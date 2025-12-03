Colombia

Estafadores en Colombia aprovechan integración financiera para engañar a usuarios y obtener sus datos personales

La integración entre Davivienda y Scotiabank abrió espacio para que delincuentes intenten engañar a clientes mediante mensajes, enlaces falsos y llamadas, aprovechando la confusión de los usuarios frente a los recientes cambios anunciados en el sector financiero

Guardar
Estafas virtuales por cuenta de
Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia

Desde la aprobación de los procesos de integración entre Davivienda y Scotiabank, autorizados por la Superintendencia Financiera, comenzaron a circular reportes sobre intentos de fraude que buscan aprovecharse de la transición.

La transformación que dio origen a Davibank generó expectativas entre miles de usuarios del sistema financiero, mientras que, al mismo tiempo, surgieron advertencias sobre actividades delictivas que intentan obtener información sensible.

(Composición Infobae)
(Composición Infobae)

La situación fue explicada en un informe compartido por Semana, en el que se expuso cómo distintas modalidades fraudulentas están siendo empleadas para confundir a los clientes que siguen las novedades del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los cambios recientes se convirtieron en una oportunidad para que los estafadores desarrollaran mensajes y supuestas notificaciones que imitan comunicaciones oficiales.

La intención de estos actores es acceder a datos personales y financieros mediante tácticas que parecen legítimas, usualmente asociadas a procesos de verificación o actualización.

De acuerdo con reportes de usuarios, los delincuentes recurren a mensajes de texto, correos electrónicos y comunicaciones enviadas por aplicaciones de mensajería para solicitar información que no corresponde a los procedimientos formales de las entidades.

Una de las modalidades descritas consiste en remitir mensajes en los que se informa a los clientes sobre presuntas actualizaciones asociadas a la integración bancaria. En esos textos, los estafadores piden a las víctimas ingresar datos privados o acceder a enlaces diseñados para capturar claves y permitir el ingreso no autorizado a las plataformas digitales.

En algunos casos, los delincuentes indican que, para continuar con el uso normal de los servicios financieros, es necesario completar formularios o proporcionar datos que solo deben gestionarse desde los canales establecidos por las entidades bancarias.

Estafas virtuales por cuenta de
Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia - crédito www.freepik.es

También se han identificado comunicaciones en las que se solicita ingresar a enlaces que supuestamente redirigen a procesos de autenticación o ajustes derivados de los nuevos esquemas tecnológicos. Estos vínculos conducen a páginas externas que replican la apariencia de los portales bancarios, con el fin de registrar la información introducida por los usuarios. El uso de enlaces falsos es una de las estrategias más frecuentes en campañas de fraude digital, y se intensificó tras los anuncios relacionados con Davibank.

Además de los mensajes, se han reportado llamadas telefónicas de personas que se presentan como funcionarios financieros. En dichas comunicaciones, los interlocutores solicitan datos personales argumentando que deben completar requerimientos relacionados con la integración. La suplantación de funcionarios es otro de los métodos empleados para obtener información que permita acceder a cuentas, productos o historiales bancarios, y se dirige especialmente a usuarios que desconocen los procedimientos internos de verificación.

Estafas virtuales por cuenta de
Estafas virtuales por cuenta de integración bancaria en Colombia- crédito www.freepik.es

Las entidades financieras han reiterado que no solicitan información confidencial mediante canales no oficiales. De igual manera, recordaron que los procesos de actualización se llevan a cabo exclusivamente en las oficinas, en las aplicaciones oficiales o en las páginas web verificadas. Los usuarios han insistido en la necesidad de verificar siempre la autenticidad de los mensajes, enlaces y llamadas recibidas, especialmente en períodos donde se presentan cambios estructurales dentro del sistema financiero.

