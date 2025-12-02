Colombia

Lina Garrido dijo que debería haber una norma para retirar de las elecciones a quienes a tres meses de las elecciones no superen 1% en las encuestas: “No está haciendo política”

La legisladora criticó a quienes insisten en postularse pese a no superar el 1 % en sondeos, porque “buscan intereses personales y no el bienestar del país”

La representante de Cambio Radical
La representante de Cambio Radical sugirió una regulación que excluya de la contienda presidencial a quienes no alcancen el uno por ciento de intención de voto a tres meses de las elecciones en Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A medio año de los comicios presidenciales en Colombia, un sondeo realizado por Invamer y respaldado por Noticias Caracol junto a Blu Radio, muestra al senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, a la cabeza de las preferencias electorales con 31,9%.

Detrás se encuentra el abogado Abelardo de la Espriella, quien registra 18,2%. El exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, figura en la tercera posición con 8,5%.

Tras la publicación de los resultados de la encuesta que posicionó a Iván Cepeda en primer lugar, Lina Garrido, representante de Cambio Radical, propuso establecer una regulación que permita retirar de la contienda a los candidatos cuyas intenciones de voto no superen el 1% en las encuestas a tres meses de las elecciones.

La congresista opositora propuso en su cuenta de X una iniciativa enfocada en depurar la contienda presidencial en Colombia.

Según lo expresado en la red social, plantea que el proceso electoral debería contar con una regla que elimine automáticamente a los precandidatos cuya intención de voto permanezca por debajo del uno por ciento cuando faltan tres meses para la elección.

Garrido cuestionó además las motivaciones de quienes insisten en mantenerse en la competencia electoral sin respaldo suficiente, calificando esas postulaciones de oportunistas.

En su opinión, quienes siguen en carrera con cifras tan reducidas no actúan en beneficio del país, sino que persiguen intereses personales bajo el pretexto de participar en la vida política.

“En #Colombia debería existir una norma que saque automáticamente de la contienda a los precandidatos presidenciales que, a 3 meses de la elección, no superen el 1% en las encuestas. Quien sigue en carrera con cifras tan irrelevantes no está haciendo #política, está haciendo #negocio. Esos son los #mercaderes de la política que disfrazan su ambición personal de ‘proyecto de país’”, comentó en la publicación la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

