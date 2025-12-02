Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 2 de diciembre. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: Las Acacias.Lugar: De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar).Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Torremolinos.Lugar: De la Carrera 51 a la Transversa 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 1 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur y Remanso Sur.Lugar: De la Transversal 35 a la Carrera 51, entre la Diagonal 16 Sur a la Calle 42 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Relocalización de válvula

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Alquería la fragua Norte.Lugar: De la Carrera 68 a la Carrera 68A, entre la Calle 37 Sur a la Calle 37B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón.Lugar: De la Carrera 90 a la Carrera 107, entre la Diagonal 16 a la Calle 17.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Libertadores.Lugar: De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 14 Este a la Transversal 14D Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de La Avenida Calle 3).Lugar: De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 2, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.