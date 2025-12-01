Avanza la recuperación aérea: 92% de los pasajeros afectados ya consigue vuelo el mismo día

La aerolínea recuperó 102 de las 124 aeronaves afectadas, acelerando la disponibilidad de equipos para la operación nacional e internacional. - crédito Luisa González/Reuters

La recuperación de la operación aérea en Colombia muestra avances superiores a lo previsto, tras los eventos recientes que afectaron parte de las flotas comerciales en el país. Las autoridades del sector transporte, junto con las principales aerolíneas, confirmaron que el 92% de los pasajeros afectados ya está siendo reubicado el mismo día, una cifra clave que refleja la mejora progresiva en el sistema.

En un comunicado conjunto, el Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y representantes de las aerolíneas informaron que el país avanza de manera decisiva hacia la normalización operacional. “Sumando esfuerzos avanzamos en pro del pasajero y la seguridad operacional”, señalaron las entidades.

Durante la mesa de trabajo conjunta, se confirmó que 102 de las 124 aeronaves de Avianca afectadas ya están plenamente operativas. Además, gracias a la coordinación con la DIAN, se logró la importación acelerada de 10 unidades de software desde Francia, fundamentales para completar las actualizaciones técnicas.

Cinco aeronaves adicionales se reintegrarán en las próximas horas, mientras se proyecta que a partir del martes la operación recupere niveles de normalidad significativos, con más aviones incorporándose a la flota comercial.

Menos vuelos cancelados y más pasajeros reacomodados

Las medidas preventivas han generado mejoras visibles. Las cancelaciones se redujeron de 84 el sábado a 45 previstas para mañana, mientras continúa cayendo el número de pasajeros afectados.

El avance también se evidencia en el trabajo del Puesto de Mando Unificado (PMU), donde participan Avianca, Latam y JetSmart. La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que el progreso se dio más rápido de lo estimado:

“La recuperación está avanzando más rápido de lo previsto, pero no bajamos la guardia. Airbus debe entregar sin dilación el software faltante”, afirmó la jefe de cartera, reiterando que la seguridad aérea no se negocia.

Resultados del fin de semana: menos afectaciones y mayor control

El último fin de semana evidenció una caída sostenida en las afectaciones. El sábado se reportaron 98 vuelos cancelados y el domingo, las operaciones afectadas fueron 64, entre demoras, cambios o cancelaciones.

En total, 148 vuelos resultaron afectados entre el 29 y 30 de noviembre, de los cuales 80 fueron nacionales y 68 internacionales. Esto dejó 22.630 pasajeros impactados, cifra manejada sin congestión severa gracias a los planes de contingencia en aeropuertos como El Dorado.

La empresa Thales culminó los controles de calidad del software requerido, mientras avanza la importación de insumos para culminar los ajustes técnicos.

Panorama técnico: más de 102 aeronaves de Avianca ya operan

El Gobierno continúa monitoreando la actualización del software en aeronaves Airbus A319, A320 y A321, afectadas por una contingencia global que impacta a 6.000 aviones en el mundo y 130 en Colombia.

Ya 102 aeronaves de Avianca recibieron la actualización y ya están operando, mientras 22 esperan ingresar a taller para completar la instalación de un insumo que Airbus debe entregar con urgencia.

La ministra Mafe Rojas recalcó: “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100% de los estándares exigidos”.

Recomendaciones de la Superintendencia de Transporte

La Superintendencia destacó la importancia de no presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no se ha producido una afectación directa y aconsejó conservar todos los documentos relacionados con la reserva, como correos electrónicos, comprobantes de pago y cualquier comunicación recibida.

Además, instó a revisar de manera frecuente los canales oficiales de la aerolínea, como correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación móvil, ya que a través de ellos se informarán cambios, reacomodaciones o cancelaciones.

Entre las recomendaciones principales, la entidad pidió verificar siempre el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto o modificar el itinerario. Según la Superintendencia, este hecho se consideró “un caso de fuerza mayor”, resultado de circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles.