Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

La ciudadana no dudó en burlar la seguridad para acercarse al cantante

La situación desató revuelo y todo tipo de comentarios - crédito TikTok

Jhonny Rivera es uno de los artistas de música popular más queridos por los colombianos, pues a pesar de alcanzar el éxito se ha destacado por su humildad y por su cercanía con sus seguidores, que disfrutan tanto sus temas antiguos como sus nuevos lanzamientos y le expresan su apoyo cada vez que se encuentra en tarima.

Precisamente, uno de los conciertos más esperados por sus fanáticos fue en Cali (Valle del Cauca), en el centro de eventos Arena Cañaveralejo, que se llevó a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025. Los videos del concierto se tomaron las redes sociales, pero hubo un en especial que se robó toda la atención, debido a que se expuso una infidelidad ante la gran cantidad de asistentes a la presentación del pereirano.

En las imágenes que el mismo artista publicó en sus cuentas oficiales se aprecia a una mujer que logró burlar la seguridad y se subió al escenario. Pese a que la mayoría de los asistentes creían que se trataba de una fan que solo quería saludarlo, se sorprendieron al ver sus intenciones.

La situación ocurrida en el concierto se viralizó en las redes sociales - crédito Instagram

La mujer no solo se acercó para besar y abrazar al artista, sino que después de bailar con él una de sus canciones tropicales, tomó el micrófono y aseguró que su marido, al que identificó como Gildardo, se encontraba en el público con la “moza”, confesión que sorprendió al artista que, de inmediato, le quitó el micrófono para evitar que revelara más detalles.

Sin embargo, la mujer no se fue de su lado y aquellos que estaban detrás de las cámaras del recinto de eventos empezaron a buscar a Gildardo y su acompañante entre el público. Pese a que mostraron a varios hombres en el público, la mujer aseguró que no era ninguno de ellos.

En medio del escándalo generado, la ciudadana aprovechó para pedirle al artista que interpretara el tema Me lo mochó por infiel, pues aseguró que pretendía dedicarle esta canción a su infiel compañero sentimental.

Y es que la canción tiene una letra bastante particular: “Un día salí con otra y fui tan de malas me dejé pillar y ahí mismo me amenazó, que todo, todo me lo iba a mochar. Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel. Hasta el plan del celular, me lo mocho por infiel. Me lo mochó por infiel, me lo mochó por infiel, por andar de enamorao’, me lo mochó por infiel”.

Pese al revuelo generado, no se han conocido más detalles de la historia, por lo que el artista escribió lo siguiente a través de su cuenta de TikTok e Instagram: “Si alguien sabe qué pasó con Don Gildardo me cuenta”.

La situación sorprendió a Jhonny que también quiere saber el desenlace - crédito breakfast_live / Instagram

La situación no solo causó sorpresa entre los presentes, sino en las redes sociales, donde los internautas reaccionaron asegurando que se trató de una estrategia, aunque otros no dudaron en mostrarse apenados por la situación: “Oiga, si fue parte del show estuvo genial! Me reí mucho, definitivamente muy buen concierto! Todo perfecto” y “Qué eso esa señora, yo me hubiera tomado una foto y otra cosa que realmente valga la pena estar al lado de Jhonny rivera”.

Entre tanto, otros se refirieron al momento de la siguiente manera: “Jhonny rivera no sabía si reírse llorar o proteger al señor”, “No me den ideas” y no faltaron los que elogiaron al artista: “Me encantó la reacción de Jhonny Rivera que le puso atención y no la mando a bajar 🫂 ante todo la humildad me encanta (sic)“.

