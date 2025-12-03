Gustavo Bolívar le contestó a Lina María Garrido por proyección en segunda vuelta presidencial de encuesta de Invamer: “Significa que a su candidato De la Espriella le tienen tanto rechazo”

Gustavo Bolívar protagonizó rifirrafe con Lina María Garrido por encuesta de Invamer - crédito Montaje Infobae

La publicación de la reciente encuesta de Invamer sobre las proyecciones para la segunda vuelta presidencial 2026 generó intercambio de opiniones y cuestionamientos en redes sociales.

Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Cambio Radical, manifestó en X sus dudas sobre los resultados reportados por la firma encuestadora, argumentando que los porcentajes asignados al candidato del petrismo y a la oposición resultan inconsistentes si se comparan con los apoyos de primera vuelta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Garrido, Invamer proyecta que Iván Cepeda alcanza “el 31,9 % en primera vuelta” y subiría “al 59 %” en el balotaje, mientras que Abelardo de la Espriella pasaría “del 18 % al 36 %”.

Para la representante, el comportamiento electoral proyectado no concuerda con la suma de los candidatos antipetristas en primera ronda, que, según su propio cálculo, alcanza el 45%, “y es evidente que ese voto jamás apoyaría al petrismo en segunda vuelta, y terminaría respaldando a @ABDELAESPRIELLA o a quien pase a segunda como el candidato antipetrista”.

Garrido detalló los porcentajes agregados punto por punto en su trino y adjuntó una imagen con la información original para su verificación. En su mensaje, agregó: “Adjunto la foto para que ustedes mismos verifiquen”.

Los nombres mencionados como parte de los candidatos de oposición incluyen a Miguel Uribe, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Carlos Fernando Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rodrigo Botero y otros perfiles señalados como antipetristas o independientes, obteniendo juntos “un total del 45%, faltando 6 meses” para las elecciones.

La respuesta del exsenador Gustavo Bolívar no se hizo esperar. El congresista replicó en la misma red social: “Eso significa que a su candidato De La Espriella le tienen tanto rechazo que en segunda vuelta casi todo el centro y una pequeña fracción de la derecha preferiría votar por Cepeda”.