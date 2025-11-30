El expresidente Iván Duque alertó posibles irregularidades en las elecciones de Honduras: “La democracia hondureña debe tener plenas garantías”

Iván Duque manifestó alarma ante presuntos indicios de manipulación y presiones externas en el proceso electoral, mientras los principales candidatos se acusan mutuamente de intentar influir en los resultados - crédito Adrián Escandar

El proceso electoral en Honduras este domingo implicará la designación de nuevos diputados, alcaldes y del próximo jefe de Estado, todos con mandato de cuatro años. El ambiente en torno a los comicios se percibe tenso, ya que los tres principales aspirantes al cargo presidencial han cruzado acusaciones recíprocas sobre supuestos intentos de manipulación del resultado. Los contendientes más relevantes son Salvador Nasralla, representando al Partido Liberal, Nasry Asfura, postulado por el Partido Nacional, y Rixi Moncada, aspirante de Partido Libre, formación actualmente en el Gobierno.

Mientras persistían los señalamientos cruzados entre los candidatos, el exmandatario de Colombia Iván Duque compartió su visión respecto a la situación política que enfrenta el país centroamericano.

Al analizar el escenario electoral hondureño, Iván Duque expresó su preocupación por ciertos indicios de interferencia en el proceso. El exmandatario colombiano mencionó factores como declaraciones emitidas por foros internacionales, la participación activa del gobierno y presiones cuestionables, todo ello en el contexto de unos comicios especialmente reñidos. En palabras de Duque: “En Honduras vemos señales de injerencia: pronunciamientos del Foro de São Paulo, intervenciones del gobierno y presiones indebidas en una elección muy cerrada”.

Al analizar el escenario electoral hondureño, Iván Duque expresó su preocupación por ciertos indicios de interferencia en el proceso. El exmandatario colombiano mencionó factores como declaraciones emitidas por foros internacionales, la participación activa del gobierno y presiones cuestionables, todo ello en el contexto de unos comicios especialmente reñidos - crédito Colprensa

Posteriormente, Duque subrayó la importancia de salvaguardar los principios fundamentales de la democracia y abogó por que las instituciones garanticen un proceso transparente y fiel a la decisión ciudadana. De manera enfática, afirmó: “Alzamos la voz para defender la Carta Democrática: transparencia total y respeto a la voluntad popular. La democracia hondureña debe protegerse”.

En ese contexto, Duque difundió un extracto de una entrevista que concedió al medio La Voz de Honduras, en el cual abordó su preocupación por el papel que estarían jugando las Fuerzas Armadas en el contexto electoral. El exmandatario advirtió que la intervención directa de la jerarquía militar representa una amenaza a los principios fundamentales de la democracia y que corresponde a los militares preservar la seguridad y el orden, sin incidir en las decisiones de la autoridad electoral.

“Alerta en Honduras: la injerencia de la cúpula militar en plena elección vulnera la Carta Democrática. Las Fuerzas Armadas deben garantizar orden, no presionar al poder electoral”, escribió el político colombiano.

Iván Duque habló de las elecciones en Honduras - crédito @IvanDuque

En relación con el estado de excepción vigente en Honduras, Iván Duque explicó en la entrevista que este marco legal otorga al Ejecutivo una concentración inusual de facultades. Señaló que “esas normas de estado de excepción concentran muchos poderes en el Ejecutivo”, y advirtió que “el Ejecutivo tiene, en virtud de esas atribuciones, la capacidad también de ejercer presión sobre otras autoridades”.

Además, Duque consideró legítima la inquietud respecto a que, bajo ese mismo estado de excepción, “miembros de la cúpula de las fuerzas militares han hecho requerimientos a las autoridades electorales que de alguna manera salen de su competencia y empiezan a invadir la independencia del Poder Electoral”.

Subrayó que la independencia del poder electoral es indispensable y que la labor de las Fuerzas Armadas debe limitarse exclusivamente a resguardar el orden público, garantizando que los votantes puedan ejercer sus derechos en libertad.

Subrayó que la independencia del poder electoral es indispensable y que la labor de las Fuerzas Armadas debe limitarse exclusivamente a resguardar el orden público, garantizando que los votantes puedan ejercer sus derechos en libertad - crédito Ricardo Maldonado Rozo/ EFE

“Entonces, eso es algo que no tiene presentación alguna, no tiene parangón y sobre todo es contrario al espíritu de la carta democrática, porque tener un Poder Electoral independiente, sin presión, sin influencia, sin cooptación o intimidación por parte de las fuerzas militares es esencial. El papel que deben cumplir las fuerzas militares está asociado principalmente con garantizar y velar porque el orden público el día de elecciones se conduzca con los más altos estándares que permitan libremente a los ciudadanos ejercer el derecho al voto”, comentó el exprimer mandatario colombiano en el medio antes citado.

En su intervención en la emisora Hondureña, Iván Duque también insistió en la importancia de asegurar que la decisión ciudadana se mantenga libre de cualquier coacción o interferencia. Reafirmó este mensaje al afirmar: “La democracia hondureña debe tener plenas garantías”.