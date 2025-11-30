Colombia

Chontico Día resultados de hoy 30 de noviembre de 2025

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Día (Jovani
Resultados del Chontico Día (Jovani Pérez/Infobae)

Chontico Día dio a conocer los números ganadores de su último sorteo celebrado este domingo 30 de noviembre de 2025.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos todos los días a miles de afortunados ganadores. Descubre si fuiste uno de los de hoy.

Resultados del Chontico Día

  • Fecha: domingo 30 de noviembre de 2025.
  • Sorteo: 8265.
  • Números ganadores: 5 8 1 7.
  • La Quinta: 1.
Resultados del Chontico Día
Resultados del Chontico Día

A qué hora se juega el Chontico

La lotería del Chontico tiene dos sorteos que se juegan todos los días de la siguiente manera:

  • Chontico Día: sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.
  • Chontico Noche: los sorteos se llevan a cabo todos los días de lunes a viernes a las 19:00 horas, los sábados a las 22:00 y en días festivos a las 20:00 en horario local.

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

ChonticoChontico Díacolombia-noticiascolombia-loteríasNoticias

Más Noticias

Gustavo Petro pidió a la Oaci una asamblea urgente tras la advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo en Venezuela

Además de su llamado a la Organización de Aviación Civil Internacional, el presidente colombiano le pidió a la Unión Europea y a países de Latinoamérica reiniciar sus vuelos a Venezuela

Gustavo Petro pidió a la

Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, reveló que sufrió de violencia doméstica por parte del productor: “Me reventaba a golpes”

La exesposa del empresario aseguró que vivió episodios de violencia física y psicológica, presentó pruebas de lesiones y describió momentos en los que temió por su vida

Karen Santos, exesposa de Ricardo

Fiscalía imputó cargos a un falso veterinario señalado de causar la muerte a una canina en Bogotá

El hombre fue señalado por realizar procedimientos quirúrgicos sin ser veterinario, afectando gravemente la salud de tres perras, una de las cuales debió ser sometida a eutanasia humanitaria

Fiscalía imputó cargos a un

Día de velitas: significados y deseos según el color de cada vela y la intención para encenderlas

Antes de esta fecha especial es importante informarse acerca de los colores de cada vela, con esto cada persona puede pedir sus deseos de una manera más clara

Día de velitas: significados y

Perro antinarcóticos detecta cargamento de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

En total fueron trece kilos de estupefacientes incautados por las autoridades, que estaban previstos a ser distribuidos en varios puntos de la ciudad colombiana

Perro antinarcóticos detecta cargamento de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez confesó cuáles son

Cara Rodríguez confesó cuáles son sus sentimientos por Beéle actualmente, lo que podría pasar con él próximamente y habló de su carrera musical

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Deportes

Wilmar Roldán reveló la vez

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados