Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Los paisas conmovieron con sus demostraciones de afecto durante el concierto - crédito @maluma/IG

La noche en que Maluma y J Balvin compartieron escenario en Medellín quedó marcada por una confesión inesperada y un homenaje emotivo que trascendió el espectáculo musical, gracias a las publicaciones en redes sociales.

Durante el multitudinario concierto Ciudad primavera, que reunió a figuras emblemáticas del género urbano, el intérprete de Borró cassette y Sobrio protagonizó uno de los momentos más comentados al rendirse ante su colega y agradecerle entre lágrimas y un abrazo sentido, gesto que acaparó la atención de los asistentes y de la prensa especializada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El evento, que se consolidó como uno de los más extensos en la historia de la música urbana y congregó a la mayor cantidad de artistas invitados en un solo escenario, representó un hito para la industria musical colombiana.

El sentido mensaje que le dedicó Maluma a J Balvin luego de encontrarse en el escenario en el 'Ciudad Primavera' - crédito @maluma/IG

J Balvin logró reunir a varias de las leyendas más influyentes del reguetón, consolidando su papel como referente y embajador del género a nivel internacional. Muestra de eso fue el apoyo y la presencia de más de 26 exponentes del género urbano y un concierto que finalizó a las 3:00 a. m.

La emoción del reencuentro entre ambos artistas no se limitó al escenario. Posteriormente, Maluma compartió con sus seguidores una reflexión personal que reveló detalles inéditos de sus inicios en la música.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el pretty boy confesó que a los 15 años solía ingresar sin autorización a los conciertos que J Balvin ofrecía en diferentes ciudades de Colombia, motivado por la admiración que sentía por su música y su energía en el escenario.

Los cantantes se abrazaron al finalizar su colaboración en el escenario - crédito @maluma/IG

“Cuando tenía 15 años me colaba a las fiestas que J Balvin iba a cantar para verlo vibrar con su música. Siempre supe que iba a cambiar las reglas del juego y que sería un antes y un después en su carrera”, explicó el artista.

En su mensaje, Maluma también destacó el impacto del llamado “Niño de Medellín” en la proyección internacional del reguetón y en la promoción de la música colombiana.

El artista antioqueño describió a Balvin como un trabajador incansable, competitivo y profundamente comprometido con su familia y con el legado que busca dejar en la industria.

“Hoy lo conozco como Jose, el camellador, el competitivo, el man que ama a su familia y entrega su vida para dejar un legado. Hoy y siempre te aplaudimos, te celebramos y reconocemos la tarea tan hp que haces por poner a MEDALLO en el mapaaaaa!!! Si vos sos el niño de MEDELLÍN yo que vendría siendo?? 🤣🤣🤣 ARRIBA COLOMBIA 🇨🇴 ARRIBA LA MÚSICA DE MI TIERRA!!!! Pd: estaba LOCO x VOLVER a cantarle a mi gente ❤️”, concluyó en su mensaje.

Maluma dedicó emotivas palabras a J Balvin tras su presentación en Medellín - crédito @maluma/IG

La velada no solo celebró la trayectoria de J Balvin, sino que también evidenció la admiración y gratitud de Maluma hacia quien considera un pionero y motor de cambio en la música urbana colombiana.

Las imágenes del abrazo y las palabras compartidas por ambos artistas se convirtieron en símbolo de una generación que ha transformado el panorama musical del país y ha llevado el nombre de Medellín a escenarios internacionales.

Las reacciones no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Qué hermosas palabras, se nota que siempre se han dado la mano para avanzar”; “el esfuerzo se ve, la industria está posicionada y ese es el temor que genera en PR”; “son los máximos exponentes del género en el país y eso no se discute”, entre otros.

Los seguidores esperan que la hazaña se repita con la presentación que tienen en Bogotá con el “Made in Colombia - Ciudad Primavera” el próximo 13 de diciembre de 2025.