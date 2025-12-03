Colombia

Capturan a joven por agredir con machete a un perro en Armenia: enfrenta cargos bajo la Ley Ángel

Un hombre fue arrestado tras un violento incidente contra un animal, hecho que activó la normativa que endurece castigos por maltrato animal en Colombia

Guardar
Duval Stevem Colorado Cabrera es
Duval Stevem Colorado Cabrera es capturado tras agredir a un can con una guadua y un machete en Armenia - crédito Rawpixel/Freepik

El ataque a un perro criollo en el barrio Las Colinas, en Armenia (Quindío) ha puesto en marcha la aplicación de la Ley Ángel, una normativa que endurece las sanciones contra quienes maltratan animales en Colombia.

El incidente ocurrió en la manzana 3 de este sector del suroccidente de la ciudad, donde, según las autoridades, un hombre identificado como Duval Stevem Colorado Cabrera, de 20 años y oriundo de Buenaventura, agredió violentamente a un canino tras consumir una sustancia conocida como “esacol”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El secretario de Gobierno, Carlos Ramírez Hincapié, relató que el animal fue atacado primero con una guadua seca y luego con un machete, lo que le causó heridas en el hocico y en una de sus patas.

El funcionario confirmó la intervención inmediata de las autoridades municipales: “En la ciudad de Armenia, donde no agreden a una persona, sino a un peludito con un arma blanca, le propinan varias heridas y, ante la queja de la ciudadanía, de inmediato el grupo de reacción de la alcaldía fue y atendió al peludito”, dijo el funcionario, quien detalló que el equipo de atención de la Secretaría de Gobierno asistió al perro en el mismo lugar del ataque.

El ataque a un perro
El ataque a un perro criollo en Las Colinas de Armenia activa la Ley Ángel contra el maltrato animal en Colombia - crédito Policía Armenia

La captura del presunto agresor fue realizada por la Policía local. El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía Armenia, explicó: “El ciudadano es capturado por el delito de la Ley del Ángel y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

El proceso judicial se encuentra en curso y Colorado Cabrera enfrentará cargos conforme a la Ley Ángel, que contempla sanciones económicas y medidas restrictivas de la libertad para quienes sean hallados responsables de maltrato animal.

La aplicación de esta legislación refuerza la protección jurídica de los animales en Colombia y responde a la demanda ciudadana de acciones concretas frente a episodios de violencia como el ocurrido en Las Colinas.

Maltrato animal en Antioquia: capturan a adulto mayor que presuntamente abusaba física y sexualmente de sus dos mascotas

El rescate de dos perritas en estado de desnutrición y deshidratación severa marcó la jornada reciente en Dabeiba, Antioquia, luego de que las autoridades realizaran un allanamiento en el domicilio de un hombre acusado de abuso y maltrato animal.

Las dos mascotas se encontraban
Las dos mascotas se encontraban con evidentes signos de desnutrición - crédito Policía

El procedimiento fue impulsado por una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que actuaron de forma conjunta con la participación de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (Sijín) y miembros de grupos defensores de animales.

La intervención se produjo como respuesta a la alerta emitida por una fundación protectora que identificó un posible caso de abuso sexual continuado contra una de las mascotas, lapsando más de dos años. Ante esta situación, la reacción de la comunidad movilizó la actuación de los entes judiciales y de protección animal.

El reporte policial destacó: “Durante el procedimiento fueron rescatados dos caninos que presentan graves signos de desnutrición y maltrato. Los animales recibieron la atención veterinaria inmediata por parte de la alcaldía municipal, garantizando su recuperación y bienestar”, declaró el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento Policía Urabá.

Tras el rescate, ambos animales fueron trasladados a un centro veterinario, donde el personal médico dependiente de la Alcaldía Municipal realizó los primeros tratamientos. Los especialistas determinaron que, aunque el cuadro clínico era delicado, las perritas se encontraban fuera de peligro y empezaron un proceso de recuperación.

La Policía acudió a la denuncia ciudadana para rescatar a los animales - crédito Policía

El presunto responsable fue capturado en flagrancia durante la diligencia judicial. Según las autoridades, su detención y acusación se dio posible gracias a la “reacción conjunta de la comunidad, los entes judiciales y los grupos de protección animal”. La fuerza pública destacó la relevancia de la denuncia ciudadana como “herramienta fundamental para prevenir y sancionar hechos de crueldad animal en Antioquia”.

Temas Relacionados

Maltrato animal ArmeniaCaptura jovenActo violento contra perroMachete y guaduaDuval Stevem Colorado CabreraBarrio Las ColinasArmeniaQuindíoLey ÁngelColombia-Noticias

Más Noticias

Partido Conservador definió su lista al Senado para 2026: David Barguil será cabeza de lista

La colectividad confirmó este miércoles 3 de diciembre de 2025 la lista, que contará con la presencia de Nadia Blel, presidenta del partido

Partido Conservador definió su lista

Senador Fabián Díaz se despachó contra Iván Duque por su reunión con Benjamín Netanyahu: “¿Actualizando a Pegasus?“

El congresista mencionó hechos que rodearon el escándalo del software Pegasus, que fue adquirido durante la administración del expresidente, en 2021

Senador Fabián Díaz se despachó

Profesiones y requisitos que permiten acceder a la pensión especial anticipada, según Colpensiones

Ciertas profesiones y oficios permiten acceder a una pensión anticipada en Colombia bajo condiciones específicas reconocidas por Colpensiones

Profesiones y requisitos que permiten

El perro del intendente de la Policía Fredy Leal que murió al enfrentarse a una banda de ladrones de joyerías en centro comercial de Bucaramanga; no se separó del féretro durante sus exequias

El oficial murió cuando intentó impedir el atraco, y su inseparable compañero de cuatro patas no se apartó de su lado durante la ceremonia oficial que encabezó la Policía Nacional en su memoria

El perro del intendente de

Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Carina Murcia, ministra de las TIC, destacó la urgencia de enfrentar el aumento de la violencia digital en entornos escolares

Colombia tiene ahora su propio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Deportes

Campeón del mundo con Alemania

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita