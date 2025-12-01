Colombia

Imputarán cargos al dragoneante del Inpec por feminicidio de su pareja, una patrullera de la Policía, en Valledupar

La Fiscalía prepara audiencia contra Giovanni Mauricio Quintero, acusado de asesinar a la patrullera Vanesa De León Pertuz, madre de su hijo

Guardar
El presunto feminicida se lanzó desde una terraza y sobrevivió - crédito Masacre Noticias/Instagram

La Fiscalía General de la Nación anunció que el jueves 4 de diciembre solicitará la medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por el delito de feminicidio en Valledupar.

De acuerdo con las autoridades, Quintero está acusado de asesinar a su pareja sentimental, la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, en hechos registrados el sábado 29 de noviembre en el barrio Primero de Mayo de la capital del Cesar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fuentes del organismo judicial confirmaron que la captura fue judicializada una vez el funcionario del Inpec salió de la Clínica Santa Isabel, donde recibió atención médica tras autolesionarse e intentar arrojarse desde un tercer piso.

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que la detención inicial se realizó bajo cargos de homicidio, pero la calificación jurídica definitiva será determinada en la audiencia, en la que se prevé la imputación formal de feminicidio.

Cronología y detalles del crimen

Familiares de la uniformada asesinada llegaron devastados al lugar de los hechos - crédito Sos Llorente Nariño/Facebook

Según la Policía Metropolitana, la mañana del sábado 29 de noviembre se registraron gritos y una fuerte discusión en una residencia situada en la carrera 22 con calle 24. Testigos relataron a Noticias Caracol que tras la disputa, hallaron a Vanesa De León Pertuz tendida y herida de gravedad junto a una reja del inmueble.

La patrullera, oriunda de Chimichagua y asignada a la Policía Comunitaria, se hallaba en su turno de descanso en Valledupar.

De León Pertuz recibió múltiples heridas con arma cortopunzante y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica. El presunto agresor, Giovanni Quintero, intentó suicidarse lanzándose al vacío, acción que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Tras ser asegurado por agentes del cuadrante, fue trasladado a centro asistencial y, luego del alta médica, entregado a las autoridades judiciales.

Vínculo de pareja, antecedentes y reacción institucional

La Fiscalía solicitará medida de
La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Giovanni Quintero por feminicidio en Valledupar, tras el asesinato de Vanesa De León Pertuz - crédito Facebook

Como lo indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, la pareja tenía una relación de ocho años, de la cual nació un hijo que hoy tiene cinco años. Diversos reportes sugieren que la patrullera planeaba terminar con la relación, lo que habría desencadenado la agresión.

“La víctima y el hoy indiciado sostenían un vínculo desde hace años, formaron un hogar y tenían un niño, pero en días recientes habrían tomado caminos separados”, declaró el oficial a Noticias Caracol.

El entorno familiar y policial de De León Pertuz expresó profundo dolor tras el crimen. El padre de la patrullera, presente en las primeras diligencias, responsabilizó públicamente a Quintero.

En la sede policiva de Chimichagua, allegados y colegas lamentaron la pérdida de la uniformada, que era conocida por su trabajo en seguridad comunitaria y su cercanía con los habitantes del sector.

Seguimiento judicial y contexto del caso

La víctima, Vanesa De León
La víctima, Vanesa De León Pertuz, era patrullera de la Policía Nacional y fue hallada sin vida tras una discusión en su residencia - crédito Facebook

Una vez se formalice la imputación del cargo de feminicidio, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, que permanece privado de la libertad bajo custodia de la Policía Nacional.

Con base en información de la Fiscalía, la investigación contempla la gravedad de las circunstancias y busca sentar precedente en la lucha contra la violencia de género.

El Inpec confirmó que Quintero llevaba en la institución desde 2023 y cumplía funciones en la Penitenciaría La Tramacúa, ubicada en Valledupar. Las autoridades continúan recolectando testimonios y evidencia que permita dilucidar la dinámica de los hechos y sustentar la acusación formal.

El crimen generó una ola de conmoción en Valledupar y el departamento del Cesar, donde sucedieron manifestaciones de repudio y llamados de organizaciones sociales para intensificar esfuerzos en la prevención de la violencia contra las mujeres en la región.

Temas Relacionados

FeminicidioGiovanni Mauricio QuinteroVanesa De León PertuzValleduparViolencia de géneroInpecPolicía NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

La tradición de Navidad que puede costar más de $400.000: lo que pocos saben sobre las velas en conjuntos residenciales

Las restricciones legales y reglamentarias pueden sorprender a millones de personas que planean decorar durante la festividad decembrina

La tradición de Navidad que

Encuesta Invamer: Iván Cepeda se disparó en la intención de voto, seguido de lejos por Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

En la primera medición de la firma encuestadora de este tipo, a seis meses para la primera vuelta presidencial y con 3.800 formularios, se dio a conocer la más reciente radiografía de la intención de voto de cara a los comicios, que se efectuarán el 31 de mayo de 2026

Encuesta Invamer: Iván Cepeda se

Emergencia en Viotá por creciente súbita del río Calandaima: una persona está desaparecida

Una inundación repentina del caudal sorprendió a decenas de personas en actividades recreativas, provocando una operación de rescate que mantiene la búsqueda de un hombre de 50 años, mientras cinco heridos reciben atención médica

Emergencia en Viotá por creciente

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

El artista no pudo contener las lágrimas ante las palabras dedicadas por su pareja y su pequeño hijo

Valentina Ferrer y Río le

Defensoría del Pueblo calificó de “inadmisibles” las amenazas de las disidencias a periodistas que revelaron presunto vínculo con el Estado

La entidad liderada por Iris Marín rechazó cualquier situación que ponga en peligro la libertad de prensa y exigió respeto hacia los comunicadores involucrados en la investigación

Defensoría del Pueblo calificó de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Valentina Ferrer y Río le

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial