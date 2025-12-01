Colombia

Enrique Gómez afirmó que De la Espriella es el único que le puede dar la pelea a Iván Cepeda y le lanzó pulla a Vicky Dávila: "No tiene ninguna posibilidad"

El abogado subrayó que la división opositora favorece al oficialismo y llamó a unificarse: “si nos unimos contra Petro y su candidato, Abelardo logrará barrer en la primera vuelta y salvaremos al país del comunismo”

Enrique Gómez afirmó en su
Enrique Gómez afirmó en su cuenta en X que Abelardo de la Espriella es el único que puede enfrentar en las elecciones 2026 a Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae

El panorama electoral colombiano tomó un nuevo rumbo luego de conocerse la reciente encuesta de intención de voto de Invamer el domingo 30 de noviembre de 2025, a seis meses de los comicios presidenciales.

Este dato, difundido por Noticias Caracol, presentó al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda como el aspirante con mayor respaldo ciudadano, con un 31,9% de preferencia, en un proceso de medición ajustado a la ley de encuestas recientemente aprobada en Colombia.

De acuerdo con el informe, la muestra reveló que Cepeda, representante del Pacto Histórico, lidera ampliamente la intención de voto.

El segundo lugar lo ocupa el abogado Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 18,2%, mientras que el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo quedó en tercera posición con 8,5%.

Iván Cepeda es el precandidato
Iván Cepeda es el precandidato presidencial que más respaldo tiene según reciente encuesta de Invamer - crédito Colprensa

Más alejados en la contienda aparecen Miguel Uribe Londoño, del partido Centro Democrático, con 4,2%, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien logró un 4,1%.

Estos resultados se dieron a conocer tras la consulta interna del Pacto Histórico, en la que Cepeda se impuso el 26 de octubre.

La encuesta también reflejó una fuerte atomización en las candidaturas: “Veintidós de los treinta candidatos incluidos en la medición registran menos del 2% de favorabilidad”.

Tras lo anterior, Enrique Gómez, político y abogado cabeza del partido Movimiento de Salvación Nacional, expresó su postura en la red social X. El pronunciamiento se centró en cuestionar el papel de los medios y en advertir sobre el escenario político, asegurando que existe un riesgo para la democracia.

Gómez abordó la entrevista realizada por Vicky Dávila en Canal Caracol, calificándola de “la clase de sacrificios que demanda la democracia”.

Según sus palabras, la reciente presentación de la encuesta en ese mismo canal pareció “un nuevo programa de la televisora, algo así como: ‘Elijamos al que le gusta a Caracol’ o ‘Elijamos al que le gusta a Santos’”.

Enrique Gómez afirmó que Abelardo
Enrique Gómez afirmó que Abelardo de la Espriella es la única opción para derrotar al comunismo en las elecciones 2026 - crédito @Enrique_GomezM

El dirigente político señaló que algunos medios estarían bajo influencia de Juan Manuel Santos. Gómez también cuestionó por qué estas plataformas daban protagonismo a figuras como Dávila, “que no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presidencia”.

En su video, el exaspirante también se refirió al cubrimiento de precandidatos como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Carlos Pinzón. En tono crítico, afirmó que “los mismos medios parecen tribunas de alquiler de los candidatos Fajardo, Claudia López o Pinzón” y advirtió que avanzarían en estrategias de visibilidad mediática poco convencionales.

Sobre las afirmaciones emitidas en medios respecto a la precandidatura de Abelardo de la Espriella, Gómez manifestó que “sin evidencia alguna, en su desesperación o tal vez por encargo de Santos, sacó a relucir el patético argumento de que hay que rechazar a Abelardo porque supuestamente no podría derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial”.

Enrique Gómez habló de la reciente encuesta de Invamer y aseguró que Abelardo de la Espriella es el único candidato que puede ganarle a Iván Cepeda - crédito @Enrique_GomezM

Gómez sostuvo: “Si nos unimos contra Petro y su candidato, Iván Cepeda, Abelardo logrará barrer en la primera vuelta y salvaremos al país del comunismo”. Además, advirtió que “el riesgo de caer en una dictadura comunista de Maduro y de las Farc con Iván Cepeda es real”.

Finalmente, el jurista acusó a “el establecimiento político, los grandes grupos económicos” y los medios de buscar controlar el futuro político del país y cerrar filas alrededor de candidatos afines. Llamó a “no comer cuento a Vicky, ni a Caracol ni a los demás santistas” y concluyó que no es momento de “tibios, ni de vendidos, ni de santistas”.

Enrique Gómez señaló que los colombianos no votarían por Iván Cepeda: “Se ha dedicado a proteger a los narcoterroristas”

Horas antes que se dieran a conocer los resultados de la encuesta de Invamer, Enrique Gómez reiteró su oposición a la candidatura de Iván Cepeda en un mensaje publicado en X.

“Los colombianos no van a votar por un tipo como Iván Cepeda”, escribió Gómez. Además, acusó al candidato del petrismo de “proteger y favorecer por todos los medios a los narcoterroristas de las Farc”.

Gómez recordó el caso de Miguel Uribe, señalando que los integrantes de esa antigua guerrilla “son los indiciados de asesinar” al entonces senador.

