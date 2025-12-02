“Abelardo no es el candidato que va a derrotar al Pacto Histórico”: Mauricio Cárdenas por los resultados de la encuesta Invamer y criticó a Mauricio Gómez Amín por adherirse a la campaña del abogado

El exministro cuestionó la decisión del senador liberal de apoyar al abogado, en medio de los resultados de la encuesta Invamer que muestran desventaja frente a Iván Cepeda - crédito Diego Pineda/Colprensa y Redes sociales/X

Invamer dio a conocer el 30 de noviembre de 2025 los resultados de su encuesta nacional sobre posibles emparejamientos en una eventual segunda vuelta presidencial, centrados en las candidaturas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

La investigación, que involucró a 3.800 ciudadanos de 148 municipios y fue apoyada por Noticias Caracol y Blu Radio, analizó la intención de voto en distintos escenarios.

En uno de ellos, donde se enfrentan Cepeda y De la Espriella, el primero consigue el 59,1% de la preferencia electoral y el segundo alcanza el 36,2%. Un 4,6% de los consultados se inclinaron por el voto en blanco.

Tras la publicación de los resultados de la encuesta de Invamer, Mauricio Cárdenas expresó: “Abelardo no representa la opción que podrá ganarle al Pacto Histórico”.

Además, cuestionó la decisión del senador liberal Mauricio Gómez Amín de sumarse al equipo del abogado.

En su cuenta de X, Mauricio Cárdenas reaccionó tras la difusión de los resultados de la encuesta de Invamer, señalando que los datos evidencian que Abelardo de la Espriella no representa una opción competitiva para enfrentar al Pacto Histórico.

Además, sugirió que la adhesión de otras figuras políticas a la campaña de De la Espriella responde a estrategias motivadas por la urgencia y no por un respaldo genuino, y anticipó que la centroderecha será la vencedora en las próximas elecciones.

“Si algo deja clara la encuesta de Invamer es que Abelardo no es el candidato que va a derrotar al Pacto Histórico. Más que adhesiones, lo que estamos viendo son arreglos políticos desesperados. Estas elecciones las va a ganar la centroderecha”, escribió el precandidato presidencial por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Mauricio Cárdenas habló de los resultados de la encuesta Invamer en sus redes sociales - crédito @MauricioCard

Junto al mensaje publicado en su cuenta de X, Mauricio Cárdenas compartió un video en el que abordó las recientes adhesiones, o supuestas adhesiones, a la candidatura de Abelardo de la Espriella, haciendo especial énfasis en el respaldo del senador liberal Mauricio Gómez Amín.

Cárdenas criticó la actitud previa de Gómez Amín en debates recientes, aludiendo a que su intervención buscaba generar confusión y presionar para que todos apoyaran a De la Espriella, cuando él mismo reclamaba que dicho candidato participara activamente en los debates.

“La noticia han sido las adhesiones o supuestas adhesiones al candidato Abelardo de la Espriella. La primera, el senador liberal Mauricio Gómez Amín, que hasta hace poco en los debates lo que se encargaba es de ser el caballo de Troya, generando todo tipo de caos en los debates, diciendo que todos tendríamos que estar con Abelardo cuando lo que yo reclamaba es que Abelardo estuviera en los debates”, comentó el aspirante presidencial en el metraje.

Mauricio Cárdenas cuestionó la decisión de Mauricio Gómez Amín de unirse a la campaña de Abelardo De La Espriella - crédito @MauricioCard

En el metraje Cárdenas agregó que “ya entendimos por qué hacía ese juego Mauricio Gómez Amín”, y subrayó que una decisión de este tipo, viniendo de un senador liberal, debe contar con la aprobación del líder de su partido en referencia a su adhesión a la campaña de De la Espriella: “eso requiere el visto bueno de su jefe máximo, que es el expresidente César Gaviria”. En ese sentido, advirtió que “ya estamos viendo para dónde van las jugadas políticas en Colombia”.

Reiteró en su declaración que los resultados presentados por la encuesta de Invamer demuestran que Abelardo de la Espriella no será quien logre vencer a Iván Cepeda en la contienda presidencial. Cárdenas expresó su convicción de que la alternativa real saldrá del centro político, específicamente de la centroderecha, que él mismo representa. Además, calificó las recientes adhesiones a la campaña de De la Espriella como parte de un acuerdo político que considera poco transparente.

Cárdenas expresó su convicción de que la alternativa real saldrá del centro político, específicamente de la centroderecha, que él mismo representa - crédito @lunadavid/X

“Yo estoy convencido que la encuesta de Invamer de ayer lo que está mostrando es que Abelardo de la Espriella no va a ser el candidato que va a derrotar a Iván Cepeda. Ese candidato va a surgir del centro y muy seguramente de esa orilla donde estoy yo, que es la centroderecha. Démosle al país todas las oportunidades en esa centroderecha. Y esas adhesiones a Abelardo a mí me suenan a una componenda de un arreglo político”, comentó.