“Mr. Taxes” recordó cuando, según él, Ricardo Bonilla lo criticó por “no saber manejar el Congreso” luego de que pidieran medida de aseguramiento al exministro

El lunes 1 de diciembre de 2025, la Fiscalía General presentó una solicitud para que Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes ocuparon los cargos de ministros de Hacienda y del Interior, respectivamente, reciban una medida de aseguramiento domiciliaria.

La petición se realiza en el marco de una pesquisa que investiga si hubo manipulación en la adjudicación de contratos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Tras conocerse la solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian del Gobierno Petro, más conocido en rede sociales como “Mr. Taxes”, recurrió a su cuenta de X para recordar que Bonilla lo había criticado en el pasado por “no saber manejar el Congreso”.

“Mr. Taxes” utilizó su cuenta en la red social X para referirse a las críticas que, en su momento, le hizo el exministro de Hacienda durante una reunión del Consejo Superior de Política Fiscal, conocido como Confis.

Reyes señaló que Bonilla le cuestionó su capacidad de relación con el Congreso mientras él desempeñaba el cargo de director de la Dian.

Según Reyes, la reciente imputación y solicitud de detención domiciliaria que afronta Bonilla representan, precisamente, las consecuencias del tipo de “manejo” político al que hacía referencia el exfuncionario público.

“En una sesión del Confis, @ricardobonillag me criticó porque yo, como director de la Dian, no ‘sabía manejar el Congreso’. Su imputación y solicitud de arresto por parte de la Fiscalía son las consecuencias del ‘manejo de Congreso’ al que él se refería”, escribió el exministro de Comercio por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Además de su publicación escrita, Reyes compartió un video donde reafirmó: “La Fiscalía General de la Nación imputó y pidió también el arresto del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esto me hace recordar una sesión del Confis cuando Ricardo Bonilla me criticó a mí porque como director de la DIAN, según él, yo no sabía manejar el Congreso. Ahora, la Fiscalía acusa a Bonilla de participar en una estructura criminal para otorgar contratos a dedo a congresistas a cambio de votos. Ese era el manejo de Congreso al que él se refería”.

Reyes destacó que la dinámica cuestionada en torno al “manejo de Congreso” fue advertida por él previamente ante el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, tanto en 2023 como en 2024. Reyes señaló que sus advertencias le costaron críticas constantes de congresistas y funcionarios alineados con Bonilla, según sus palabras.

“Y ese manejo de Congreso es el mismo sobre el que alerté al presidente Petro en 2023, a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia en 2024. Lo que ellos llamaron mi mal manejo de Congreso me valió ataques repetidos de congresistas que seguían la línea de Bonilla y de varios de sus subalternos”, comentó.

También dijo que ha recibido señalamientos por parte de excongresistas como Roy Barreras y Armando Benedetti. De acuerdo con él, ambos lo han tildado de “desagradecido, traidor, grosero”, argumentando que su falta de “manejo” con el Congreso era motivo de críticas.

Según Reyes, estas acusaciones reflejan una concepción de la gobernabilidad fundamentada en las mismas prácticas que ahora investiga la Fiscalía en el caso de Bonilla.

“Mi supuesto mal manejo del Congreso también es la razón por la cual excongresistas como Roy Barreras y como Armando Benedetti me han dicho que soy desagradecido, traidor, grosero, porque la gobernabilidad que ellos dicen que tienen que garantizar, eh, por— como personas que tienen mucha experiencia gobernando se basa exactamente en ese mismo estilo de manejo de Congreso, por el cual la Fiscalía está imputando y pidiendo el arresto de Bonilla”, comentó el exfuncionario público del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.