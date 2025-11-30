Colombia

Menores de edad que se habrían suicidado en España eran de origen colombiano: esta es la versión policial

Hipótesis indican que las víctimas sufrían de acoso escolar, lo que probablemente influyó en la fatal determinación

Guardar
La investigación policial descarta intervención
La investigación policial descarta intervención de terceros, aunque el proceso continúa - crédito J.M. García/EFE

El hallazgo de los cuerpos sin vida de dos adolescentes de origen colombiano en el parque de la Concordia, en el centro de Jaén, sumió a la ciudad andaluza en un profundo luto, teniendo en cuenta que las jóvenes tenían 15 y 16 años. Durante la jornada del 30 de noviembre de 2025 se confirmó que las víctimas nacieron en Jaén, aunque eran de padres colombianos.

Del mismo modo, la agencia EFE informó que fueron encontradas en la madrugada del sábado 29 de noviembre. Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Jaén decretó luto oficial hasta el martes 2 de diciembre y anunció que el lunes se guardará un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en memoria de las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras conocerse la noticia, la comunidad educativa del instituto de enseñanza secundaria San Juan Bosco, donde estudiaban ambas adolescentes, expresó su pesar a través de un comunicado que fue publicado a través de sus redes sociales.

El documento compartido indica lo siguiente: “Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco (...) Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES les enviamos un enorme abrazo”.

Del mismo modo, el centro educativo se sumó a los tres días de luto oficial y a la concentración de silencio prevista para el lunes, que también tendrá lugar en sus instalaciones para pedir por el descanso de las víctimas.

La situación fue lamentada por
La situación fue lamentada por la comunidad educativa - crédito Facebook

Cabe mencionar que la Universidad de Jaén se unió a las muestras de duelo y decretó un día de luto, disponiendo que las banderas de sus campus y edificios ondeen a media asta el lunes, como gesto de respeto institucional y dolor compartido.

¿Qué le pasó a las niñas de origen colombiano?

Las primeras pesquisas policiales, según fuentes de la investigación citadas por EFE, no detectaron signos de violencia externa en los cuerpos. Aunque la investigación permanece abierta, los agentes descartaron en principio la intervención de terceras personas en las muertes.

Y es que la principal hipótesis que se maneja es que se trató de un suicidio motivado por varios hechos que constituían acoso escolar, de acuerdo con la información revelada por la Policía española; sin embargo, el caso está bajo secreto de sumario judicial y las diligencias continúan, por lo que se está a la espera del resultado oficial.

Entre los testimonios recogidos por EFE, amigos y compañeros de las jóvenes señalaron que ambas habrían sufrido acoso escolar en fechas recientes, por lo que habrían tomado la fatal decisión para acabar con el sufrimiento.

La concejala del Ayuntamiento de
La concejala del Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, se pronunció ante lo ocurrido - crédito X

Un amigo de las fallecidas, citado por el diario español El País, afirmó que una de las chicas “sufrió bullying en su anterior instituto, algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”.

Este joven, que participó en la búsqueda de las adolescentes junto a familiares, indicó que la situación de acoso escolar también afectó a la otra víctima.

Este no es el primer
Este no es el primer caso presentado en el Andalucía, lo que tiene en alerta a la comunidad - crédito Erin Hooley / AP Foto

El sepelio de la adolescente de 16 años está previsto para la jornada del lunes 1 de diciembre, mientras que la fecha del entierro de la menor de 15 años aún no ha sido determinada.

Debido a la situación, los habitantes de Jaén hacen un llamado a la respuesta institucional y social sobre estos casos. Además de demostrar su solidaridad y dolor tanto en el ámbito educativo y en la ciudad en general, que permanece a la espera de los avances en la investigación.

Temas Relacionados

SuicidioEspañaNiñasAdolescentesAcoso escolarParque de la ConcordiaJaénColombianos en EspañaColombia-Noticias

Más Noticias

Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

Comunidades rurales permanecen encerradas en sus casas ante el temor a ataques aéreos y combates entre disidencias, Clan del Golfo y ELN, mientras organizaciones sociales alertan sobre un posible éxodo masivo

Violencia entre grupos armados y

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

El técnico uruguayo, que el 25 de septiembre dejó su cargo en el vigente monarca del fútbol colombiano, conquistó un nuevo trofeo para su palmarés; apenas un día después de que se confirmara la eliminación del equipo bogotano en la Liga BetPlay 2025-II, a manos del Deportes Tolima

Jorge Bava volvió a salir

El ecoparque Cristo Rey tendrá entrada gratis durante diciembre: estos son los horarios para conocer el emblemático monumento de Cali

Nuevas medidas permiten a residentes y turistas disfrutar de recorridos flexibles, miradores y actividades sin costo, en un entorno natural renovado, que se suma a las actividades navideñas de la ciudad

El ecoparque Cristo Rey tendrá

Petro, al borde del colapso, enfrentó varios escándalos en solo una semana: corrupción, infiltración y sanciones sacuden su Gobierno

El presidente enfrenta múltiples controversias que tambalearon sus tres años de gestión, justo cuando le quedan pocos meses para concluir su mandato; ante las acusaciones y críticas, él sostiene que todo forma parte de un “golpe blando” en su contra

Petro, al borde del colapso,

Petro está incumpliendo con la ejecución del Plan de Desarrollo: así de grave es la situación a 10 meses de finalizar su mandato

Un informe del Consejo Nacional de Planeación advierte sobre retrasos estructurales en metas clave, baja ejecución presupuestal y desafíos en sectores como educación, salud y vivienda, lo que pone en riesgo los objetivos del Gobierno

Petro está incumpliendo con la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Este es el top 10 de series en Prime Video Colombia para disfrutar acompañado

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial