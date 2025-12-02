Petro dejaría tan mal a Colombia que obligará a que el próximo gobierno haga cambios en la declaración de renta y en el Sisbén

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, anotó que se necesita un ajuste fiscal que permita restabilizar las finanzas del país y dar credibilidad sobre el rumbo fiscal en Colombia - crédito Fedesarrollo

En un momento crucial para la economía colombiana, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó el 2 de diciembre un paquete integral de propuestas orientadas a fortalecer la política fiscal, reactivar el crecimiento económico y promover la inclusión social y productiva.

El director ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Mejía, expuso en detalle cómo estas estrategias buscan marcar la agenda económica del próximo gobierno, con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar la inversión ni los avances sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el contexto macroeconómico que enfrenta Colombia es desafiante. Tras la pandemia, el déficit fiscal promedio entre 2020 y 2025 se sitúa en el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 3 puntos porcentuales (pp) por encima del promedio registrado entre 2000 y 2019. Además, la deuda neta del Gobierno Central alcanzó el 59,3% del PIB en 2024, con lo que se acercó de manera peligrosa al límite de la regla fiscal, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB.

El déficit fiscal promedio entre 2020 y 2025 se sitúa en el 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Colprensa

La estrategia integral de política económica involucra tres temas esenciales:

Ajuste fiscal que permita restabilizar las finanzas de nuestro país y dar credibilidad sobre el rumbo fiscal en Colombia.

Estrategia de aumentar la inversión y el crecimiento, que hoy está en mínimos de veinte años, una tasa de inversión de apenas el dieciséis por ciento del PIB.

Inclusión social y productiva, que permita focalizar mejor la política social y reducir la informalidad, que sigue siendo rampante en Colombia.

Pilar fiscal: ajuste responsable y reforma tributaria

El primer pilar de la propuesta es el ajuste fiscal. La entidad propone una reforma tributaria que genere recursos equivalentes a un punto del PIB, acompañada de una reducción del gasto público en 1,4% del PIB. Dentro de las medidas concretas se destaca:

Reducción del umbral obligatorio de declaración de renta de $5,8 millones mensuales a $2,9 millones , lo que permitiría sumar 2,4 millones de nuevos declarantes y 1,9 millones de nuevos contribuyentes.

Introducción de tarifas progresivas para personas naturales, con 11 tramos que van desde el 0% hasta el 39%, y una tarifa marginal de 3% desde los $3,2 millones mensuales.

https://drive.google.com/file/d/1VkzPP4zCygPJ-8iPZXOgPS-95G3qPkGl/view?usp=sharing

En cuanto a las empresas, Fedesarrollo propone disminuir la tasa del impuesto de renta del 35% actual a niveles diferenciados:

24% para pequeñas empresas (rentas líquidas gravables hasta $269 millones).

28% para medianas (entre $269 millones y $1.643 millones).

33% para grandes (más de $1.643 millones).

“Esto sería un aliciente para que Colombia pueda aumentar esa tasa de inversión y retornar a tasas de crecimiento por encima del 3,5%”, explicó Mejía.

Otras medidas incluyen:

Aumento de la tarifa reducida del IVA del 5% al 10%.

Limitación de exenciones a bienes esenciales.

Sustitución de la devolución del IVA por un mecanismo de no pago para los hogares más pobres.

Así las cosas, en total, estas reformas permitirían un recaudo adicional de 0,9% del PIB por IVA y 0,2% del PIB por aportes a seguridad social.

En materia de gasto, se propone:

Eliminar el subsidio al diésel y las exenciones a los biocombustibles (0,5% del PIB).

Focalizar subsidios con el Sisbén IV (0,2% del PIB).

Revertir el crecimiento de la nómina estatal (0,4% del PIB).

Mejorar la eficiencia en el uso de recursos del Sistema General de Participaciones (0,3% del PIB).

Gustavo Petro, presidente de Colombia, decidió modificar la regla fiscal de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Pilar de crecimiento: reactivar la inversión

El segundo pilar se enfoca en la reactivación de la inversión, que cayó del 23,4% del PIB en 2015 al 16,1% en 2025, el nivel más bajo en dos décadas. Fedesarrollo propone:

Ajuste tributario pro-inversión.

Consolidación de reglas estables para la inversión pública y privada.

Reformas regulatorias para reducir los tiempos y costos de inversión.

De acuerdo con la entidad, el objetivo es elevar la tasa de inversión al 23% del PIB en 2031 y lograr un crecimiento económico adicional de 1,1 puntos porcentuales.

Pilar social: inclusión y reducción de la pobreza

Por último, el tercer pilar apunta a una verdadera inclusión social y productiva. Se propone:

Unificar la política social en una única transferencia focalizada para los hogares en pobreza extrema (seis millones de beneficiarios), con un monto de $120.000 por persona en tres ciclos anuales.

Para los adultos mayores, se plantea un pilar solidario que otorgue $223.800 mensuales a tres millones de beneficiarios.

“Hay que mejorar la focalización de ese gasto social, evitar que personas que no son pobres continúen recibiendo subsidios. Y eso también hace parte de esta estrategia”, resaltó Luis Fernando Mejía.

Para reducir la informalidad (56%, según el Dane), la propuesta incluye:

Reformar las contribuciones a salud de los trabajadores independientes.

Crear un seguro de desempleo de $650.000 durante tres meses para trabajadores formales con ingresos bajos.

Extender la regulación laboral a trabajadores de plataformas digitales y al sector rural.

La informalidad laboral en Colombia supera el 50% - crédito Dane

Impactos esperados: más inversión, menos pobreza y desigualdad

Según Fedesarrollo, la implementación de la estrategia permitiría mejorar el balance fiscal en 2,8% del PIB, aumentar la tasa de inversión del 16% al 23% del PIB, y reducir la pobreza y la pobreza extrema.

“Esta política sacaría a 1.500.000 colombianos de la pobreza total, a 1.400.000 de la pobreza extrema y se reduciría sustancialmente la desigualdad, con un aumento del veintitrés por ciento en el ingreso del veinte por ciento más pobre”, indicó el director ejecutivo.

En conclusión, Fedesarrollo considera que “es posible, con responsabilidad, manejar una política integral que resuelva el problema fiscal, que mejore la inversión y el crecimiento, pero que continúe profundizando las ganancias en política social y de inclusión productiva”. El reto ahora será que el próximo Gobierno asuma estas propuestas y logre articularlas para devolverle a Colombia la senda de la prosperidad.