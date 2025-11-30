Colombia

María del Mar Pizarro respondió a mensaje de Katherine Miranda diciendo que no votaría por Iván Cepeda: “Lo mismo va para quienes votaron por Miranda”

La congresista del Pacto Histórico replicó a Katherine Miranda tras su rechazo a Iván Cepeda, señalando que la advertencia sobre errores electorales también aplica para quienes respaldaron a Miranda y otros legisladores

María del Mar Pizarro respondió
María del Mar Pizarro respondió a la negativa de Katherine Miranda de respaldar a Iván Cepeda, extendiendo su crítica a quienes apoyaron a la representante y cuestionando alianzas con sectores políticos tradicionales - crédito María del Mar Pizarro/Facebook - @mirandabogota/Instagram

A medida que se aproximan las elecciones, distintas figuras del ámbito político nacional expresan sus perspectivas sobre los candidatos en contienda. En este contexto, la representante a la Cámara Katherine Miranda afirmó que no respaldaría a Iván Cepeda, manifestando abiertamente su postura frente a una posible candidatura del senador.

Frente a la posición de Miranda, la congresista María del Mar Pizarro, integrante del Pacto Histórico, respondió a través de sus redes sociales. Pizarro, quien forma parte de la misma coalición que Iván Cepeda, señaló en relación a la postura de la congresista del Partido Verde que su mensaje aplica también para aquellos que apoyaron a la representante, utilizando la frase: “Esto también es válido para quienes le dieron su voto a Miranda”.

Durante el debate sobre posibles apoyos de cara a las próximas elecciones presidenciales, Katherine Miranda, representante a la Cámara, comunicó que aún no ha decidido qué candidatura respaldará. Sin embargo, fue enfática al descartar cualquier posibilidad de dar su voto por el senador Iván Cepeda.

“Yo no sé a quién voy a apoyar en las presidenciales aún. Pero tengo claro a quien NO: NO votaré por Iván Cepeda”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Katherine Miranda cuestionó la candidatura
Katherine Miranda cuestionó la candidatura de Iván Cepeda en su cuenta de la red social X - crédito @KatheMirandaP

Al finalizar su mensaje, recurrió a un refrán familiar para subrayar la importancia de no repetir errores en la elección del próximo presidente.

Mediante esta expresión, quiso enfatizar su llamado a una reflexión consciente y crítica entre los electores, advirtiendo sobre las consecuencias de persistir en decisiones, que considera equivocadas.

“Dice mi abuela: Al bobo lo engañan una vez, la segunda es complicidad.Quien repite el error, renuncia a la excusa. ¡ESTA VEZ NO NOS PODEMOS EQUIVOCAR!“, concluyó Miranda en su publicación.

María del Mar Pizarro contestó
María del Mar Pizarro contestó al mensaje de Katherine Miranda - crédito @delmarpizarro

En respuesta a la postura expresada por Katherine Miranda, María del Mar Pizarro dirigió un mensaje a quienes apoyaron previamente a Miranda y a otros legisladores que, según ella, establecieron alianzas con sectores políticos tradicionales.

La congresista del Pacto Histórico retomó el mismo refrán que usó Miranda, sugiriendo que la complicidad también alcanza a los electores de dichos representantes.

“Lo mismo va para quienes votaron por Miranda y otros congresistas que se aliaron con la clase política tradicional: ‘la segunda es complicidad’”, contestó la congresista cercana al Gobierno de Gustavo Petro.

Y es que, sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro han manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con Katherine Miranda, destacando sus críticas frecuentes hacia la gestión de la actual administración. Las diferencias entre Miranda y grupos oficialistas han quedado evidenciadas en diversos momentos, en los que la representante ha cuestionado políticas y decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

En el mes de agosto,
En el mes de agosto, María del Mar Pizarro ya había cuestionado públicamente a Katherine Miranda por su posición respecto al Presupuesto General de la Nación, estimado en 557 billones de pesos - crédito María del Mar Pizarro/sitio web y @mirandabogota/Instagram

En el mes de agosto, María del Mar Pizarro ya había cuestionado públicamente a Katherine Miranda por su posición respecto al Presupuesto General de la Nación, estimado en 557 billones de pesos. La crítica de Pizarro se centró en el respaldo de Miranda a una propuesta impulsada por el Centro Democrático, que buscaba reducir la cifra contemplada para el presupuesto. Este antecedente demuestra que las diferencias entre ambas congresistas no son nuevas y se han reflejado en distintos debates legislativos.

Al conocerse dicho respaldo a la propuesta presentada en aquel entonces por el Centro Democrático, María del Mar Pizarro utilizó su cuenta de X para acusar a Miranda de actuar en contra del interés ciudadano. Según argumentó Pizarro, la moción apoyada por Miranda implicaba recortes presupuestales en áreas clave, como la de Defensa, lo que, a su juicio, perjudicaba a diversos sectores del país.

“La congresista que traicionó al pueblo colombiano @KatheMirandaP hoy firma con el Centro Democrático una proposición para reducir el Presupuesto General de la Nación 39.5 billones, esto equivale a casi todo el presupuesto de min defensa y todas las universidades públicas”, señaló la congresista.

