Colombia

Actuaciones de la Dian pondrían en riesgo la seguridad energética de Nariño, advierte Puerto de Tumaco

El abastecimiento de combustibles en Nariño permanece en alerta. La expectativa está centrada en la decisión de la entidad

Guardar
La suspensión de operaciones en
La suspensión de operaciones en la terminal marítima ha puesto en jaque el suministro de combustibles en Nariño, mientras autoridades y concesionarios buscan soluciones legales para evitar una crisis energética en la región - crédito Puerto de Tumaco

El Puerto de Tumaco enfrenta en estos días una emergencia operativa tras la suspensión de actividades logísticas clave debido a decisiones recientes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Ejecutivos de la concesión portuaria advierten que la medida ha dejado en riesgo la provisión energética del departamento de Nariño, región que depende de la infraestructura marítima para la llegada de combustibles.

Las restricciones impuestas se derivan de una cadena de acciones administrativas y técnicas iniciadas a mediados de noviembre de 2025. Durante un proceso de exportación rutinario de aceite de palma, el sistema digital de la Dian deshabilitó de forma automática la plataforma, argumentando el vencimiento de una póliza de garantía exigida al concesionario. Las operaciones se interrumpieron de manera inmediata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este contexto, la Dian ofreció una habilitación temporal del acceso operativo. Para ello pidió a la concesión portuaria un conjunto de cartas enviadas por exportadores y un balance acerca del impacto económico y social del sector palmicultor en la región.

Tras recibir estos documentos, la agencia estatal concedió la habilitación temporal para reanudar los trámites aduaneros, aunque impuso nuevas condiciones: la presentación de una solicitud formal para la habilitación permanente y la radicación de una serie de solicitudes administrativas adicionales relativas a las operaciones programadas hasta finales de año.

El operador del puerto presentó
El operador del puerto presentó acciones legales y disciplinarias tras la negativa de habilitación temporal, argumentando que la medida compromete la seguridad energética y el desarrollo económico de Nariño - crédito Puerto de Tumaco

De acuerdo con la concesión portuaria, todas las exigencias fueron cumplidas y los trámites fueron radicados según la normativa y los tiempos indicados. No obstante, la Dian negó después la habilitación temporal bajo argumentos jurídicos que, según la concesión, no corresponden al procedimiento ni a las competencias del funcionario responsable. Esta decisión dejó en suspenso el ingreso de combustibles y otras operaciones marítimas relevantes para la región.

El impacto de esta medida se extiende a la vida cotidiana del departamento. El Puerto de Tumaco es la única infraestructura habilitada para el abastecimiento masivo de combustibles en Nariño, y el sistema logístico de distribución depende por completo de la llegada de embarcaciones a esta terminal.

Una detención en la entrada de hidrocarburos compromete la movilidad, la generación eléctrica y el desarrollo de actividades industriales y comerciales en la costa sur del país.

La interrupción de actividades logísticas
La interrupción de actividades logísticas en la principal terminal marítima del departamento amenaza la llegada de combustibles, afectando la movilidad y la generación eléctrica en la región sur de Colombia - crédito Puerto de Tumaco

Frente a este panorama, la concesión portuaria emprendió acciones legales. El operador presentó una acción de tutela argumentando una vulneración del derecho fundamental a la seguridad energética de la población nariñense. Además, el proceso ha generado actuaciones disciplinarias: la concesión denunció el incumplimiento de términos procesales por parte del despacho judicial encargado de resolver la tutela.

En declaraciones públicas, voceros del puerto han sostenido que es imprescindible que la autoridad judicial determine si se configuró una extralimitación en las funciones por parte de la Dian y si las decisiones adoptadas pusieron en entredicho la estabilidad del suministro energético en la región.

La disputa por la habilitación
La disputa por la habilitación operativa del puerto ha derivado en acciones legales y disciplinarias, mientras la región espera una resolución que garantice la seguridad energética y la estabilidad logística - crédito Puerto de Tumaco

La solicitud de habilitación temporal para la operación del puerto se encuentra en este momento bajo revisión del nivel central de la Dian, sin respuesta oficial definitiva por parte de la entidad. “La prioridad institucional es garantizar la continuidad del suministro de combustibles y resguardar el funcionamiento logístico del departamento”, señalaron los representantes del puerto.

Han solicitado que se restablezca de inmediato la habilitación temporal durante el tiempo que avance el trámite de habilitación permanente, en línea con lo que establece la regulación nacional.

Mientras tanto, el abastecimiento de combustibles en Nariño permanece en alerta. La expectativa está centrada en la decisión de la Dian, aunque la concesión sostiene que la intervención judicial será clave para aclarar los límites de las actuaciones administrativas e impedir que el suministro energético de un territorio estratégico vuelva a verse interrumpido por trámites o controversias regulatorias.

Temas Relacionados

DianPuertoTumacoCombustibleColombia-Noticias

Más Noticias

Chats revelados por la Fiscalía ponen bajo escrutinio a la senadora Berenice Bedoya por gestiones en la Ungrd

La Fiscalía reveló mensajes de 2023 en los que una congresista envió documentos y solicitudes sobre proyectos regionales al entonces director de una entidad estatal, material que fue incorporado al proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Chats revelados por la Fiscalía

Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 1 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Cundinamarca lunes

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 1 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de La Caribeña Noche:

Abogado de subteniente Camila Mora denunció ingreso de armas no oficiales y fallas de seguridad en el Cantón Norte

La familia de la oficial pidió claridad sobre los protocolos internos y cuestionó cómo el capitán implicado superó los filtros psicológicos pese a antecedentes por amenazas

Abogado de subteniente Camila Mora

En Sincelejo piden que el PAE sea una política de Estado: Alcaldía dice que cobertura pasó de 20.000 a 50.000 estudiantes

La expansión del PAE y su cobertura se perfila como uno de los pilares de la actual gestión local

En Sincelejo piden que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío

Así reaccionó Kathe del ‘Desafío Siglo XXI’ al ver el resultado de su prueba de embarazo: “Estoy en shock”

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Deportes

Empate en el Atanasio: América

Empate en el Atanasio: América de Cali buscará seguir con vida en Barranquilla, el Poderoso de la Montaña pone en riesgo su paso a la final

Wilmar Roldán encendió las redes sociales por su respuesta sobre la comparación con Óscar Julián Ruiz: “No me siento, soy”

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada