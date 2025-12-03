Así puede protegerse de las estafas por internet, una tendencia que se magnifica en diciembre

El experto recordó que no es necesario aceptar una transferencia en el nuevo sistema de llaves que funciona en Colombia - crédito iStock

Diciembre representa una de las épocas en las que las personas más gastan dinero en compras ligadas a regalos, ropa u otro tipo de objetos para la temporada de fin de año.

También suele ser un mes en el que aumentan las estafas ligadas a compras en línea. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en diciembre 2024 se registraron más de 69.000 denuncias por hechos de esta índole, 19,9% más que en 2023.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en ciberseguridad y docente de la Universidad de La Sabana, Sergio Esteban Quevedo, explicó cómo funcionan algunas modalidades de robo digital que se han hecho populares y entregó consejos para prevenir que el dinero de sus cuentas desaparezca.

En diciembre de 2024 se reportaron más de 69.000 denuncias por crímenes ligados a la ciberseguridad - crédito iStock

En primer lugar, habló sobre el phishing, que es como se conoce cuando ciudadanos son engañados para revelar su información personal a través de correos electrónicos o sitios fraudulentos.

El experto afirmó que este es el método más utilizado en medio de la implementación del nuevo sistema de pagos inmediatos en el país, por lo que recordó que no hay que aceptar dinero proveniente de una llave.

“Estamos recibiendo mensajes que dicen, ‘alguien te transfirió doscientos mil pesos, por favor debes aceptar esta transferencia’. Es importante aclarar que para recibir dinero por medio de las llaves, no es necesario aceptar nada. Las personas, como no saben, entran y les aparece una página muy similar a la de la entidad financiera, pero falsa. El usuario ingresa sus datos y el sistema se va a quedar pensando o les va a decir que hay un error, pero realmente lo que hicieron fue robarles los datos de tarjetas de crédito, las contraseñas de inicio de sesión a las aplicaciones del banco. Este es un método que se va a masificar”, indicó Quevedo.

El experto afirmó que en la mayoría de casos las víctimas son las que suministran la información personal a los delincuentes - crédito iStock

El experto también habló de los fraudes con tarjetas de crédito para hacer transacciones no autorizadas. Para evitar ser víctima en estos casos, el experto afirmó que lo más recomendado es no aceptar llamadas de números sospechosos, además de no suministrar información sobre claves, números de tarjetas o fechas de expedición de las mismas.

De la misma forma, recomendó pagar introduciendo una tarjeta wallet del dispositivo personal de la persona, puesto que con este se requiero un doble factor de autenticación.

“Cuando alguien es víctima de robo, tiene un lapso, por lo menos, de cinco minutos para llamar al banco y pedir que bloqueen la tarjeta. En ese lapso de tiempo, los ladrones pueden desocupar cuentas y el cupo de la tarjeta; sin embargo, hay billeteras digitales que vienen cifradas, que tienen contraseña, que brindan un poco más de seguridad”.

Sergio Esteban Quevedo recomendó no contestar llamadas de números extraños y no suministrar ningún tipo de información privada por este medio - crédito iStock

Sergio Esteban Quevedo también habló sobre los robos de identidad, en los que los delincuentes gestionan créditos o roban cuentas de redes sociales para pedir dinero a terceros.

Sobre estos métodos, explicó que se suelen registrar luego de que la víctima recibe mensajes en los que se indica un código de verificación para activar tarjetas de crédito o productos que no ha solicitado.

Para evitar ser una víctima de este tipo de métodos fraudulentos, el experto explicó que es pertinente tener un seguimiento constante en herramientas como Mi data crédito, también indicó que es importante tener claridad sobre los topes de los productos financieros y principalmente no entregar datos personales a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos, puesto que son los medios más utilizados por los criminales para robar el dinero de las personas.

Por último, indicó que las víctimas deben llamar de manera inmediata a las autoridades y utilizar las aplicaciones oficiales de las entidades bancarias para bloquear sus productos.