Colombia

Abelardo de la Espriella ratificó que Miguel Uribe Londoño planteó renunciar a la candidatura para sumarse a su campaña: “Esa es la verdad”

El exsenador negó de manera categórica las versiones sobre una presunta alianza con el precandidato presidencial

Abelardo de la Espriella publicó
Abelardo de la Espriella publicó un comunicado en el que respondió a Miguel Uribe Londoño - crédito Europa Press

Continúa la polémica entrono a la salida de la contienda electoral de Miguel Uribe Londoño, luego de que renunciara al Centro Democrático tras varios roces internos y la posibilidad de que se sumara al precandidato a la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella.

En un video publicado en sus redes sociales, Miguel Uribe Londoño señaló que la decisión se basó en sus principios y la dirección que tomó el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Miguel Uribe renunció al Centro Democrático - crédito @MiguelUribeL/X

“Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático, un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas. Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente, pues yo no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador”, expuso.

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se pronunció ante las declaraciones de Miguel Uribe Londoño - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Tras el anuncio, De la Espriella publicó un comunicado en el que ratificó los acercamientos de Uribe Londoño a su campaña, los cuales iniciaron antes de que el exmiembro fundador del Centro Democrático anunciara su aspiración presidencial.

“Hace tres meses, antes de que el Dr. Miguel Uribe Londoño fuese precandidato del Centro Democrático, le ofrecí que hiciéramos campaña juntos, en la que él fuera fórmula vicepresidencial. Él, muy amable, me dijo que lo pensaría y, al final, optó por ser precandidato en reemplazo de su hijo Miguel (QEPD), en el Partido Centro Democrático”, puntualizó el togado.

En la misiva también reveló que le ofreció el puesto de fórmula presidencial al considerar que había pagado un alto precio por el patriotismo de su hijo, que murió el 11 de agosto de 2025.

“A partir de ese momento empezamos a ser amigables competidores. Miguel es una gran persona, un ser humano que ha pagado el precio más alto por su patriotismo; por eso, en ese momento, quise que fuese mi fórmula presidencial, anticipándome en los tiempos y atendiendo un llamado del corazón”.

Abelardo de la Espriella confirmó
Abelardo de la Espriella confirmó que hubo una reunión con Miguel Uribe Londoño sobre una adhesión a su campaña presidencial - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Y agregó: “La semana pasada, el doctor Miguel y personas cercanas a él me pidieron una reunión para adelantar diálogos democráticos en torno a las campañas a la presidencia, en búsqueda de fórmulas de unidad. Esa reunión se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, en mis oficinas, el domingo pasado. En ella estuvimos presentes siete personas que pueden dar fe de lo ocurrido”.

El abogado explicó que Uribe Londoño expresó su deseo de renunciar a la candidatura en el Centro Democrático y de adherirse a su campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial realizado anteriormente.

“Ante eso, yo le manifesté que los tiempos y los momentos son otros, que ahora él es un precandidato de un partido amigo y que, sobre el tema de la vicepresidencia, no es momento de hablar porque las circunstancias son hoy otras. También le dije que su renuncia al Centro Democrático se estaba dando por unos problemas internos de él con su partido y que yo recibiría gustoso su adhesión, siempre y cuando primero agotase su proceso personal y político con el Centro Democrático”, indicó de la Espriella.

De la Espriella, señaló que tras conocer las intenciones de exsenador habló personalmente con el presidente Álvaro Uribe Vélez para comunicarle la situación y dejar sentada su postura de no interferir en el proceso interno del Centro Democrático.

“Posteriormente, en la mañana del lunes, amigos en común que habían estado en la reunión y el mismo doctor Miguel volvieron a insistir en el tema; me manifestaron que ya había decidido renunciar al Centro Democrático. Actuando en consecuencia, llamé al presidente Uribe y le informé, como era mi deber, sobre los deseos del Dr. Uribe Londoño; no de otra manera podría yo proceder, sabedor de que el Centro Democrático está en un proceso interno para escoger su candidato”, precisó el aspirante presidencial.

