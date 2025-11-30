Menores de edad que se habrían suicidado en España eran de origen colombiano: esta es la versión policial

La investigación policial descarta intervención de terceros, aunque el proceso continúa - crédito J.M. García/EFE

El hallazgo de los cuerpos sin vida de dos adolescentes de origen colombiano en el parque de la Concordia, en el centro de Jaén, sumió a la ciudad andaluza en un profundo luto, teniendo en cuenta que las jóvenes tenían 15 y 16 años. Durante la jornada del 30 de noviembre de 2025 se confirmó que las víctimas nacieron en Jaén, aunque eran de padres colombianos.

Del mismo modo, la agencia EFE informó que fueron encontradas en la madrugada del sábado 29 de noviembre. Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Jaén decretó luto oficial hasta el martes 2 de diciembre y anunció que el lunes se guardará un minuto de silencio a las puertas del Consistorio en memoria de las víctimas.

Tras conocerse la noticia, la comunidad educativa del instituto de enseñanza secundaria San Juan Bosco, donde estudiaban ambas adolescentes, expresó su pesar a través de un comunicado que fue publicado a través de sus redes sociales.

El documento compartido indica lo siguiente: “Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco (...) Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES les enviamos un enorme abrazo”.

Del mismo modo, el centro educativo se sumó a los tres días de luto oficial y a la concentración de silencio prevista para el lunes, que también tendrá lugar en sus instalaciones para pedir por el descanso de las víctimas.

Cabe mencionar que la Universidad de Jaén se unió a las muestras de duelo y decretó un día de luto, disponiendo que las banderas de sus campus y edificios ondeen a media asta el lunes, como gesto de respeto institucional y dolor compartido.

¿Qué le pasó a las niñas de origen colombiano?

Las primeras pesquisas policiales, según fuentes de la investigación citadas por EFE, no detectaron signos de violencia externa en los cuerpos. Aunque la investigación permanece abierta, los agentes descartaron en principio la intervención de terceras personas en las muertes.

Y es que la principal hipótesis que se maneja es que se trató de un suicidio motivado por varios hechos que constituían acoso escolar, de acuerdo con la información revelada por la Policía española; sin embargo, el caso está bajo secreto de sumario judicial y las diligencias continúan, por lo que se está a la espera del resultado oficial.

Entre los testimonios recogidos por EFE, amigos y compañeros de las jóvenes señalaron que ambas habrían sufrido acoso escolar en fechas recientes, por lo que habrían tomado la fatal decisión para acabar con el sufrimiento.

Un amigo de las fallecidas, citado por el diario español El País, afirmó que una de las chicas “sufrió bullying en su anterior instituto, algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”.

Este joven, que participó en la búsqueda de las adolescentes junto a familiares, indicó que la situación de acoso escolar también afectó a la otra víctima.

El sepelio de la adolescente de 16 años está previsto para la jornada del lunes 1 de diciembre, mientras que la fecha del entierro de la menor de 15 años aún no ha sido determinada.

Debido a la situación, los habitantes de Jaén hacen un llamado a la respuesta institucional y social sobre estos casos. Además de demostrar su solidaridad y dolor tanto en el ámbito educativo y en la ciudad en general, que permanece a la espera de los avances en la investigación.