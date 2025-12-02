Benedetti afirmó que el salario mínimo debe subir dos dígitos y lo comparó con el de Costa Rica: “Da más productividad en la economía”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, comparó el salario mínimo colombiano con el de Costa Rica - crédito @MinInterior/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió en la red social X un incremento del salario mínimo en Colombia que alcance un porcentaje de dos dígitos.

“El aumento del salario mínimo debe ser de dos dígitos”, aseguró el funcionario, marcando su distancia con posiciones más conservadoras dentro del debate económico.

En un video difundido por la misma plataforma, Benedetti profundizó su postura, afirmando que su mensaje responde a una trayectoria personal ligada a las demandas de la clase trabajadora.

“Voy a hablar como alguien que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora”, expresó el ministro, remarcando la diferencia salarial actual entre Costa Rica y Colombia.

Según sus palabras, “en Costa Rica ya es más de setecientos ochenta y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente trescientos veintitrés dólares el salario mínimo”.

La diferencia salarial comparada con la región fue uno de los argumentos centrales. Benedetti destacó que el mínimo colombiano “es muy bajito”, y defendió que un ajuste significativo en los sueldos impactaría positivamente en la economía nacional.

“Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía”, sostuvo Benedetti, quien propuso un ajuste de “diez o más de diez” puntos porcentuales.

El pronunciamiento hizo referencia directa al ministro del Trabajo Antonio Sanguino, a quien Benedetti saludó como amigo y colega, aunque aclaró que su postura se distancia de la gubernamental.

“Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él”, afirmó, subrayando el carácter personal y político de su intervención.