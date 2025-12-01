Colombia

María Fernanda Cabal se mantiene firme con el Centro Democrático tras la expulsión de Uribe Londoño: “Respaldo absoluto a nuestro partido”

La senadora reafirmó su lealtad al colectivo político y mostró su apoyo inquebrantable a sus compañeras Paola Holguín y Paloma Valencia, en su lucha por una candidatura unificada de cara a las elecciones presidenciales 2026

Cabal y sus compañeras de bancada siguen firmes en su intención de fortalecer la unidad del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

El panorama político colombiano se agita nuevamente debido a la postura del partido Centro Democrático respecto al futuro de sus precandidatos. A través de un comunicado oficial, el partido confirmó su decisión de continuar con las precandidaturas de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, lo que implica la salida de Miguel Uribe Londoño del proceso electoral.

Esta declaración, que surgió después de una serie de intercambios entre los principales actores de la campaña, provocó reacciones inmediatas, siendo la senadora Cabal una de las voces más destacadas al mostrar y reiterar su total apoyo a las decisiones del Centro Democrático.

El anuncio del partido explica que, luego de varios intentos de comunicación entre Miguel Uribe Londoño y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, este último no pudo concretar una reunión con el precandidato, que finalmente optó por buscar el respaldo de Abelardo de la Espriella.

Centro Democrático expulsó a Miguel
Centro Democrático expulsó a Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial del partido uribista - crédito @CeDemocratico

Según la información proporcionada en un comunicado, el candidato Uribe Londoño le comunicó a Uribe Vélez su intención de renunciar al Centro Democrático para sumarse a la campaña del abogado De la Espriella. Esto llevó a la determinación de continuar con las tres precandidatas mencionadas, lo que dejó al margen al papá del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

María Fernanda Cabal no se echó para atrás y se mantiene firme con el Centro Democrático

En medio de esta situación de reconfiguración interna, la senadora María Fernanda Cabal no tardó en salir al paso de los hechos y en hacer pública su posición. A través de su cuenta de X, la legisladora dejó claro que su lealtad y compromiso siguen firmemente con el partido que fundó el expresidente Uribe.

“Respaldo absoluto a nuestro partido Centro Democrático en sus decisiones. Nuestro compromiso es Colombia. De la mano de @PaolaHolguin @PalomaValenciaL vamos a rescatar este país y a enfrentar al candidato de Petro y las Farc”, escribió Cabal en su cuenta de X.

La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal se mostró firme con el Centro Democrático y con sus colegas de cara a las elecciones 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

Con estas palabras, la senadora reafirmó su apoyo tanto a las decisiones tomadas por las directivas del Centro Democrático como a sus compañeras de partido, Paola Holguín y Paloma Valencia, con quienes compartirá la contienda en busca de una candidatura única para las elecciones presidenciales de 2026.

María Fernanda Cabal no se limitó solo a un mensaje escrito, pues la senadora también compartió un video en el que profundizó sobre su respaldo al partido y explicó su visión sobre el futuro político del Centro Democrático.

En el clip, la legisladora uribista destacó que, a pesar de los desafíos internos que enfrenta el partido, la unidad y el compromiso con el bienestar de Colombia deben prevalecer: “Somos tres candidatas: Paola Holguín, Paloma Valencia y quien les habla, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única. Primero pensando en Colombia, en la libertad de los colombianos y en el bienestar de la patria”.

Las senadoras María Fernanda Cabal,
Las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín (de izquierda a derecha) respaldan a su partido Centro Democrático - crédito @SoyJovenCabal_/X

Cabal —que es una de las figuras más influyentes del partido— enfatizó que la alianza entre las tres precandidatas busca fortalecer el proceso electoral y evitar la fragmentación interna que podría ser perjudicial para las aspiraciones del Centro Democrático.

A pesar de la firme postura de Cabal, la situación dentro del partido sigue siendo tensa. Poco después de la publicación del comunicado oficial del Centro Democrático, el exprecandidato Miguel Uribe Londoño reaccionó a través de sus redes sociales.

En un mensaje publicado en X, Uribe Londoño escribió: “Ni renuncio ni me renuncian”. Esta declaración parece indicar que el exsenador no está dispuesto a dar por terminada su participación en la contienda electoral sin antes intentar una reconciliación o rectificación por parte del partido.

