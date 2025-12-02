Colombia

“Abelardo no es el candidato que va a derrotar al Pacto Histórico”: Mauricio Cárdenas por los resultados de la encuesta Invamer y criticó a Mauricio Gómez Amín por adherirse a la campaña del abogado

El exministro Mauricio Cárdenas aseguró que el abogado no lograría vencer a la coalición de izquierda, luego de conocerse los resultados de la encuesta Invamer sobre intención de voto en el país

Guardar
El exministro cuestionó la decisión
El exministro cuestionó la decisión del senador liberal de apoyar al abogado, en medio de los resultados de la encuesta Invamer que muestran desventaja frente a Iván Cepeda - crédito Diego Pineda/Colprensa y Redes sociales/X

Invamer dio a conocer el 30 de noviembre de 2025 los resultados de su encuesta nacional sobre posibles emparejamientos en una eventual segunda vuelta presidencial, centrados en las candidaturas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

La investigación, que involucró a 3.800 ciudadanos de 148 municipios y fue apoyada por Noticias Caracol y Blu Radio, analizó la intención de voto en distintos escenarios.

En uno de ellos, donde se enfrentan Cepeda y De la Espriella, el primero consigue el 59,1% de la preferencia electoral y el segundo alcanza el 36,2%. Un 4,6% de los consultados se inclinaron por el voto en blanco.

Tras la publicación de los resultados de la encuesta de Invamer, Mauricio Cárdenas expresó: “Abelardo no representa la opción que podrá ganarle al Pacto Histórico”.

Además, cuestionó la decisión del senador liberal Mauricio Gómez Amín de sumarse al equipo del abogado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Mauricio Cárdenas reaccionó tras la difusión de los resultados de la encuesta de Invamer, señalando que los datos evidencian que Abelardo de la Espriella no representa una opción competitiva para enfrentar al Pacto Histórico.

Además, sugirió que la adhesión de otras figuras políticas a la campaña de De la Espriella responde a estrategias motivadas por la urgencia y no por un respaldo genuino, y anticipó que la centroderecha será la vencedora en las próximas elecciones.

“Si algo deja clara la encuesta de Invamer es que Abelardo no es el candidato que va a derrotar al Pacto Histórico. Más que adhesiones, lo que estamos viendo son arreglos políticos desesperados. Estas elecciones las va a ganar la centroderecha”, escribió el precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Mauricio Cárdenas habló de los
Mauricio Cárdenas habló de los resultados de la encuesta Invamer en sus redes sociales - crédito @MauricioCard

Junto al mensaje publicado en su cuenta de X, Mauricio Cárdenas compartió un video en el que abordó las recientes adhesiones, o supuestas adhesiones, a la candidatura de Abelardo de la Espriella, haciendo especial énfasis en el respaldo del senador liberal Mauricio Gómez Amín.

Cárdenas criticó la actitud previa de Gómez Amín en debates recientes, aludiendo a que su intervención buscaba generar confusión y presionar para que todos apoyaran a De la Espriella, cuando él mismo reclamaba que dicho candidato participara activamente en los debates.

“La noticia han sido las adhesiones o supuestas adhesiones al candidato Abelardo de la Espriella. La primera, el senador liberal Mauricio Gómez Amín, que hasta hace poco en los debates lo que se encargaba es de ser el caballo de Troya, generando todo tipo de caos en los debates, diciendo que todos tendríamos que estar con Abelardo cuando lo que yo reclamaba es que Abelardo estuviera en los debates”, comentó el aspirante presidencial en el metraje.

Mauricio Cárdenas cuestionó la decisión de Mauricio Gómez Amín de unirse a la campaña de Abelardo De La Espriella - crédito @MauricioCard

En el metraje Cárdenas agregó que “ya entendimos por qué hacía ese juego Mauricio Gómez Amín”, y subrayó que una decisión de este tipo, viniendo de un senador liberal, debe contar con la aprobación del líder de su partido en referencia a su adhesión a la campaña de De la Espriella: “eso requiere el visto bueno de su jefe máximo, que es el expresidente César Gaviria”. En ese sentido, advirtió que “ya estamos viendo para dónde van las jugadas políticas en Colombia”.

