Casi 1000 ofertas de empleos en Bogotá antes de que acabe el 2025: así es la nueva feria de empleos

La nueva feria de empleo aplicará para distintas zonas de la capital - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde), anunció la apertura de más de novecientas vacantes laborales en la ciudad para la primera semana de diciembre.

La oferta, vigente hasta el 6 de diciembre del año en curso, incluye casi mil oportunidades para quienes desean culminar el año con un empleo formal en sectores diversos.

Según informó la Sdde, las vacantes están diseñadas para personas con diferentes niveles de formación: básica, media, técnica, tecnológica y profesional. Los salarios ofrecidos varían entre un salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) y hasta seis Smmlv, de acuerdo con el perfil y el cargo.

Los sectores que concentran la mayor cantidad de vacantes en la ciudad abarcan comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.

Importante Feria de Empleo se hará en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La subdirectora de Empleo y Formación, Bibiana Quiroga, indicó: “Cerramos el año con una oferta laboral robusta y diversa, que demuestra el compromiso de Bogotá con la generación de empleo formal. Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado”, una declaración publicada por la Secretaría.

Durante la semana se realizarán seis ferias de empleo en distintas localidades, las cuales ofrecerán 460 puestos adicionales.

Allí se brindarán servicios gratuitos como registro de hojas de vida, orientación ocupacional, vinculación a vacantes y formación.

La Unidad Móvil de Empleo acompañará estas ferias, prestando atención en Suba (calle 145 #105B-58, Éxito Suba, Entrada 1) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado hasta el mediodía.

En el Éxito de Suba se llevar{a a cabo de feria de empleo - crédito Google Maps

Las personas interesadas pueden consultar la lista completa y postularse en el Portal del Servicio Público de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co, o unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir información en tiempo real.

Listado de empleos disponibles en Bogotá:

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Asesora comercial (supernumeraria)

Conductor niñera – Licencia C3

Asesor comercial call center

Auxiliar de ruta

Conductor C1 y C2

Auxiliares de bodega

Ejecutivos telefónicos de ventas

Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de macro layout

Analista SIG

Coordinador de impuestos

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Senior planner

Operario logístico

Carpintero

Operario de acrílico

Operador de tienda

Vendedores fines de semana

Auxiliar de cocina tiempo completo

Cajero polifuncional

Administrador junior de restaurante

Operario de confección

Telemercaderista call center

Técnico locativo electricista

Jefe de talento humano

Impulsadoras

Coordinador de servicios de enfermería

Mercaderista

Mercaimpulsadores

Auxiliar de bodega u operativo

Oficial de obra

Operario de producción

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Auxiliar de operaciones

Asesor / cajero

Digitador

Asesor bancario

Brigadista nocturno

Revisor

Profesional de experiencia al colaborador

Administrador nacional de proyectos

Analista de cartera y cobranza

Analista de fraude

Analista de enlace operativo

Analista de servicio senior

Analista de talento humano

Asesor comercial TAT

Asesor integral zona cerrada

Asesor comercial CVS

Operador de horno / técnico electromecánico

Conductoras

Operador – conductor

Operador bus alimentador

Auxiliar de cocina

Promotor comercial financiero

Asesor comercial

Dependiente judicial

Ejecutivo de cobranzas

Asesor telefónico servicios

Docente de matemáticas-física

Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto

Auxiliar de mecánica automotriz

Auxiliar de distribución

Auxiliar de ruta

Auxiliar de tienda

Bodeguero

Maestro de obra

Ayudantes de obra

Residente de obra

Profesional en patrimonio cultural

Profesional de presupuesto y programación

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico invitó a seguir sus canales oficiales, donde se actualiza información sobre vacantes y ferias en tiempo real. Las redes sociales institucionales incluyen X (@DesarrolloBta), Instagram (@deseconomicobog), TikTok (@desarrollobogota), Facebook y LinkedIn (Secretaría de Desarrollo Económico).

Otras ofertas de empleo en la capital

La llegada de Tesla a Colombia el 20 de noviembre de 2025, con la apertura de su primer espacio en el centro comercial Andino de Bogotá, posicionó al país como el segundo en Sudamérica, después de Chile, en recibir la presencia directa de la compañía estadounidense.

En el área de ingeniería y desarrollo, los salarios para cargos como ingeniero de software senior alcanzan promedios anuales cercanos a 171.638 dólares (654’187.274 pesos), lo que evidencia la alta demanda de perfiles especializados. La estructura salarial de Tesla abarca desde empleos operativos hasta posiciones avanzadas en tecnología y diseño.

En Bogotá se hizo el lanzamiento de la llegada de los vehículos de Tesla a Colombia - crédito Luisa Gonzalez /Reuters | @valentinamorenosz/IG

Las vacantes publicadas en LinkedIn incluyen cargos clave en soporte técnico, ventas y liderazgo operativo, orientados a profesionales capaces de representar los estándares globales de la marca y apoyar su expansión en el país.

En los roles de producción, los pagos por hora pueden comenzar en 21,66 dólares (casi 83.000 pesos), mientras que un asistente de producción puede recibir un promedio anual de 59.751 dólares (227’719.461 pesos).