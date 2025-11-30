Colombia

Niño que participaba en las finales de las pruebas Stem en Cartagena fue arrastrado por una ola y permanece en UCI, esto se sabe

El grupo de estudiantes fue a conocer el mar antes de regresar a casa; uno de los menores fue arrastrado por una ola

Guardar
El menor y sus compañeros
El menor y sus compañeros fueron a conocer la playa antes de regresar a casa - crédito Freepik

Un inesperado suceso interrumpió la agenda de celebración en Cartagena durante la final nacional de las Olimpiadas Stem+ Colombia 2025, cuando un accidente acuático afectó de gravedad a uno de los niños finalistas.

La emergencia se produjo el viernes, después de que el grupo de competidores decidiera visitar la playa antes de partir hacia el aeropuerto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las declaraciones del padre de la víctima a El Tiempo, “una ola se lo llevó”, situación agravada por el hecho de que Michael David, de 10 años, no sabía nadar.

Las alertas de la profesora y 4 estudiantes permitieron que varios bañistas acudieran al rescate del menor, que fue estabilizado en el sitio con primeros auxilios y posteriormente trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Las pruebas Stem reunieron a
Las pruebas Stem reunieron a los mejores proyectos del país - crédito Ministerio de Educación

Actualmente, el niño permanece en una unidad de cuidados intensivos pediátrica, donde su estado es seguido de cerca.

El padre detalló la inquietud de la familia tras conocer la noticia: “Estoy en Tunja, cogiendo transporte para Bogotá y, de ahí, pues, mirar cómo llego a Cartagena”, relató a El Tiempo, después de recibir la llamada informándole del accidente.

Michael David es originario de Motavita, Boyacá, es el menor de 2 hijos de una familia campesina conformada por Óscar Estupiñán y Astrid Amaya.

La gran final nacional lo llevó a emprender su primer vuelo, y tanto la experiencia de conocer el mar como la de competir formaban parte de un sueño colectivo. Michael David asistió acompañado de su profesora Yesica Lisney Monsalve Suárez y otros cuatro compañeros de la sede El Salvial, de la Institución Educativa Santa Cruz de Motavita.

El suceso ocurrió el viernes
El suceso ocurrió el viernes 28 en la mañana - crédito Ministerio de Educación

La familia compartió con su entusiasmo previo al viaje: “Nosotros se lo entregamos a la profe a las 5:00 a. m. del miércoles en la escuela del Salvial, en Motavita. Él nunca se había montado en un avión, tampoco conocía Cartagena y mucho menos el mar, entonces vimos como una excelente oportunidad para él que pudiera viajar a la final de las olimpiadas y de paso conociera, se tomara muchas fotos y nos contara cuando regresara”.

El mérito académico de Michael David le permitió estar entre los 346 estudiantes seleccionados en todo el país para la competición nacional, gracias al proyecto ‘Guardianes del Territorio, Jardín polinizador automatizado’, galardonado entre más de 500 propuestas de Colombia. Su equipo, junto con otra delegación de Moniquirá, integró la representación boyacense, sumando 10 alumnos entre los 375 participantes y 84 docentes que asistieron a la etapa final.

La jornada de competencias se dió en el Claustro La Merced, de la Universidad de Cartagena, donde 48 equipos finalistas de 29 municipios y 22 departamentos desarrollaron sus propuestas ante los jurados.

En esta edición, las Olimpiadas Stem+ Colombia 2025 integraron la presencia significativa de niñas y adolescentes, que representaron el 53% de los participantes, mientras que el 34,8% procedía de áreas rurales. Equipos de comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales, incluidos representantes de San Andrés, Tumaco e Ipiales, reafirmaron su inclusión en el evento.

El menor hace parte de
El menor hace parte de la delegación de Boyacá que está compuesta por 2 equipos - crédito Ministerio de Educación

A lo largo del certamen, los jóvenes presentaron soluciones de impacto social y ambiental, desde estrategias para el aprovechamiento del entorno hasta sistemas experimentales de acceso al agua y senderos ecológicos educativo. La movilización nacional reunió a casi 4.000 estudiantes y 850 docentes de escuelas públicas, incentivando vocaciones científicas, colaboración y pensamiento crítico en todo el país.

Por ahora, no se conoce muevo parte médico de la situación de Michael David ni pronunciamiento de la institución educativa de la que hace parte. No obstante, las autoridades recomiendan una vigilancia constante de los menores de edad en las playas de la ciudad, en especial cuando estos no saben nadar o las condiciones climáticas y de oleaje no son las óptimas.

Temas Relacionados

Playa en CartagenaOlimpiadas STEM+ ColombiaEstudiantes en CartagenaMinisterio de educaciónNiño en UCIColombia-Noticias

Más Noticias

Violencia en Bolívar: Hombre fue atacado a tiros en una barbería, trataron de ayudarlo, pero murió en el centro médico

El hoy occiso era un reconocido peluquero de la zona y su fallecimiento ha generado conmoción entre sus clientes y vecinos

Violencia en Bolívar: Hombre fue

Argentino se dejó llevar del ambiente navideño y se sorprendió por la decoración del alumbrado en Antioquia: “El mejor de la humanidad”

Acompañado de un Fernet, bebida tradicional del país sudamericano, un creador de contenido narró su experiencia en la decoración navideña exhibida en Sabaneta

Argentino se dejó llevar del

Grúa sin frenos en barrio santo domingo de Medellín dejó 4 heridos, varios vehículos impactados y una casa destruida

El accidente fue atendido por vecinos del sector que trasladaron a los heridos a centros asistenciales

Grúa sin frenos en barrio

“Los colombianos son decentes hasta para insultar”, esta fue la experiencia de creadora de contenido mexicana

La anécdota se dio gracias a una expresión muy colombiana que parece amable, pero esconde rabia y es la antesala a insultos

“Los colombianos son decentes hasta

Desmantelan laboratorio para la producción de cocaína en Norte de Santander: avaluado en cerca de 3.400 millones de pesos

La acción coordinada evitó la salida de miles de dosis de estupefacientes hacia el exterior, debilitando la estructura financiera de un grupo armado y reforzando la seguridad en zonas afectadas por el narcotráfico

Desmantelan laboratorio para la producción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez confesó cuáles son

Cara Rodríguez confesó cuáles son sus sentimientos por Beéle actualmente, lo que podría pasar con él próximamente y habló de su carrera musical

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Deportes

Wilmar Roldán reveló la vez

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados