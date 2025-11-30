Colombia

Cayó alias Fox, presunto extorsionista de La Inmaculada en Tuluá: fue capturado mientras le cobraba 200.000 pesos a una mujer

La investigación detalla que este sujeto utilizaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a sus víctimas y presionarlas bajo amenazas directas contra ellas y sus familias

Fue interceptado en el momento
Fue interceptado en el momento en que recibía dinero exigido a una víctima de extorsión - crédito Policía Nacional

Uniformados de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional de Colombia lograron la captura en flagrancia de un hombre identificado con el alias de Fox, señalado de integrar la organización criminal La Inmaculada y de ejecutar cobros extorsivos a comerciantes y pobladores en el departamento del Valle del Cauca.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en una zona urbana del municipio de Tuluá, cuando los agentes interceptaron al sospechoso en el momento exacto en que recibía el dinero exigido a una de sus víctimas.

La comandante de la Policía en el Valle, general Sandra Liliana Rodríguez, aseveró que el hoy detenido utilizaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a sus víctimas y presionarlas bajo amenazas directas contra ellas y sus familias.

“La investigación resalta que, basándose en el nombre de la Inmaculada, intimidaba a sus víctimas, especialmente mujeres, a quienes solicitaba una suma de tres millones de pesos, la cual ellas tenían que cancelarlas semanalmente con 200.000 pesos”, detalló la oficial.

Alias Fox, presunto miembro de La Inmaculada, es acusado de extorsionar a una mujer dedicada a labores domésticas en Tuluá - crédito Policía Nacional

De acuerdo con información revelada por el medio El País Cali, en el operativo, los uniformados se posicionaron en una vivienda cercana al punto acordado, desde donde mantuvieron vigilancia constante hasta que el sospechoso llegó para recoger el dinero.

La víctima, que era una ama de casa y que previamente había denunciado las amenazas ante las autoridades, entregó el primer abono del monto económico exigido por el presunto delincuente.

En el instante en que alias Fox tomó posesión del dinero, los policías actuaron de inmediato, saliendo de su sitio de vigilancia para reducir y capturar al hombre en flagrancia.

- crédito Policía Nacional
- crédito Policía Nacional

“A través de una de esas denuncias, de estas campañas de prevención que se vienen adelantando en el municipio, se recepciona la denuncia y, a través de un espacio controlado, se da la captura de este sujeto que tanto estaba extorsionando al municipio de Tuluá”, indicó la general Rodríguez.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las llamadas amenazantes, así como el dinero entregado por la víctima.

Tanto el detenido como el material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para determinar la responsabilidad penal del capturado, al ser acusado por el delito de extorsión.

Declaraciones de la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle - crédito Policía Nacional de Colombia

Entre tanto, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier hecho extorsivo que puedan atentar contra su seguridad.

Los invitamos a todos, cuando sean víctimas de esas exigencias económicas, a través de llamadas telefónicas, a denunciar en la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional”, concluyó.

La Inmaculada y una escuela para menores sicarios en el Valle

Pese a los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar el accionar criminal de las bandas criminales en el sur occidente colombiano, persiste la preocupación ante el aumento de menores en las filas de las organizaciones locales.

Según información revelada por El Tiempo, el grupo criminal La Inmaculada ha extendido su influencia en barrios marginados y zonas rurales de Tuluá, captando a jóvenes vulnerables y sumergiéndolos en actividades delictivas.

Organizaciones como La Inmaculada captan
Organizaciones como La Inmaculada captan a niños y adolescentes en barrios marginados de Tuluá y zonas rurales para actividades delictivas - crédito Alcaldía de Tuluá/Policía Nacional

Además, el grupo ilegal también estarían cooptando la atención de los menores de edad en otras ciudades del departamento, como Cali, Cartago y Jamundí.

En casos reportados por el diario bogotano, los menores son seducidos con promesas de pagos mensuales que oscilan entre tres y cinco millones de pesos, y que pueden superar los 15 o 20 millones de pesos cuando asumen tareas de mayor riesgo.

El proceso de integración a las bandas inicia con funciones de bajo perfil, como el microtráfico y la vigilancia, pero rápidamente los jóvenes son trasladados a zonas rurales apartadas, donde reciben entrenamiento en el manejo de armas de fuego, desde pistolas hasta miniuzis.

Imagen de referencia - Los
Imagen de referencia - Los menores reciben pagos mensuales de hasta veinte millones de pesos por asumir tareas de alto riesgo en bandas criminales - crédito Colprensa

Estos métodos, según reveló El Tiempo, imitan los de escuelas de seguridad privada, lo que evidencia un nivel de organización y sistematicidad en el adoctrinamiento.

El control sobre los menores no se limita al ámbito físico. El consumo forzado de sustancias como la cocaína rosa (2CB o tusi) es una herramienta clave para someterlos y garantizar su obediencia. Esta droga, de alta capacidad adictiva, permite a las bandas mantener a los jóvenes bajo su dominio mientras los convierten en ejecutores de crímenes.

