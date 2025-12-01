Gustavo Petro contestó a mensaje de Miguel Uribe Londoño: “Te acuerdas que me apoyaste a la alcaldía de Bogotá”

El mandatario colombiano y el aspirante presidencial intercambiaron mensajes públicos luego de que Petro criticara restricciones aéreas, recordando además un respaldo previo en la carrera por la alcaldía capitalina - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - @migueluribel/X

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, se refirió nuevamente a las diferencias existentes entre Estados Unidos y Venezuela.

En esta oportunidad, expresó su desacuerdo con la restricción del espacio aéreo venezolano y pidió la participación de entidades internacionales para abordar la situación.

Las palabras del presidente de Colombia generaron una respuesta inmediata por parte de Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático.

Ese intercambio se transformó en una confrontación pública a través de mensajes. Durante la discusión, Petro le recordó a Uribe Londoño: “Te acuerdas que me apoyaste a la alcaldía de Bogotá”.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea”, dijo Gustavo Petro en un fragmento de un extenso mensaje.