Casi 1000 ofertas de empleos en Bogotá antes de que acabe el 2025: así es la nueva feria de empleos

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde), anunció la apertura de más de novecientas vacantes laborales en la ciudad para la primera semana de diciembre.
La oferta, vigente hasta el 6 de diciembre del año en curso, incluye casi mil oportunidades para quienes desean culminar el año con un empleo formal en sectores diversos.
Según informó la Sdde, las vacantes están diseñadas para personas con diferentes niveles de formación: básica, media, técnica, tecnológica y profesional. Los salarios ofrecidos varían entre un salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) y hasta seis Smmlv, de acuerdo con el perfil y el cargo.
Los sectores que concentran la mayor cantidad de vacantes en la ciudad abarcan comercio, servicios, industria, transporte, salud, tecnología, educación y construcción.
La subdirectora de Empleo y Formación, Bibiana Quiroga, indicó: “Cerramos el año con una oferta laboral robusta y diversa, que demuestra el compromiso de Bogotá con la generación de empleo formal. Tenemos vacantes para todos los niveles educativos y salarios competitivos que responden a las necesidades del mercado”, una declaración publicada por la Secretaría.
Durante la semana se realizarán seis ferias de empleo en distintas localidades, las cuales ofrecerán 460 puestos adicionales.
Allí se brindarán servicios gratuitos como registro de hojas de vida, orientación ocupacional, vinculación a vacantes y formación.
La Unidad Móvil de Empleo acompañará estas ferias, prestando atención en Suba (calle 145 #105B-58, Éxito Suba, Entrada 1) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado hasta el mediodía.
Las personas interesadas pueden consultar la lista completa y postularse en el Portal del Servicio Público de Empleo www.serviciodeempleo.gov.co, o unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir información en tiempo real.
Listado de empleos disponibles en Bogotá:
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Asesora comercial (supernumeraria)
- Conductor niñera – Licencia C3
- Asesor comercial call center
- Auxiliar de ruta
- Conductor C1 y C2
- Auxiliares de bodega
- Ejecutivos telefónicos de ventas
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de macro layout
- Analista SIG
- Coordinador de impuestos
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Senior planner
- Operario logístico
- Carpintero
- Operario de acrílico
- Operador de tienda
- Vendedores fines de semana
- Auxiliar de cocina tiempo completo
- Cajero polifuncional
- Administrador junior de restaurante
- Operario de confección
- Telemercaderista call center
- Técnico locativo electricista
- Jefe de talento humano
- Impulsadoras
- Coordinador de servicios de enfermería
- Mercaderista
- Mercaimpulsadores
- Auxiliar de bodega u operativo
- Oficial de obra
- Operario de producción
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Auxiliar de operaciones
- Asesor / cajero
- Digitador
- Asesor bancario
- Brigadista nocturno
- Revisor
- Profesional de experiencia al colaborador
- Administrador nacional de proyectos
- Analista de cartera y cobranza
- Analista de fraude
- Analista de enlace operativo
- Analista de servicio senior
- Analista de talento humano
- Asesor comercial TAT
- Asesor integral zona cerrada
- Asesor comercial CVS
- Operador de horno / técnico electromecánico
- Conductoras
- Operador – conductor
- Operador bus alimentador
- Auxiliar de cocina
- Promotor comercial financiero
- Asesor comercial
- Dependiente judicial
- Ejecutivo de cobranzas
- Asesor telefónico servicios
- Docente de matemáticas-física
- Auxiliar mecánico automotriz con o sin moto
- Auxiliar de mecánica automotriz
- Auxiliar de distribución
- Auxiliar de ruta
- Auxiliar de tienda
- Bodeguero
- Maestro de obra
- Ayudantes de obra
- Residente de obra
- Profesional en patrimonio cultural
- Profesional de presupuesto y programación
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico invitó a seguir sus canales oficiales, donde se actualiza información sobre vacantes y ferias en tiempo real. Las redes sociales institucionales incluyen X (@DesarrolloBta), Instagram (@deseconomicobog), TikTok (@desarrollobogota), Facebook y LinkedIn (Secretaría de Desarrollo Económico).
Otras ofertas de empleo en la capital
La llegada de Tesla a Colombia el 20 de noviembre de 2025, con la apertura de su primer espacio en el centro comercial Andino de Bogotá, posicionó al país como el segundo en Sudamérica, después de Chile, en recibir la presencia directa de la compañía estadounidense.
En el área de ingeniería y desarrollo, los salarios para cargos como ingeniero de software senior alcanzan promedios anuales cercanos a 171.638 dólares (654’187.274 pesos), lo que evidencia la alta demanda de perfiles especializados. La estructura salarial de Tesla abarca desde empleos operativos hasta posiciones avanzadas en tecnología y diseño.
Las vacantes publicadas en LinkedIn incluyen cargos clave en soporte técnico, ventas y liderazgo operativo, orientados a profesionales capaces de representar los estándares globales de la marca y apoyar su expansión en el país.
En los roles de producción, los pagos por hora pueden comenzar en 21,66 dólares (casi 83.000 pesos), mientras que un asistente de producción puede recibir un promedio anual de 59.751 dólares (227’719.461 pesos).