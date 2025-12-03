Colombia

Daniel Quintero respondió a Abelardo de la Espriella, que celebró los resultados de la encuesta Invamer: “Estás frito”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero aseguró en su respuesta que “la misma derecha” va a “devorar” al abogado y escritor en las elecciones de 2026

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín;
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que los resultados de la encuesta Invamer lo llenan de “orgullo” y “gratitud”.

Al respecto, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero le respondió en la misma red social.

Quintero afirmó que Abelardo de la Espriella “está frito”, porque, según el exalcalde de Medellín, “la misma derecha te va a devorar”.

El exmandatario de la capital de Antioquia le recomendó mirar al cielo, debido a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la posibilidad de atacar a Colombia.

“Estás frito Abelardo. La derecha misma te va a devorar. Te recomiendo estar mirando para el cielo. Trump dijo que va a bombardear a narcos en tierra", señaló Daniel Quintero.

Respuesta de Daniel Quintero a
Respuesta de Daniel Quintero a Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

Qué dijo Abelardo de la Espriella

En su cuenta de X, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella celebró su segundo lugar en la reciente encuesta Invamer, con un 18,2% en la intención de voto.

“Los resultados de la encuesta de Invamer me llenan de orgullo y gratitud: una gran parte del pueblo colombiano ya me ve como presidente de la República. Que un hombre como yo, sin maquinaria política, sin los mismos de siempre y sin grandes capitales detrás, esté de segundo en la general es un logro enorme que me llena el corazón", indicó De la Espriella.

Sin embargo, precisó que el hecho de que Ivan Cepeda esté en el primer lugar de la encuesta, es un claro mensaje, según el abogado, para la “unidad”.

“Pero también es una alerta: que el heredero de Petro y de las Farc esté de primero demuestra que la unidad es más urgente que nunca”, afirmó el precandidato.

Insistió que “solo unidos en una gran alianza patriótica podremos derrotar al comunismo que representa Cepeda y defender la libertad, la institucionalidad y la democracia”.

Abelardo de la Espriella reconoció
Abelardo de la Espriella reconoció los resultados de la encuesta Invamer que lo ubican en el segundo lugar de intención de voto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Detalles de los resultados

La encuesta nacional de Invamer, cuyos resultados se revelaron el 30 de noviembre de 2025, presentó escenarios de segunda vuelta presidencial con variaciones en la intención de voto entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

El estudio, financiado por Noticias Caracol y Blu Radio, recopiló respuestas de 3.800 personas mayores de 18 años en 148 municipios del país.

En el primer escenario propuesto por Invamer, la competencia se planteó entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La consulta arrojó que Cepeda obtuvo un respaldo preferente, con un 59,1% de las preferencias, mientras de la Espriella concentró un 36,2%. El porcentaje de voto en blanco se situó en 4,6%.

Iván Cepeda, candidato del Pacto
Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico; Sergio Fajardo, candidato presidencial; Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

El segundo escenario enfrentó a Iván Cepeda con Sergio Fajardo. En esta alternativa, la diferencia entre ambos candidatos resultó más estrecha, debido que Cepeda alcanzó el 48,9% de las preferencias y Fajardo recibió un 46,4%. El voto en blanco en este caso llegó al 4,8%.

Para la tercera opción de segunda vuelta, la encuesta configuró un enfrentamiento entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

El resultado reflejó que Fajardo fue el preferido por una mayoría de los consultados, con un 51,7% de apoyo, frente a un 38,9% conseguido por de la Espriella. El voto en blanco representó el 9,4%.

Patricia Muñoz, directora de la Especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó a este medio que una de las razones por las que el candidato Iván Cepeda lidera la intención de voto está relacionada con el proceso desarrollado en el Pacto Histórico.

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, por su parte, precisó que Iván Cepeda “viene de ganar la consulta del Pacto Histórico, lo que reactivó a quienes respaldan tanto su figura como el proyecto político del presidente Gustavo Petro”.