Entre las recomendaciones compartidas por distintos usuarios y autoridades se incluye comunicarse directamente con las entidades bancarias ante cualquier inquietud. También se destaca la importancia de no entregar información clave a terceros, evitar ingresar a enlaces desconocidos y verificar que cualquier comunicación provenga de los canales autorizados. La prevención y la verificación constante se consideran herramientas claves para evitar caer en esquemas fraudulentos, particularmente cuando se presentan modificaciones que pueden generar inquietudes entre los clientes.

De forma adicional, se han recibido reportes de llamadas en las que los estafadores intentan obtener respuestas afirmativas que podrían ser utilizadas en procesos irregulares. En estos casos, se sugiere evitar contestar números no reconocidos y abstenerse de proporcionar datos sensibles. Asimismo, se recomienda alertar a familiares, incluidos adultos mayores, acerca de estas modalidades para reducir la vulnerabilidad frente a este tipo de iniciativas delictivas.

Las autoridades exhortaron a reportar cualquier intento de estafa, ya que esa información contribuye a identificar patrones y a activar mecanismos de prevención. El seguimiento oportuno de estas situaciones resulta fundamental para detectar nuevas modalidades y advertir a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al uso indebido de información personal y financiera, especialmente durante fases de transición institucional como la que atraviesa el sector financiero tras la integración entre Davivienda y Scotiabank.

Temas Relacionados

estafausuarios finacierosfraudeBancos en ColombiaDaviviendaScotiabankColombia-noticias

Más Noticias

“Colombianos no están retenidos por la fuerza”: dura réplica de Ucrania a Gustavo Petro

La Embajada de Ucrania reaccionó al comentario del presidente Gustavo Petro sobre colombianos supuestamente retenidos en ese país, defendió la legalidad del servicio militar y destacó la decisión de enviar apoyo médico desde Colombia en medio del conflicto con Rusia

“Colombianos no están retenidos por

Operación policial en 5 ciudades y 13 departamentos deja 154 capturados por extorsión, secuestro y otros delitos

El despliegue simultáneo permitió a la Policía incautar armas, municiones y equipos electrónicos, además de desarticular células de varias estructuras criminales

Operación policial en 5 ciudades

“Cada día más de 300 bogotanos son víctimas de este delito”: alerta del personero por aumento de hurtos en Bogotá

El personero Andrés Castro expuso un panorama crítico de inseguridad en Bogotá durante un foro convocado por la Personería, en el que se revisaron indicadores de homicidios, extorsiones, hurtos y economías ilegales en expansión

“Cada día más de 300

Defensoría eleva a “riesgo extremo” la alerta en la Sierra Nevada por disputa entre grupos armados

La alerta temprana fue actualizada por el incremento de violaciones a derechos humanos y el avance territorial de las ACSN y el Clan del Golfo en 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena

Defensoría eleva a “riesgo extremo”

Pico y placa para motos ya está en vigencia en 20 municipios: horarios, zonas y multas

La medida incluye restricción diurna y nocturna, con multas de hasta 15 salarios mínimos, y busca reducir la accidentalidad en vías rurales y corredores departamentales del Atlántico

Pico y placa para motos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala:

Cuántos hijos tiene Giovanni Ayala: todos celebraron la liberación de Miguel

Le llueven críticas a Paola Jara por “no saber cargar a su bebé”: “Es madre primeriza”

Shakira reconoció que sus hijos tienen una importante cualidad gracias a Gerard Piqué: “Ellos saben que no hay otra manera”

Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron

Hinchas del Cúcuta Deportivo atacaron a José Cadena: así fue la agresión al polémico máximo accionista tras el ascenso

James Rodríguez fue tajante al hablar de las expectativas de Colombia para la Copa del Mundo

Jhon Jáder Durán vuelve a protagonizar una polémica en Turquía: celebración por gol con Fenerbahce le costaría un duro castigo

Selección Colombia femenina recibió duro golpe en la Liga de Naciones Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

Estas son las cuentas para definir los finalistas de la Liga BetPlay: se conocerían en la quinta fecha de cuadrangulares