Capturan a joven por agredir con machete a un perro en Armenia: enfrenta cargos bajo la Ley Ángel

Duval Stevem Colorado Cabrera es capturado tras agredir a un can con una guadua y un machete en Armenia

El ataque a un perro criollo en el barrio Las Colinas, en Armenia (Quindío) ha puesto en marcha la aplicación de la Ley Ángel, una normativa que endurece las sanciones contra quienes maltratan animales en Colombia.

El incidente ocurrió en la manzana 3 de este sector del suroccidente de la ciudad, donde, según las autoridades, un hombre identificado como Duval Stevem Colorado Cabrera, de 20 años y oriundo de Buenaventura, agredió violentamente a un canino tras consumir una sustancia conocida como “esacol”.

El secretario de Gobierno, Carlos Ramírez Hincapié, relató que el animal fue atacado primero con una guadua seca y luego con un machete, lo que le causó heridas en el hocico y en una de sus patas.

El funcionario confirmó la intervención inmediata de las autoridades municipales: “En la ciudad de Armenia, donde no agreden a una persona, sino a un peludito con un arma blanca, le propinan varias heridas y, ante la queja de la ciudadanía, de inmediato el grupo de reacción de la alcaldía fue y atendió al peludito”, dijo el funcionario, quien detalló que el equipo de atención de la Secretaría de Gobierno asistió al perro en el mismo lugar del ataque.

El ataque a un perro criollo en Las Colinas de Armenia activa la Ley Ángel contra el maltrato animal en Colombia - crédito Policía Armenia

La captura del presunto agresor fue realizada por la Policía local. El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía Armenia, explicó: “El ciudadano es capturado por el delito de la Ley del Ángel y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

El proceso judicial se encuentra en curso y Colorado Cabrera enfrentará cargos conforme a la Ley Ángel, que contempla sanciones económicas y medidas restrictivas de la libertad para quienes sean hallados responsables de maltrato animal.

La aplicación de esta legislación refuerza la protección jurídica de los animales en Colombia y responde a la demanda ciudadana de acciones concretas frente a episodios de violencia como el ocurrido en Las Colinas.

Maltrato animal en Antioquia: capturan a adulto mayor que presuntamente abusaba física y sexualmente de sus dos mascotas

El rescate de dos perritas en estado de desnutrición y deshidratación severa marcó la jornada reciente en Dabeiba, Antioquia, luego de que las autoridades realizaran un allanamiento en el domicilio de un hombre acusado de abuso y maltrato animal.

Las dos mascotas se encontraban con evidentes signos de desnutrición - crédito Policía

El procedimiento fue impulsado por una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que actuaron de forma conjunta con la participación de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (Sijín) y miembros de grupos defensores de animales.

La intervención se produjo como respuesta a la alerta emitida por una fundación protectora que identificó un posible caso de abuso sexual continuado contra una de las mascotas, lapsando más de dos años. Ante esta situación, la reacción de la comunidad movilizó la actuación de los entes judiciales y de protección animal.

El reporte policial destacó: “Durante el procedimiento fueron rescatados dos caninos que presentan graves signos de desnutrición y maltrato. Los animales recibieron la atención veterinaria inmediata por parte de la alcaldía municipal, garantizando su recuperación y bienestar”, declaró el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento Policía Urabá.

Tras el rescate, ambos animales fueron trasladados a un centro veterinario, donde el personal médico dependiente de la Alcaldía Municipal realizó los primeros tratamientos. Los especialistas determinaron que, aunque el cuadro clínico era delicado, las perritas se encontraban fuera de peligro y empezaron un proceso de recuperación.

La Policía acudió a la denuncia ciudadana para rescatar a los animales - crédito Policía

El presunto responsable fue capturado en flagrancia durante la diligencia judicial. Según las autoridades, su detención y acusación se dio posible gracias a la “reacción conjunta de la comunidad, los entes judiciales y los grupos de protección animal”. La fuerza pública destacó la relevancia de la denuncia ciudadana como “herramienta fundamental para prevenir y sancionar hechos de crueldad animal en Antioquia”.