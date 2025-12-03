Colombia

David Racero ‘estalló’ contra Donald Trump por advertir posibles ataques a Colombia: “Con esa prepotencia”

El presidente de Estados Unidos aseguró que el país podría convertirse en un blanco debido a la producción de cocaína

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los riesgos que corre Colombia ante operaciones militares que planea llevar a cabo su Ejército generaron malestar entre políticos afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto, teniendo en cuenta que el mandatario advirtió sobre la posibilidad de que el país sea atacado.

Según explicó, la producción de sustancias ilícitas en el territorio nacional y su exportación a Estados Unidos supone una razón de peso para que sus tropas adelanten operaciones en el país. Esta estrategia ofensiva también planea hacerla por tierra en Venezuela, cuyo régimen está controlado por el dictador Nicolás Maduro.

“Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, precisó Trump, aclarando entonces que su Gobierno planea ejecutar los ataques en los territorios ligados al narcotráfico.

El representante David Racero señaló al presidente Donald Trump de amenazar a Colombia - crédito Brian Snyder/Reuters y @DavidRacero/X

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, fue uno de los congresistas que se pronunció sobre el anuncio del jefe de Estado norteamericano. Durante la discusión y votación de proyectos de ley que se llevó a cabo en la corporación el 2 de diciembre de 2025, calificó la advertencia de Trump como una amenaza directa a la soberanía nacional.

En su intervención, Racero afirmó que el presidente de Estados Unidos tendría intenciones de invadir Venezuela y, ahora, de bombardear territorio colombiano, lo que representa un acto “completamente peligroso, ofensivo, preocupante”.

El congresista explicó que las declaraciones del mandatario norteamericano no responden a una política del presidente Gustavo Petro; aseguró que es “criterio ideológico del presidente Trump”. Desde su perspectiva, el jefe de Estado estadounidense pasó de “insultar” y tratar de intimidar al presidente Petro, a “amenazar” a todo un país, bajo el argumento de que el Ejército combatirá a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

David Racero señaló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de insular y tratar de intimidar al presidente Petro - crédito Brian Snyder/Reuters

Por eso, Racero calificó a Donald Trump como un político prepotente. “Ahora, el presidente Trump, con esa prepotencia, con esa posición de superioridad que caracteriza al Gobierno norteamericano, pero que el presidente Trump lo lleva hasta el extremo, ahora nos amedrenta”, señaló el congresista del Pacto en la Cámara de Representantes.

El representante aprovechó la discusión para destacar el papel del actual Gobierno –fuertemente cuestionado por la administración estadounidense– y del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en la protección de la soberanía y en la seguridad de los ciudadanos.

Aunado a ello, Racero cuestionó la postura del partido Centro Democrático, de la oposición, que ha hecho constantes críticas y señalamientos al Gobierno Petro por el manejo que le ha dado a la problemática de la violencia y de la inseguridad en Colombia. “No comprendo, insisto, ese discurso del Centro Democrático, que siempre se la pasan hablando de seguridad, pero que ahora sí son permisivos completamente con esas amenazas que hace el gobierno norteamericano”, aseveró.

David Racero cuestionó al Centro Democrático por no criticar las declaraciones de Donald Trump - crédito Centro Democrático

Así las cosas, el legislador hizo un llamado a la unidad nacional y pidió una respuesta institucional firme ante la advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, que pondría a Colombia en una situación de riesgo.

Un rechazo contundente, presidente, ante esas declaraciones del presidente Trump. Por supuesto que acompañamos al presidente Petro en su respuesta, acompañamos a nuestra fuerza pública, acompañamos al ministro de Defensa y nos unimos como compatriotas”, dijo.

El presidente Petro también condenó las declaraciones del jefe de Estado, instándolo a viajar a Colombia para que participe en operativos de destrucción de laboratorios de drogas. Aseguró que un ataque en el territorio por parte de las tropas estadounidenses sería tomado como un acto de guerra y pondría en jaque las relaciones bilaterales de los países.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, precisó.

El presidente Gustavo Petro invitó a Donald Trump a Colombia para que participe en la destrucción de laboratorios de cocaína - crédito @petrogustavo/X

La vida del sobrino nieto

