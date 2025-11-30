Colombia

Congresistas del Centro Democrático de fueron en contra de Cathy Juvinao por mensaje criticando al uribismo y al petrismo: “Insostenible comparación”

Cathy Juvinao generó controversia tras comparar los efectos de los gobiernos de Álvaro Uribe y Gustavo Petro, lo que provocó una fuerte reacción de congresistas del Centro Democrático que defendieron la gestión del expresidente

Guardar
La congresista afirmó que tanto
La congresista afirmó que tanto el uribismo como el petrismo han causado daños similares al país, lo que llevó a una inmediata respuesta de Andrés Forero y otros miembros del Centro Democrático - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao sumó una voz crítica al debate político en Colombia al cuestionar en X tanto al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez como al de Gustavo Petro. En su mensaje dijo que “el uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias” remarcando que ambos movimientos han estado bajo escrutinio público.

Debido a estas declaraciones, congresistas del Centro Democrático respondieron a Catherine Juvinao, integrante del partido Alianza Verde, y cuestionaron su publicación en redes sociales. Los legisladores defendieron la gestión de Álvaro Uribe Vélez y criticaron las afirmaciones realizadas por la representante, generando un intercambio de señalamientos entre ambos sectores políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su perfil en la red X, la congresista equiparó las implicaciones de las administraciones de Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, cuestionando de manera frontal el historial de ambos sectores tanto en materia de seguridad como de gobernabilidad.

Juvinao señaló que existe una equivalencia ética y política entre las consecuencias de ambos gobiernos, lo que, en su criterio, obliga al país a buscar alternativas por fuera de estos dos bloques predominantes.

“El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Juvinao no perdió oportunidad para
Juvinao no perdió oportunidad para cuestionar al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la actual administración al mando de Gustavo Petro, y sus prácticas y nexos con los grupos armados al margen de la ley - crédito @CathyJuvinao/X

Entre los integrantes del Centro Democrático que reaccionaron de inmediato a las declaraciones de Catherine Juvinao, destacó la respuesta del representante Andrés Forero. Forero defendió la gestión de Álvaro Uribe Vélez, enfatizando que durante su Gobierno se logró una reducción significativa de la violencia y que los principales líderes de los grupos paramilitares fueron llevados ante la justicia.

Además, contrastó estas acciones con las decisiones del actual mandatario, asegurando que las medidas tomadas por Gustavo Petro han fortalecido a las disidencias de las Farc. Finalmente, calificó de inaceptable la comparación hecha por Juvinao.

“Uribe desmovilizó a los paras y los jerarcas terminaron extraditados y en la cárcel. De hecho los homicidios entre 2002 y 2010 se redujeron a la mitad.Petro levantó las órdenes de captura a las disidencias, que se han fortalecido y siguen masacrando. Insostenible comparación”, dijo.

Andrés Forero defendió al Gobierno
Andrés Forero defendió al Gobierno de Álvaro Uribe por mensaje de la representante Juvinao - crédito @AForeroM

Por su parte, el representante Hernán Cadavid rechazó la afirmación de Juvinao sobre la supuesta entrega del país a grupos paramilitares, resaltando que muchos de sus miembros aún están en prisión y que las estructuras armadas fueron desmanteladas.

“Representante, ‘la entrega del país a los paras’ todavía los tiene en la cárcel a muchos de ellos en EEUU y en Colombia, se desmontaron las estructuras con más de 32 mil hombres en armas y no están sentados en el Congreso (sic)”, contestó.

Hernán Cadavid también contestó al
Hernán Cadavid también contestó al mensaje de la representante - crédito @hernancadavidma

El representante Juan Espinal también contestó a la congresista del partido Verde señalando que la bancada del Centro Democrático ha mostrado apertura y respaldo a sus iniciativas, pero lamentó el tono de sus críticas, atribuyéndolas a intereses políticos y cuestionando su objetividad frente al partido.

“Representante @CathyJuvinao nuestra bancada @CeDemocratico ha sido muy generosa con usted en sus iniciativas, la hemos respaldado con respeto y sin cálculo político, pero no vamos a permitir que por cálculo politiquero usted nos trate de esa manera. Lamentable su mensaje. La veo desesperada porque seguramente el Inri de haber apoyado a @petrogustavo le está pasando factura en su aspiración al Congreso. Qué sorpresa me llevo, pensaba que luego de que me dijera que aceptaría un café con el presidente @AlvaroUribeVel ya había superado su rabia”, aseveró.

Juan Espinal también contestó al
Juan Espinal también contestó al mensaje de la legisladora cuestionando al uribismo y al petrismo - crédito @Juan_EspinalR

Tras recibir diversas críticas, Catherine Juvinao publicó un nuevo mensaje en el que cuestionó la polarización política en Colombia y argumentó que existe un grupo creciente de ciudadanos que se niegan a identificarse únicamente con el uribismo o el petrismo.

“La gente cuyo raciocinio es: ‘Si criticas a Petro, eres uribista. Si criticas a Uribe, eres petrista.’ Tiene a este país atascado en un falso dilema que debemos superar. Los que no estamos ahí, somos más”, comentó la representante a la Cámara.

Temas Relacionados

Catherine JuvinaoAndrés ForeroHernán CadavidCentro DemocráticoUribismoPetrismoColombia-Noticias

Más Noticias

María del Mar Pizarro respondió a mensaje de Katherine Miranda diciendo que no votaría por Iván Cepeda: “Lo mismo va para quienes votaron por Miranda”

La congresista del Pacto Histórico replicó a Katherine Miranda tras su rechazo a Iván Cepeda, señalando que la advertencia sobre errores electorales también aplica para quienes respaldaron a Miranda y otros legisladores

María del Mar Pizarro respondió

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

El chef colombiano abrió su corazón en una entrevista, contando cómo el alcohol y la presión casi lo alejan de su familia y su pasión por la cocina, hasta que decidió buscar ayuda y reinventarse

La inspiradora confesión de Jorge

Álvaro Uribe se refirió al pocillo de “orgullosamente uribestia”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

El exmandatario colombiano afirmó que numerosas personas le han solicitado un pocillo con el término “orgullosamente uribestia”

Álvaro Uribe se refirió al

Buscan a los infieles: cámaras escondidas y horas de espionaje, así exponen a los adulteros en Colombia

Hombres y mujeres enfrascados en sospechas recurren a detectives expertos para descubrir a sus parejas; muchas veces, se llevan sorpresas. Infobae Colombia indagó con investigadores privados que se dedican a perseguir infieles para conocer ese amplio mercado

Buscan a los infieles: cámaras

Carlos Caicedo abrió la posibilidad de reconciliarse con Petro, pero puso condiciones: “Estamos dispuestos a un diálogo constructivo”

El exgobernador de Magdalena y hoy precandidato presidencial aseveró que el respaldo de Fuerza Ciudadana hacia el proyecto político de Petro no obedece a tener cuotas burocráticas u otros reconocimientos en el Ejecutivo

Carlos Caicedo abrió la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La inspiradora confesión de Jorge

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

Deportes

Qué necesita Deportes Tolima para

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué