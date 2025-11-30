Congresistas del Centro Democrático de fueron en contra de Cathy Juvinao por mensaje criticando al uribismo y al petrismo: “Insostenible comparación”

La congresista afirmó que tanto el uribismo como el petrismo han causado daños similares al país, lo que llevó a una inmediata respuesta de Andrés Forero y otros miembros del Centro Democrático - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao sumó una voz crítica al debate político en Colombia al cuestionar en X tanto al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez como al de Gustavo Petro. En su mensaje dijo que “el uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias” remarcando que ambos movimientos han estado bajo escrutinio público.

Debido a estas declaraciones, congresistas del Centro Democrático respondieron a Catherine Juvinao, integrante del partido Alianza Verde, y cuestionaron su publicación en redes sociales. Los legisladores defendieron la gestión de Álvaro Uribe Vélez y criticaron las afirmaciones realizadas por la representante, generando un intercambio de señalamientos entre ambos sectores políticos.

Desde su perfil en la red X, la congresista equiparó las implicaciones de las administraciones de Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, cuestionando de manera frontal el historial de ambos sectores tanto en materia de seguridad como de gobernabilidad.

Juvinao señaló que existe una equivalencia ética y política entre las consecuencias de ambos gobiernos, lo que, en su criterio, obliga al país a buscar alternativas por fuera de estos dos bloques predominantes.

“El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Entre los integrantes del Centro Democrático que reaccionaron de inmediato a las declaraciones de Catherine Juvinao, destacó la respuesta del representante Andrés Forero. Forero defendió la gestión de Álvaro Uribe Vélez, enfatizando que durante su Gobierno se logró una reducción significativa de la violencia y que los principales líderes de los grupos paramilitares fueron llevados ante la justicia.

Además, contrastó estas acciones con las decisiones del actual mandatario, asegurando que las medidas tomadas por Gustavo Petro han fortalecido a las disidencias de las Farc. Finalmente, calificó de inaceptable la comparación hecha por Juvinao.

“Uribe desmovilizó a los paras y los jerarcas terminaron extraditados y en la cárcel. De hecho los homicidios entre 2002 y 2010 se redujeron a la mitad.Petro levantó las órdenes de captura a las disidencias, que se han fortalecido y siguen masacrando. Insostenible comparación”, dijo.

Por su parte, el representante Hernán Cadavid rechazó la afirmación de Juvinao sobre la supuesta entrega del país a grupos paramilitares, resaltando que muchos de sus miembros aún están en prisión y que las estructuras armadas fueron desmanteladas.

“Representante, ‘la entrega del país a los paras’ todavía los tiene en la cárcel a muchos de ellos en EEUU y en Colombia, se desmontaron las estructuras con más de 32 mil hombres en armas y no están sentados en el Congreso (sic)”, contestó.

El representante Juan Espinal también contestó a la congresista del partido Verde señalando que la bancada del Centro Democrático ha mostrado apertura y respaldo a sus iniciativas, pero lamentó el tono de sus críticas, atribuyéndolas a intereses políticos y cuestionando su objetividad frente al partido.

“Representante @CathyJuvinao nuestra bancada @CeDemocratico ha sido muy generosa con usted en sus iniciativas, la hemos respaldado con respeto y sin cálculo político, pero no vamos a permitir que por cálculo politiquero usted nos trate de esa manera. Lamentable su mensaje. La veo desesperada porque seguramente el Inri de haber apoyado a @petrogustavo le está pasando factura en su aspiración al Congreso. Qué sorpresa me llevo, pensaba que luego de que me dijera que aceptaría un café con el presidente @AlvaroUribeVel ya había superado su rabia”, aseveró.

Tras recibir diversas críticas, Catherine Juvinao publicó un nuevo mensaje en el que cuestionó la polarización política en Colombia y argumentó que existe un grupo creciente de ciudadanos que se niegan a identificarse únicamente con el uribismo o el petrismo.

“La gente cuyo raciocinio es: ‘Si criticas a Petro, eres uribista. Si criticas a Uribe, eres petrista.’ Tiene a este país atascado en un falso dilema que debemos superar. Los que no estamos ahí, somos más”, comentó la representante a la Cámara.