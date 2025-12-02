Colombia

Benedetti afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos y lo comparó con el de Costa Rica: “Da más productividad en la economía”

El ministro del Interior defendió su respaldo a la clase trabajadora y reclamó una mejora salarial significativa, señalando el bajo poder adquisitivo frente a otros países latinoamericanos

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, comparó el salario mínimo colombiano con el de Costa Rica - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió en la red social X un incremento del salario mínimo en Colombia que alcance un porcentaje de dos dígitos.

“El aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos”, aseguró el funcionario, marcando su distancia con posiciones más conservadoras dentro del debate económico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video difundido por la misma plataforma, Benedetti profundizó su postura, afirmando que su mensaje responde a una trayectoria personal ligada a las demandas de la clase trabajadora.

“Voy a hablar como alguien que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora”, expresó el ministro, remarcando la diferencia salarial actual entre Costa Rica y Colombia.

Según sus palabras, “en Costa Rica ya es más de setecientos ochenta y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente trescientos veintitrés dólares el salario mínimo”.

La diferencia salarial comparada con la región fue uno de los argumentos centrales. Benedetti destacó que el mínimo colombiano “es muy bajito”, y defendió que un ajuste significativo en los sueldos impactaría positivamente en la economía nacional.

“Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía”, sostuvo Benedetti, quien propuso un ajuste de “diez o más de diez” puntos porcentuales.

El pronunciamiento hizo referencia directa al ministro del Trabajo Antonio Sanguino, a quien Benedetti saludó como amigo y colega, aunque aclaró que su postura se distancia de la gubernamental.

Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él”, afirmó, subrayando el carácter personal y político de su intervención.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMinistro del InteriorSalario mínimoSalario mínimo 2026Salario mínimo ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Dónde comprar árboles de Navidad y adornos navideños en Bogotá para 2025

Zonas del centro de Bogotá ofrecen amplia oferta de árboles, luces y decoraciones para preparar los hogares durante la temporada decembrina

Dónde comprar árboles de Navidad

Cómo proyectar el aumento de las pensiones Colombia para el 2026

El dato más reciente del Índice de Precios al Consumidor permite anticipar el porcentaje aproximado con el que podrían reajustarse las pensiones superiores al salario mínimo en 2026, mientras el Gobierno define el aumento oficial del mínimo

Cómo proyectar el aumento de

Tribunal de Bogotá revocó condena y declaró inocentes a cirujanos que convalidaron títulos obtenidos en Brasil

La decisión judicial desmontó la sentencia de primera instancia al considerar que no existió prueba suficiente para demostrar falsedad documental o fraude procesal en el trámite de convalidación realizado por los especialistas formados en Brasil

Tribunal de Bogotá revocó condena

Decisión clave de la Fuerza Aérea sobre oferta de EE. UU. reabre debate por compra de aviones Gripen

La Fuerza Aérea explicó nuevamente por qué Colombia seleccionó los aviones suecos Gripen, subrayando que Estados Unidos no presentó una propuesta formal de aeronaves nuevas durante el proceso técnico de evaluación

Decisión clave de la Fuerza

“No hay motivo para el retraso”: Procuraduría pedirá explicaciones al Gobierno por suspensión del general Huertas

La Procuraduría solicitará respuestas formales al Gobierno ante la falta de ejecución de la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, medida que ordenó hace una semana y que aún no ha sido acatada por la Presidencia

“No hay motivo para el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025:

Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025: fechas, horarios y rutas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Deportes

Dayro Moreno confirmó su futuro

Dayro Moreno confirmó su futuro deportivo para el 2026: esto pasará con el máximo goleador del fútbol colombiano

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país