Reiteró en su declaración que los resultados presentados por la encuesta de Invamer demuestran que Abelardo de la Espriella no será quien logre vencer a Iván Cepeda en la contienda presidencial. Cárdenas expresó su convicción de que la alternativa real saldrá del centro político, específicamente de la centroderecha, que él mismo representa. Además, calificó las recientes adhesiones a la campaña de De la Espriella como parte de un acuerdo político que considera poco transparente.

Cárdenas expresó su convicción de
Cárdenas expresó su convicción de que la alternativa real saldrá del centro político, específicamente de la centroderecha, que él mismo representa - crédito @lunadavid/X

“Yo estoy convencido que la encuesta de Invamer de ayer lo que está mostrando es que Abelardo de la Espriella no va a ser el candidato que va a derrotar a Iván Cepeda. Ese candidato va a surgir del centro y muy seguramente de esa orilla donde estoy yo, que es la centroderecha. Démosle al país todas las oportunidades en esa centroderecha. Y esas adhesiones a Abelardo a mí me suenan a una componenda de un arreglo político”, comentó.

Temas Relacionados

Mauricio CárdenasAbelardo De La EspriellaEncuesta InvamerElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Alerta por estafa en Nequi: denuncian nueva modalidad de robo con un simple clic

Usuarios de una reconocida aplicación financiera reportaron novedades en sus transacciones y llamaron la atención sobre recientes notificaciones relacionadas con movimientos de dinero

Alerta por estafa en Nequi:

Volcán Puracé activa planes de emergencia: autoridades inician evacuación preventiva de las primeras familias

La medida se toma tras el incremento de la actividad volcánica que mantiene vigente la alerta naranja en el Cauca

Volcán Puracé activa planes de

Estafadores aprovechan el anuncio de integración entre Davivienda y Scotiabank para lanzar nuevas modalidades de fraude

Usuarios reportaron la recepción de mensajes por Whatsapp, correos electrónicos y enlaces fraudulentos en los que solicitan “actualizar” cuentas de este banco o compartir claves

Estafadores aprovechan el anuncio de

El neurocirujano Fernando Hakim, que atendió a Miguel Uribe Turbay, explicó la forma más sencilla de cuidar el cerebro: “¡No le roben horas al sueño!”

El doctor y líder del equipo médico en la Fundación Santa Fe aprovecha su cuenta de Instagram para dejar valiosos consejos sobre la salud mental

El neurocirujano Fernando Hakim, que

Petro insiste en que Wilmar Mejía y el general Huertas demanden a la prensa por filtraciones sobre ‘Calarcá’: “Se niegan a rectificar”

El presidente aseguró que, ante la negativa de rectificación, deben ir a instancias legales para aclarar las acusaciones que se harían contra el jefe del Comando de Personal del Ejército y el director de Inteligencia de la DNI

Petro insiste en que Wilmar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz reveló por qué

Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque a pesar de que estaba en sus planes: “Él nunca quiso”

Aida Victoria Merlano confirma que fue víctima de violencia intrafamiliar y cuenta los detalles de lo que hizo con la situación

‘Desafío Siglo XXI’: así fue la reacción de Nicolás, novio de Kathe, al confirmarse el embarazo de la participante del equipo Neos

Influenciador Nico Jurado no pudo entrar a una discoteca por su forma de vestir: “Nadie te quiere en ningún lado”

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Deportes

Esta sería la ciudad de

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división

Colombia superó las 200 medallas y se acerca su cuarto título consecutivo de los Juegos Bolivarianos

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por los octavos de final de la Copa de Alemania

Pablo Repetto confirmó que es el nuevo técnico de Santa Fe y habló de la Copa Libertadores: “Me seduce”