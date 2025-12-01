Petro siguió su pelea con Noticias Caracol por revelar infiltraciones de ‘Calarcá’: “Un periodista no puede ser un torturador del espíritu humano”

El jefe de Estado respondió a la ratificación de denuncias por parte del canal, señalando que los documentos presentados fueron alterados y acusando al periodismo de buscar legitimar falsedades en su contra - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Supuestos documentos confidenciales relacionados con Alexánder Mendoza Díaz, conocido como alias Calarcá, y su vínculo con entidades estatales como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, revelados por Noticias Caracol, han provocado nuevas declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado, días atrás, afirmó en X que los mensajes divulgados por el medio antes mencionado, en los cuales se plantea una presunta infiltración del Gobierno en las disidencias de alias Calarcá, habían sido “alterados”.

Tras la ratificación de la denuncia por parte del medio, el mandatario publicó un nuevo mensaje la noche del 30 de noviembre para cuestionarla. “Un periodista no puede ser un torturador del espíritu humano”, comentó en su publicación.

El presidente Petro reconoció el trabajo periodístico realizado en algunos temas, pero rechazó las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas y cuestionó los fundamentos de dichas informaciones.

“¡Ay, hermanos de Caracol TV, no construyan fetiches para la venta de mercancías políticas. Fue muy bueno su documental sobre la tragedia de Armero que vi y me emocionó, y aprendí cosas de allí, y del señor de la cárcel injustamente encarcelado, magníficos, pero en este tema donde las fuentes no son científicas y lo que quieren es legitimar una mentira como que soy cómplice de narcos no, para ser narco hay que ser codicioso y por principio fundamental de mi vida, no soy codicioso porque la codicia mata la vida”, escribió el primer mandatario.

Gustavo Petro volvió a referirse sobre la investigación de una supuesta infiltración de las disidencias – crédito @petrogustavo

El primer mandatario del país aseguró en su publicación que hubo errores en la investigación periodística, afirmando que “la fiscal antioqueña del caso fue influenciada por su relación con el exgeneral Fajardo”, a quien, según él, retiró del ejército porque “no podía admitir que de nuevo se construyeran ejércitos paramilitares en el Magdalena Medio” y que no le ayudó a erradicarlos.

Petro también sostuvo que, por esa influencia, el medio accedió a la celda de un prisionero del EMC en la cárcel de la Dijín, donde “el prisionero escribió una carta en la que se mezclaba al general Huertas y se intentaba involucrar a Hollman Morris y a mí”, lo cual —según dijo— preparó el terreno para que alguien en Estados Unidos pudiera ser “engañado”.

El jefe de Estado también criticó que, según él, se use como fuente periodística la entrevista a un preso “bajo presión”, afirmando que incluso hubo molestia entre los encargados de la seguridad pública y que este tipo de acciones no deberían emplearse para intentar “derribar el gobierno”.

Gustavo Petro cuestionó la investigación periodística - crédito @petrogustavo

Además, señaló que lo mismo ocurrió con su hijo, involucrando a otra periodista, y calificó estas acciones como una forma de “tortura” y manipulación con fines periodísticos, de acuerdo con sus palabras.

“Pero y lo digo con claridad, aceptar entrevistar un preso entre las rejas, presionado, que hasta los de seguridad pública que cuidaban al preso se molestaron, no puede convertirse en fuente de información, para ver si se derriba el gobierno. Eso fue lo que hicieron con mi hijo también y otra periodista les ayudó casi en tiempo real, eso que hicieron se llama torturar a una persona y manipularla para obtener resultados periodísticos”, escribió en su mensaje el presidente de la República.

El presidente Gustavo Petro finalizó su pronunciamiento subrayando su rechazo a ciertas prácticas periodísticas, declarando: “Se los digo con claridad, un periodista no puede ser un torturador del espíritu humano y menos con una persona presa”.

Por otro lado, durante su intervención del viernes 28 de noviembre, el presidente Petro afirmó que las conversaciones divulgadas por Noticias Caracol no correspondían a registros auténticos, sino que se trataban de recreaciones generadas mediante Inteligencia Artificial. Posteriormente, precisó que su comentario hacía alusión a que los chats eran reconstrucciones y no a que los mensajes originales hubieran sido generados artificialmente.

En su intervención también mencionó la disminución del desempleo registrada este año y abordó la sanción impuesta por el CNE a la campaña de Petro por exceder los límites de financiación. Al respecto, el mandatario aseguró que el conjuez encargado es “el abogado actual pago de Fico Gutiérrez, miembro de la oposición”, y subrayó: “nos están juzgando nuestros rivales políticos”.