Colombia

La Aerocivil estima que para el martes se regrese a la normalidad aérea tras actualizaciones de ‘software’ en aviones de Avianca

Luego de la noticia de las afectaciones en los aviones Airbus por la radiación solar, la aerolínea ha avanzado en en la actualización de las aeronaves afectadas

Con la mayoría de la flota de Avianca actualizada, se espera que la operación se normalice - crédito @MinTransporteCo / X

La recuperación de la operación aérea en Colombia avanza con pasos firmes, luego de la crisis que afectó a la flota de Avianca y otras aerolíneas, anunciada en una directriz técnica mundial emitida por la compañía Airbus, fabricante de los aviones.

Según la Aeronáutica Civil, desde este martes 2 de diciembre se espera que el sistema recupere niveles de normalidad, gracias a la reincorporación progresiva de aeronaves y la reducción sostenida de vuelos cancelados.

El impacto inicial de la contingencia fue considerable: entre el 29 y 30 de noviembre, se registraron 148 vuelos afectados, ochenta nacionales y 78 internacionales, con un total de 22.630 pasajeros impactados.

No obstante, los principales aeropuertos, incluido El Dorado, evitaron congestiones severas debido a los planes de contingencia coordinados por el PMU y las aerolíneas.

La raíz del problema se remonta a una alerta emitida por Airbus desde Toulouse, donde el fabricante explicó que “el análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la Familia A320 reveló que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”.

Esta advertencia obligó a una revisión urgente de buena parte de las aeronaves A320 en servicio, afectando especialmente a Avianca, cuya operación depende en gran medida de esta familia de aviones.

La Aerocivil emitió este comunicado informando de los avances - @AerocivilCol / X

El modelo A320, segundo en capacidad dentro de la aerolínea, puede transportar hasta 180 pasajeros, alcanzar una velocidad de crucero de 828 km/h y cubrir distancias de hasta 4.500 kilómetros, equivalentes a cinco horas y media de vuelo.

La respuesta de las autoridades y las aerolíneas fue inmediata. En una mesa técnica conjunta, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y los representantes de las compañías aéreas evaluaron el avance de las soluciones implementadas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó la prioridad nacional de la actualización de los aviones: “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100% de los estándares exigidos”, declaró.

Además, destacó que uno de los 24 talleres autorizados en el mundo para este tipo de mantenimiento se encuentra en Colombia, lo que ha permitido acelerar parte del proceso y reducir los tiempos de respuesta.

Gracias a la coordinación de entidades nacionales, se importaron 10 software de emergencia - Crédito @MinTransporteCo / X

La coordinación interinstitucional, que incluyó la gestión con la DIAN, permitió la importación de 10 unidades de software desde Francia.

Según la Aerocivil, “se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia. 5 aeronaves adicionales se reintegrarán a la operación en las próximas horas”.

Este esfuerzo ha permitido que, de las 124 aeronaves de Avianca afectadas, 102 ya estén plenamente operativas, mientras que 5 más están listas para reincorporarse en breve.

Además, 4 aviones que inicialmente debían ser trasladados a taller lograron actualizarse sin necesidad de desplazamiento, lo que reduce a 19 o 20 las aeronaves aún pendientes de actualización.

El balance por aerolínea muestra avances contundentes: Latam ha actualizado el 100% de su flota afectada, 5 aeronaves, y Jetsmart también completó la actualización de su único avión impactado.

Gracias a la coordinación de entidades nacionales, se importaron 10 software de emergencia - Crédito @MinTransporteCo / X

En el caso específico de los A320 de Avianca, la compañía confirmó que el 51% ya cuenta con el nuevo software instalado por completo, un proceso liderado por técnicos especializados que continuará en los próximos días.

Las cancelaciones de vuelos descendieron de 84 el sábado a 45 previstas para el martes. La Aerocivil informó que el 92% de los viajeros en rutas domésticas de Colombia está siendo reubicado el mismo día de su vuelo original, lo que ha minimizado las interrupciones durante una de las temporadas de mayor tráfico aéreo en el país.

A pesar de estos avances más de 50 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana en las principales ciudades, y el domingo se reportaron 74 vuelos afectados entre demoras, cambios y cancelaciones.

No obstante, las autoridades insisten en que la prioridad sigue siendo la seguridad y la protección de los viajeros, y que la coordinación entre entidades y aerolíneas se mantendrá hasta restablecer la confianza plena en el sistema.

