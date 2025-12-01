Colombia

Miguel Uribe Londoño pidió al Centro Democrático retractarse de afirmación de que apoyaría a Abelardo de la Espriella: “Es inaceptable”

El precandidato presidencial aseguró que la información difundida por el partido no es verificable y que, en medio de su trabajo de campaña, ha establecido conversaciones con varios sectores políticos

Miguel Uribe Londoño aseguró que
Miguel Uribe Londoño aseguró que la información recibida por el expresidente Álvaro Uribe no es cierta - crédito Fernando Vergara/AP y Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Se intensifica la tensión interna en el Centro Democrático después de que esa colectividad, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunciara la salida del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño de la contienda por la Presidencia de 2026.

De hecho, apenas minutos después de que el partido anunciara la continuación del proceso de selección de su candidato sin la presencia de Uribe Londoño, el precandidato presidencial pidió al Centro Democrático que rectifique la información difundida.

“El precandidato presidencial aseguró que la información difundida por el partido no es verificable y que, en medio de su trabajo de campaña, ha establecido conversaciones con varios sectores políticos”, señaló Uribe Turbay.

En un pronunciamiento oficial, el precandidato aseguró que el Centro Democrático no puede excluirlo del proceso interno por “rumores” de la prensa y de llamadas de otros aspirantes que no hacen parte del partido.

Miguel Uribe Londoño pidió al CD rectificar información sobre su salida - crédito prensa Miguel Uribe

Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte, por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Como ya lo afirmé, no renuncio ni me renuncian. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esta información”, concluyó Uribe Londoño.

La fuerte tensión entre el expresidente Uribe y el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay se desató después de que el Centro Democrático publicara un comunicado oficial en el que confirmó que dejó fuera de competencia a Miguel Uribe Londoño tras un intercambio de mensajes con la dirigencia del partido.

Según indicó la colectividad, el episodio se precipitó cuando Abelardo de la Espriella, también precandidato presidencial por firmas, hizo saber a Álvaro Uribe que Uribe Londoño respaldaría su candidatura, lo que interpretó el partido como una señal de retiro del proceso interno.

En el texto divulgado, el Centro Democrático argumentó que la exclusión responde a la “posibilidad de que Uribe Londoño se adhiera a la campaña de De la Espriella”.

Centro Democrático expulsó a Miguel
Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del partido uribista - crédito @CeDemocratico

El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella”, señaló el partido.

Días previos, el expresidente Uribe habría recibido un mensaje de Uribe Londoño, en el que este justificaba su ausencia en un foro programado el domingo, citando que debía tomar “una decisión muy seria con su familia” y solicitando reunirse el lunes 1 de diciembre.

El exmandatario, sin embargo, declinó la reunión por “problemas personales” y ofreció tratar cualquier tema por escrito. Al día siguiente, Gabriel Vallejo, director del partido, dialogó con Uribe Londoño, quien anticipó que enviaría preguntas por WhatsApp.

En la noche del sábado el expresidente Álvaro Uribe recibió un mensaje del Dr. Uribe Londoño que en síntesis le decía que estaba por tomar una decisión muy seria con su familia, que se excusaba de participar en el foro del domingo y que le pedía una reunión de 10 minutos el lunes”, cuenta el comunicado.

Finalmente, ante las versiones recibidas por el Centro Democrático sobre una supuesta “desvinculación” de Miguel Uribe al partido, se confirmó que el proceso de elección del candidato oficial para la contienda del 2026 se adelantaría únicamente con las tres senadoras y precandidatas presidenciales.

El aspirante presidencial aclaró que
El aspirante presidencial aclaró que su intención no es fomentar un debate público sobre el tema, pero formulará en privado las observaciones - crédito @MiguelUribeL/X

“El Centro Democrático agradece la franqueza del Dr. De la Espriella, y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”, concluyó el partido del expresidente Uribe.

Entretanto, las peleas internas se vienen presentando desde hace algunos días, cuando Miguel Uribe Londoño cuestionó la decisión del Centro Democrático de escoger una firma chilena para practicar una encuesta que definirá a los dos precandidatos que llegarán a la consulta de 2026.

“No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir. Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y, oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición”, señaló el precandidato en su momento.

