Colombia

El expresidente Iván Duque alertó posibles irregularidades en las elecciones de Honduras: “La democracia hondureña debe tener plenas garantías”

El exmandatario colombiano expresó inquietud por, según él, señales de interferencia en los comicios hondureños, instando a las autoridades a garantizar transparencia y respeto a la voluntad ciudadana en un ambiente electoral tenso

Guardar
Iván Duque manifestó alarma ante
Iván Duque manifestó alarma ante presuntos indicios de manipulación y presiones externas en el proceso electoral, mientras los principales candidatos se acusan mutuamente de intentar influir en los resultados - crédito Adrián Escandar

El proceso electoral en Honduras este domingo implicará la designación de nuevos diputados, alcaldes y del próximo jefe de Estado, todos con mandato de cuatro años. El ambiente en torno a los comicios se percibe tenso, ya que los tres principales aspirantes al cargo presidencial han cruzado acusaciones recíprocas sobre supuestos intentos de manipulación del resultado. Los contendientes más relevantes son Salvador Nasralla, representando al Partido Liberal, Nasry Asfura, postulado por el Partido Nacional, y Rixi Moncada, aspirante de Partido Libre, formación actualmente en el Gobierno.

Mientras persistían los señalamientos cruzados entre los candidatos, el exmandatario de Colombia Iván Duque compartió su visión respecto a la situación política que enfrenta el país centroamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al analizar el escenario electoral hondureño, Iván Duque expresó su preocupación por ciertos indicios de interferencia en el proceso. El exmandatario colombiano mencionó factores como declaraciones emitidas por foros internacionales, la participación activa del gobierno y presiones cuestionables, todo ello en el contexto de unos comicios especialmente reñidos. En palabras de Duque: “En Honduras vemos señales de injerencia: pronunciamientos del Foro de São Paulo, intervenciones del gobierno y presiones indebidas en una elección muy cerrada”.

Al analizar el escenario electoral
Al analizar el escenario electoral hondureño, Iván Duque expresó su preocupación por ciertos indicios de interferencia en el proceso. El exmandatario colombiano mencionó factores como declaraciones emitidas por foros internacionales, la participación activa del gobierno y presiones cuestionables, todo ello en el contexto de unos comicios especialmente reñidos - crédito Colprensa

Posteriormente, Duque subrayó la importancia de salvaguardar los principios fundamentales de la democracia y abogó por que las instituciones garanticen un proceso transparente y fiel a la decisión ciudadana. De manera enfática, afirmó: “Alzamos la voz para defender la Carta Democrática: transparencia total y respeto a la voluntad popular. La democracia hondureña debe protegerse”.

En ese contexto, Duque difundió un extracto de una entrevista que concedió al medio La Voz de Honduras, en el cual abordó su preocupación por el papel que estarían jugando las Fuerzas Armadas en el contexto electoral. El exmandatario advirtió que la intervención directa de la jerarquía militar representa una amenaza a los principios fundamentales de la democracia y que corresponde a los militares preservar la seguridad y el orden, sin incidir en las decisiones de la autoridad electoral.

“Alerta en Honduras: la injerencia de la cúpula militar en plena elección vulnera la Carta Democrática. Las Fuerzas Armadas deben garantizar orden, no presionar al poder electoral”, escribió el político colombiano.

Iván Duque habló de las
Iván Duque habló de las elecciones en Honduras - crédito @IvanDuque

En relación con el estado de excepción vigente en Honduras, Iván Duque explicó en la entrevista que este marco legal otorga al Ejecutivo una concentración inusual de facultades. Señaló que “esas normas de estado de excepción concentran muchos poderes en el Ejecutivo”, y advirtió que “el Ejecutivo tiene, en virtud de esas atribuciones, la capacidad también de ejercer presión sobre otras autoridades”.

Además, Duque consideró legítima la inquietud respecto a que, bajo ese mismo estado de excepción, “miembros de la cúpula de las fuerzas militares han hecho requerimientos a las autoridades electorales que de alguna manera salen de su competencia y empiezan a invadir la independencia del Poder Electoral”.

Subrayó que la independencia del poder electoral es indispensable y que la labor de las Fuerzas Armadas debe limitarse exclusivamente a resguardar el orden público, garantizando que los votantes puedan ejercer sus derechos en libertad.

Subrayó que la independencia del
Subrayó que la independencia del poder electoral es indispensable y que la labor de las Fuerzas Armadas debe limitarse exclusivamente a resguardar el orden público, garantizando que los votantes puedan ejercer sus derechos en libertad - crédito Ricardo Maldonado Rozo/ EFE

“Entonces, eso es algo que no tiene presentación alguna, no tiene parangón y sobre todo es contrario al espíritu de la carta democrática, porque tener un Poder Electoral independiente, sin presión, sin influencia, sin cooptación o intimidación por parte de las fuerzas militares es esencial. El papel que deben cumplir las fuerzas militares está asociado principalmente con garantizar y velar porque el orden público el día de elecciones se conduzca con los más altos estándares que permitan libremente a los ciudadanos ejercer el derecho al voto”, comentó el exprimer mandatario colombiano en el medio antes citado.

En su intervención en la emisora Hondureña, Iván Duque también insistió en la importancia de asegurar que la decisión ciudadana se mantenga libre de cualquier coacción o interferencia. Reafirmó este mensaje al afirmar: “La democracia hondureña debe tener plenas garantías”.

Temas Relacionados

Iván DuqueHondurasElecciones de HondurasCúpula militar HondurasColombia-Noticias

Más Noticias

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas de Netflix

Capturan a alias Piña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar ataques y delitos en el Caribe

Miguel Antonio Barón Murillo fue detenido en Arboletes, Antioquia, tras una operación conjunta de la Armada, la Fiscalía y la Policía, debilitando la estructura criminal y su influencia en actividades ilícitas en la región

Capturan a alias Piña, presunto

Alumbrado de Cali iniciará el 7 de diciembre: anuncian más de 54 eventos incluidos la feria, esta es la programación

La ciudad espera más de dos millones de visitantes con eventos como desfiles, conciertos y actividades familiares, destacando la recuperación de espacios públicos y la participación de artesanos, bailarines y emprendedores

Alumbrado de Cali iniciará el

Acción de Ecopetrol pierde más de 30% en Wall Street en medio de sanciones a su presidente y crisis en la Junta Directiva

La volatilidad en el órgano y la presión sindical profundizan la incertidumbre sobre el futuro de la compañía más grande del Estado colombiano

Acción de Ecopetrol pierde más

Esta es la identidad del conductor borracho que embistió a un motociclista en el noroccidente de Bogotá: le impusieron millonaria multa

Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo recibió una multa luego de impactar a un motociclista con su vehículo, en un hecho que generó alarma entre peatones y conductores cerca de un centro comercial

Esta es la identidad del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mujer le pidió matrimonio a

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano