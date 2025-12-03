Alcalde de Bogotá admitió que no hay suficientes policías en la ciudad tras la muerte de Jean Claude Bossard en medio de un robo

Galán afirmó que Bogotá es una de las capitales con menos pie de fuerza del país - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció la responsabilidad de la Administración distrital tras la muerte de Jean Claude Bossar en un intento de robo de su celular ocurrido en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital colombiana.

Galán realizó estas declaraciones durante una entrevista con W Radio, en la que abordó la situación de seguridad en la ciudad y la actuación de las autoridades ante hechos reiterados de delincuencia.

El mandatario reconoció que la alcaldía había sido alertada previamente sobre la presencia y las acciones de los delincuentes que participaron en este hecho.

El alcalde se pronunció por lo ocurrido y anunció medidas en contra de los criminales - crédito @CarlosFGalan / X

“No se trata de escurrir el bulto y decir que no haya una responsabilidad, por eso he pedido que se revise qué está pasando para dar respuestas eficaces”, declaró Galán.

Sin embargo, también señaló que una de las principales dificultades para mejorar la seguridad en Bogotá es la baja presencia policial con la que cuenta la ciudad.

Según el alcalde, la capital cuenta con apenas 200 uniformados por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca como la ciudad con el menor pie de fuerza entre las capitales del país.

Añadió que Bogotá debe asumir la organización de eventos de escala mundial y atender situaciones cotidianas que exigen una mayor capacidad de respuesta policial, pero no dispone del personal suficiente para cumplir con esa demanda.

“Bogotá tiene 200 uniformados por cada 100 mil habitantes. Bogotá es la ciudad que menos pie de fuerza tiene de las ciudades capitales. Aquí tenemos eventos todos los días, eventos mundiales de todo que demanda presencia de la Policía, pero no tenemos la capacidad”, dijo puntualmente en declaraciones al medio citado.

Las autoridades atendieron la situación, pero los criminales acabaron con la vida del joven antes de que los uniformados actuaran - crédito X

“El amigo de todos”: el recuerdo de Juan José sobre Jean Claude Bossard

El viernes 5 de diciembre, Jean Claude Bossard, un joven administrador de empresas oriundo de Barranquilla y amante de las motos y la velocidad, habría celebrado su cumpleaños número 30, de no ser porque la delincuencia le arrebató su vida el martes 2 de diciembre tras ser víctima de un robo en el barrio Santa Paula.

El martes 2 de diciembre, alrededor de la 1:30 p. m., Bossard caminaba por la avenida 19 con calle 107 cuando fue interceptado por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.

Durante el intento de robo, el joven se resistió, lo que desencadenó un forcejeo con uno de los agresores. En ese momento, el delincuente accionó un arma de fuego, hiriendo gravemente a Bossard, que fue trasladado a un hospital cercano donde falleció.

Este fue el último video que publicó Jean-Claude Bossard en sus redes, el día de su muerte - crédito jeanclit/TikTok

En el operativo posterior se logró la captura del responsable del disparo, un menor de edad, mientras que el otro involucrado, que conducía la motocicleta, fue abatido por la Policía.

La muerte de Bossard provocó conmoción en su familia y entre sus amigos, que lo recuerdan por su carisma y su pasión por las motocicletas. En declaraciones a Noticias Caracol, Juan José, amigo cercano de la víctima, describió a Bossard como “el amigo de todos”, recordando su capacidad para ganarse el afecto de los que lo rodeaban.

Juan José también rememoró la última conversación que tuvo con Bossard el domingo 30 de noviembre, tras una salida de motociclistas en Girardot. Según relató al noticiero, conversaron durante el regreso a Bogotá sobre los cambios y retos que ambos enfrentaban en sus vidas.

“Creo que hablamos mucho de la vida. Yo acabo de empezar un trabajo nuevo. Él estaba en el proceso de muchos cambios en su vida y creo que hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de esa fuerza de no parar, de seguir intentándolo, de lo emocionante que eran los nuevos comienzos. A él creo que también se le venía un comienzo muy grande, importante, en su vida. Y solo se hablaba de eso, lo mucho que habíamos recorrido, de lo impresionante que se había vuelto nuestra amistad”, relató Juan José.