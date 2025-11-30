Niño que participaba en las finales de las pruebas Stem en Cartagena fue arrastrado por una ola y permanece en UCI, esto se sabe

El menor y sus compañeros fueron a conocer la playa antes de regresar a casa - crédito Freepik

Un inesperado suceso interrumpió la agenda de celebración en Cartagena durante la final nacional de las Olimpiadas Stem+ Colombia 2025, cuando un accidente acuático afectó de gravedad a uno de los niños finalistas.

La emergencia se produjo el viernes, después de que el grupo de competidores decidiera visitar la playa antes de partir hacia el aeropuerto.

De acuerdo con las declaraciones del padre de la víctima a El Tiempo, “una ola se lo llevó”, situación agravada por el hecho de que Michael David, de 10 años, no sabía nadar.

Las alertas de la profesora y 4 estudiantes permitieron que varios bañistas acudieran al rescate del menor, que fue estabilizado en el sitio con primeros auxilios y posteriormente trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Las pruebas Stem reunieron a los mejores proyectos del país - crédito Ministerio de Educación

Actualmente, el niño permanece en una unidad de cuidados intensivos pediátrica, donde su estado es seguido de cerca.

El padre detalló la inquietud de la familia tras conocer la noticia: “Estoy en Tunja, cogiendo transporte para Bogotá y, de ahí, pues, mirar cómo llego a Cartagena”, relató a El Tiempo, después de recibir la llamada informándole del accidente.

Michael David es originario de Motavita, Boyacá, es el menor de 2 hijos de una familia campesina conformada por Óscar Estupiñán y Astrid Amaya.

La gran final nacional lo llevó a emprender su primer vuelo, y tanto la experiencia de conocer el mar como la de competir formaban parte de un sueño colectivo. Michael David asistió acompañado de su profesora Yesica Lisney Monsalve Suárez y otros cuatro compañeros de la sede El Salvial, de la Institución Educativa Santa Cruz de Motavita.

El suceso ocurrió el viernes 28 en la mañana - crédito Ministerio de Educación

La familia compartió con su entusiasmo previo al viaje: “Nosotros se lo entregamos a la profe a las 5:00 a. m. del miércoles en la escuela del Salvial, en Motavita. Él nunca se había montado en un avión, tampoco conocía Cartagena y mucho menos el mar, entonces vimos como una excelente oportunidad para él que pudiera viajar a la final de las olimpiadas y de paso conociera, se tomara muchas fotos y nos contara cuando regresara”.

El mérito académico de Michael David le permitió estar entre los 346 estudiantes seleccionados en todo el país para la competición nacional, gracias al proyecto ‘Guardianes del Territorio, Jardín polinizador automatizado’, galardonado entre más de 500 propuestas de Colombia. Su equipo, junto con otra delegación de Moniquirá, integró la representación boyacense, sumando 10 alumnos entre los 375 participantes y 84 docentes que asistieron a la etapa final.

La jornada de competencias se dió en el Claustro La Merced, de la Universidad de Cartagena, donde 48 equipos finalistas de 29 municipios y 22 departamentos desarrollaron sus propuestas ante los jurados.

En esta edición, las Olimpiadas Stem+ Colombia 2025 integraron la presencia significativa de niñas y adolescentes, que representaron el 53% de los participantes, mientras que el 34,8% procedía de áreas rurales. Equipos de comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales, incluidos representantes de San Andrés, Tumaco e Ipiales, reafirmaron su inclusión en el evento.

El menor hace parte de la delegación de Boyacá que está compuesta por 2 equipos - crédito Ministerio de Educación

A lo largo del certamen, los jóvenes presentaron soluciones de impacto social y ambiental, desde estrategias para el aprovechamiento del entorno hasta sistemas experimentales de acceso al agua y senderos ecológicos educativo. La movilización nacional reunió a casi 4.000 estudiantes y 850 docentes de escuelas públicas, incentivando vocaciones científicas, colaboración y pensamiento crítico en todo el país.

Por ahora, no se conoce muevo parte médico de la situación de Michael David ni pronunciamiento de la institución educativa de la que hace parte. No obstante, las autoridades recomiendan una vigilancia constante de los menores de edad en las playas de la ciudad, en especial cuando estos no saben nadar o las condiciones climáticas y de oleaje no son las óptimas.