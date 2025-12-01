Imputarán cargos al dragoneante del Inpec por feminicidio de su pareja, una patrullera de la Policía, en Valledupar

El presunto feminicida se lanzó desde una terraza y sobrevivió - crédito Masacre Noticias/Instagram

La Fiscalía General de la Nación anunció que el jueves 4 de diciembre solicitará la medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por el delito de feminicidio en Valledupar.

De acuerdo con las autoridades, Quintero está acusado de asesinar a su pareja sentimental, la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, en hechos registrados el sábado 29 de noviembre en el barrio Primero de Mayo de la capital del Cesar.

Fuentes del organismo judicial confirmaron que la captura fue judicializada una vez el funcionario del Inpec salió de la Clínica Santa Isabel, donde recibió atención médica tras autolesionarse e intentar arrojarse desde un tercer piso.

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que la detención inicial se realizó bajo cargos de homicidio, pero la calificación jurídica definitiva será determinada en la audiencia, en la que se prevé la imputación formal de feminicidio.

Cronología y detalles del crimen

Según la Policía Metropolitana, la mañana del sábado 29 de noviembre se registraron gritos y una fuerte discusión en una residencia situada en la carrera 22 con calle 24. Testigos relataron a Noticias Caracol que tras la disputa, hallaron a Vanesa De León Pertuz tendida y herida de gravedad junto a una reja del inmueble.

La patrullera, oriunda de Chimichagua y asignada a la Policía Comunitaria, se hallaba en su turno de descanso en Valledupar.

De León Pertuz recibió múltiples heridas con arma cortopunzante y falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica. El presunto agresor, Giovanni Quintero, intentó suicidarse lanzándose al vacío, acción que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Tras ser asegurado por agentes del cuadrante, fue trasladado a centro asistencial y, luego del alta médica, entregado a las autoridades judiciales.

Vínculo de pareja, antecedentes y reacción institucional

Como lo indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán Santos, la pareja tenía una relación de ocho años, de la cual nació un hijo que hoy tiene cinco años. Diversos reportes sugieren que la patrullera planeaba terminar con la relación, lo que habría desencadenado la agresión.

“La víctima y el hoy indiciado sostenían un vínculo desde hace años, formaron un hogar y tenían un niño, pero en días recientes habrían tomado caminos separados”, declaró el oficial a Noticias Caracol.

El entorno familiar y policial de De León Pertuz expresó profundo dolor tras el crimen. El padre de la patrullera, presente en las primeras diligencias, responsabilizó públicamente a Quintero.

En la sede policiva de Chimichagua, allegados y colegas lamentaron la pérdida de la uniformada, que era conocida por su trabajo en seguridad comunitaria y su cercanía con los habitantes del sector.

Seguimiento judicial y contexto del caso

Una vez se formalice la imputación del cargo de feminicidio, la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra Giovanni Mauricio Quintero, que permanece privado de la libertad bajo custodia de la Policía Nacional.

Con base en información de la Fiscalía, la investigación contempla la gravedad de las circunstancias y busca sentar precedente en la lucha contra la violencia de género.

El Inpec confirmó que Quintero llevaba en la institución desde 2023 y cumplía funciones en la Penitenciaría La Tramacúa, ubicada en Valledupar. Las autoridades continúan recolectando testimonios y evidencia que permita dilucidar la dinámica de los hechos y sustentar la acusación formal.

El crimen generó una ola de conmoción en Valledupar y el departamento del Cesar, donde sucedieron manifestaciones de repudio y llamados de organizaciones sociales para intensificar esfuerzos en la prevención de la violencia contra las mujeres en la región.