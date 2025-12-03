“Hagan la paz ya”: Petro envió mensaje al ELN y lanzó pulla a Estados Unidos por posibles ataques en Colombia

El presidente aseguró que el ELN no tiene motivos para postergar la paz y advirtió sobre ataques militares en Colombia - crédito Redes sociales/X

Durante la inauguración del Colegio Universidad de El Tarra (Norte de Santander), llevada a cabo el 3 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro aseguró que su bandera sigue siendo la paz, pese a las críticas que han surgido sobre su política y la continuidad de la violencia en el Catatumbo y otras regiones del país.

En su intervención, el primer mandatario pidió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en enero de 2025 perpetró masacres en distintos municipios de Norte de Santander, optar por el camino de la paz para mejorar la situación actual del país.

Esta alternativa, según indicó, todavía está sobre la mesa, aunque también existen otras posibilidades de combatir a los grupos armados ligados al narcotráfico que son más violentas y con las que no está de acuerdo. Al parecer, habría hecho referencia a la advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques perpetrados por el Ejército norteamericano en suelo colombiano.

“Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya, no hay nada que esperar. Bombazos, misiles, ahora, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No. Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie”, precisó el jefe de Estado en el evento público.

Petro aseguró que se trata de implementar el “amor eficaz”, citando al sacerdote Camilo Torres Restrepo, que fue integrante del ELN en su momento. Ese concepto, según explicó, se aplica a través de la educación y dejando las armas y las amenazas.

“Yo creo que a mucha gente que anda por ahí con armas se le olvidó el amor y la eficacia del amor. El amor eficaz es que nuestra juventud estudie en una universidad, el amor eficaz es que cualquier hijo o hija de campesino pueda estudiar gratuitamente Medicina (…), amor eficaz es que nadie, entonces, nos amenace”, señaló el presidente.

Al inicio de su discurso, el jefe de Estado aseguró que el país está “bajo amenaza” y que a nivel global también se está viviendo un momento de riesgo. Auguró una “barbarie” si se continúa actuando conforme a discursos que impulsan la violencia.

“Hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Fases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos”, dijo.

¿Un acto de guerra?: la respuesta de Petro a Trump ante posibles ataques

A través de su cuenta de X, el primer mandatario colombiano rechazó la posibilidad de una intervención militar en el país por parte de las tropas estadounidenses. En aras de exponer los resultados de su política antidrogas, aseguró que durante su administración ha logrado desmantelar más de 18.000 puntos de fabricación de drogas, lo que equivale a la destrucción de un laboratorio cada 40 minutos.

En consecuencia, instó el jefe de Estado Donald Trump a visitar el territorio nacional para que participe en operaciones militares orientadas a la destrucción de laboratorios de cocaína y otras sustancias ilícitas. Advirtió que el perpetrar ataques en Colombia sería una declaración de guerra al país.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, explicó el presidente colombiano.

Indicó que Colombia ha contribuido al debilitamiento del narcotráfico, impidiendo que las dosis sean comercializadas en otros países del mundo –incluyendo Estados Unidos–. “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”, señaló.

