado, que lleva su mismo nombre, se pronunció sobre los hechos. En medio del dolor y la indignación, informó que su hijo era barranquillero y que trabajaba en Bogotá. Se encontró con él un día antes del asesinato; viajó junto con algunos familiares a la capital colombiana con el fin de celebrar su cumpleaños número 30, que sería el 5 de diciembre de 2025.

Mi hijo cumplía 30 años este viernes, ahora debo enterrarlo ese día”, expresó en Caracol Radio.

Sobre el intento de hurto y asesinato de su hijo, contó que los criminales intentaron llevarse su maleta donde tenía un computador. El joven forcejeó con uno de los asaltantes (el menor de edad judicializado) y este le disparó en el pecho. El padre fue informado sobre lo ocurrido por un compañero de la víctima que se percató de lo que había sucedido por el ruido que se generó en la escena.

Este fue el momento en el que un ladrón atracó a Jean-Claude Bossard, mientras el otro esperaba en la motocicleta - crédito captura de video redes sociales/X

Uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso. Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente, le pegó un tiro en el pecho, eso no dio cuenta para nada”, detalló en otra entrevista con Noticias Caracol.

Reflexionando sobre los hechos, aseguró que no se puede permitir que la inseguridad continúe tomando fuerza en la ciudad, donde la población es víctima de constantes robos y otros delitos como el homicidio. Además, criticó el hecho de que se considere al señalado asesino de su hijo como un niño o un adolescente.

No es un adolescente de 16 años. Es un asesino”, aseveró Jean Claude Bossard.

