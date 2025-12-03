Estafadores en Colombia aprovechan integración financiera para engañar a usuarios y obtener sus datos personales

Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia

Desde la aprobación de los procesos de integración entre Davivienda y Scotiabank, autorizados por la Superintendencia Financiera, comenzaron a circular reportes sobre intentos de fraude que buscan aprovecharse de la transición.

La transformación que dio origen a Davibank generó expectativas entre miles de usuarios del sistema financiero, mientras que, al mismo tiempo, surgieron advertencias sobre actividades delictivas que intentan obtener información sensible.

(Composición Infobae)

La situación fue explicada en un informe compartido por Semana, en el que se expuso cómo distintas modalidades fraudulentas están siendo empleadas para confundir a los clientes que siguen las novedades del sector.

Los cambios recientes se convirtieron en una oportunidad para que los estafadores desarrollaran mensajes y supuestas notificaciones que imitan comunicaciones oficiales.

La intención de estos actores es acceder a datos personales y financieros mediante tácticas que parecen legítimas, usualmente asociadas a procesos de verificación o actualización.

De acuerdo con reportes de usuarios, los delincuentes recurren a mensajes de texto, correos electrónicos y comunicaciones enviadas por aplicaciones de mensajería para solicitar información que no corresponde a los procedimientos formales de las entidades.

Una de las modalidades descritas consiste en remitir mensajes en los que se informa a los clientes sobre presuntas actualizaciones asociadas a la integración bancaria. En esos textos, los estafadores piden a las víctimas ingresar datos privados o acceder a enlaces diseñados para capturar claves y permitir el ingreso no autorizado a las plataformas digitales.

En algunos casos, los delincuentes indican que, para continuar con el uso normal de los servicios financieros, es necesario completar formularios o proporcionar datos que solo deben gestionarse desde los canales establecidos por las entidades bancarias.

Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia - crédito www.freepik.es

También se han identificado comunicaciones en las que se solicita ingresar a enlaces que supuestamente redirigen a procesos de autenticación o ajustes derivados de los nuevos esquemas tecnológicos. Estos vínculos conducen a páginas externas que replican la apariencia de los portales bancarios, con el fin de registrar la información introducida por los usuarios. El uso de enlaces falsos es una de las estrategias más frecuentes en campañas de fraude digital, y se intensificó tras los anuncios relacionados con Davibank.

Además de los mensajes, se han reportado llamadas telefónicas de personas que se presentan como funcionarios financieros. En dichas comunicaciones, los interlocutores solicitan datos personales argumentando que deben completar requerimientos relacionados con la integración. La suplantación de funcionarios es otro de los métodos empleados para obtener información que permita acceder a cuentas, productos o historiales bancarios, y se dirige especialmente a usuarios que desconocen los procedimientos internos de verificación.

Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia- crédito www.freepik.es

Las entidades financieras han reiterado que no solicitan información confidencial mediante canales no oficiales. De igual manera, recordaron que los procesos de actualización se llevan a cabo exclusivamente en las oficinas, en las aplicaciones oficiales o en las páginas web verificadas. Los usuarios han insistido en la necesidad de verificar siempre la autenticidad de los mensajes, enlaces y llamadas recibidas, especialmente en períodos donde se presentan cambios estructurales dentro del sistema financiero.

Entre las recomendaciones compartidas por distintos usuarios y autoridades se incluye comunicarse directamente con las entidades bancarias ante cualquier inquietud. También se destaca la importancia de no entregar información clave a terceros, evitar ingresar a enlaces desconocidos y verificar que cualquier comunicación provenga de los canales autorizados. La prevención y la verificación constante se consideran herramientas claves para evitar caer en esquemas fraudulentos, particularmente cuando se presentan modificaciones que pueden generar inquietudes entre los clientes.

De forma adicional, se han recibido reportes de llamadas en las que los estafadores intentan obtener respuestas afirmativas que podrían ser utilizadas en procesos irregulares. En estos casos, se sugiere evitar contestar números no reconocidos y abstenerse de proporcionar datos sensibles. Asimismo, se recomienda alertar a familiares, incluidos adultos mayores, acerca de estas modalidades para reducir la vulnerabilidad frente a este tipo de iniciativas delictivas.

Las autoridades exhortaron a reportar cualquier intento de estafa, ya que esa información contribuye a identificar patrones y a activar mecanismos de prevención. El seguimiento oportuno de estas situaciones resulta fundamental para detectar nuevas modalidades y advertir a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al uso indebido de información personal y financiera, especialmente durante fases de transición institucional como la que atraviesa el sector financiero tras la integración entre Davivienda y Scotiabank.