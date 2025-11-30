Día de velitas: significados y deseos según el color de cada vela y la intención para encenderlas

La tradición indica que el color de la vela está ligada a su intensión para manifestar - crédito Dariher/ Adobe Stock

La llegada del 7 de diciembre transforma a numerosas ciudades y pueblos de Colombia en escenarios iluminados, donde la tradición del Día de las Velitas convoca a familias y comunidades a reunirse bajo la luz de cientos de llamas.

Más allá de la decoración y el ambiente festivo, cada vela encendida esa noche encierra un significado particular, vinculado a los deseos y aspiraciones de quienes participan en la celebración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia, la costumbre de encender velas y faroles no solo adorna las casas, sino que también transforma calles y barrios en espacios de encuentro, donde la luz se convierte en un lenguaje compartido de gratitud, esperanza y petición.

Es así que la elección del color de cada vela es un acto cargado de intención. El blanco, por ejemplo, representa la pureza, la paz y la claridad. Quienes optan por una vela blanca buscan armonizar el ambiente del hogar, reflexionar en calma o purificar las energías que los rodean. Encender una vela blanca se convierte así en un ritual personal orientado a la serenidad y la protección familiar.

La manera de pedir deseos empieza con la elección consiente de los colores - crédito mitsubishi-motors.com.co

En contraste, el rojo simboliza el amor y la pasión. Muchas personas encienden velas de este tono con el propósito de fortalecer sus relaciones sentimentales, familiares o incluso el amor propio. Además, el rojo se asocia con la fuerza y la vitalidad necesarias para superar situaciones complicadas.

El color azul, por su parte, está vinculado a la tranquilidad, la serenidad y la espiritualidad. Las velas azules favorecen la comunicación y la calma en el entorno, resultando ideales para quienes desean restablecer la armonía tras una discusión o fortalecer los lazos afectivos en el hogar.

El verde, símbolo de naturaleza, fertilidad y esperanza, se utiliza para invocar salud, bienestar y resiliencia. Encender una vela verde es un gesto de cuidado hacia los seres queridos, pidiendo por su recuperación o fortaleza, y también se asocia con la atracción de fortuna y equilibrio mental.

El amarillo, relacionado con la luz del sol, la calidez y la inteligencia, es el color elegido para quienes desean claridad de pensamiento, seguridad y éxito en sus proyectos personales o profesionales. Prender una vela amarilla refuerza la ambición y el espíritu emprendedor, convirtiéndose en una herramienta para atraer prosperidad y nuevas oportunidades.

Este momento no solo sirve para pedir deseos, también une familias y comunidades - crédito Freepik

El naranja, mezcla de la vitalidad del rojo y la luz del amarillo, representa el optimismo y la creatividad. Este tono es ideal para quienes buscan motivación, energía positiva o un cambio inspirador en su vida cotidiana.

El morado, asociado a la sabiduría, la transformación y la superación, es el color preferido por quienes desean cerrar ciclos difíciles y abrirse a nuevas oportunidades. Encender una vela morada estimula la renovación energética y la conexión entre mente y espíritu, facilitando el perdón y la purificación.

El rosa, por su parte, evoca romanticismo, dulzura y bienestar físico. Las velas de este color fomentan la unión, la amistad y la salud, inspirando a fortalecer las relaciones interpersonales más cercanas.

El marrón, vinculado a la tierra, favorece la estabilidad y el sentido de la realidad. Se recomienda encender una vela marrón cuando se necesita enfrentar problemas con determinación y paciencia, aprovechando la noche de las velitas para atraer una actitud positiva ante las dificultades.

Las velitas se encienden al rededor de las 7:00 p. m. del 7 de diciembre - crédito : MatthieuCattin

El negro, aunque menos común, se utiliza para alejar malas energías y proteger el hogar de influencias negativas, convirtiéndose en una opción para quienes buscan armonía y serenidad en su entorno.

El ritual de pedir por el bienestar durante el Día de las Velitas comienza con la elección consciente de la vela, considerando tanto el color como el significado que se desea trabajar.

Una vez seleccionada, se formula la intención en voz alta o en silencio, utilizando frases sencillas y directas, como “Deseo pedir armonía” o “Deseo atraer nuevas oportunidades”. Este acto, realizado en compañía de familiares y amigos, refuerza el sentido de comunidad y la esperanza compartida.