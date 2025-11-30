Capturan a alias Piña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar ataques y delitos en el Caribe

La captura de uno de los principales articuladores del crimen organizado afecta el mando de la organización, tras años de enfrentamientos y delitos que generaron temor y desplazamientos en comunidades del Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

La reciente captura de Miguel Antonio Barón Murillo, alias Piña, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el Clan del Golfo en la región Caribe.

La Armada de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, llevó a cabo una operación en la zona rural del municipio de Arboletes, Antioquia, que culminó con la detención de este presunto cabecilla, considerado uno de los principales articuladores del crimen organizado en el Caribe colombiano.

De acuerdo con las autoridades, la detención de alias Piña afecta de manera directa el mando y control de la organización criminal, ya que se le atribuye la dirección de acciones delictivas de alto nivel.

Entre los hechos más graves que se le señalan figura el ataque terrorista perpetrado el 25 de enero de 2024 contra Unidades Fluviales de la Armada de Colombia, en el que falleció un infante de Marina Profesional. Además, las autoridades lo identifican como uno de los colaboradores más cercanos a alias Jefferson, máximo cabecilla de la Estructura Arístides Meza Páez del Clan del Golfo.

Con una trayectoria de cerca de 15 años dentro del Grupo Armado Organizado, alias Piña habría participado en enfrentamientos armados contra el GAO ELN por el control de corredores delictivos en el sur de Bolívar.

Estas disputas generaron temor y desplazamientos entre los habitantes de la región, además de consolidar su rol en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilegal de yacimientos mineros.

Su influencia se extendía a la coordinación de la Subestructura Erlín Pino Duarte, lo que incrementaba su capacidad de coerción sobre las comunidades locales.

La operación que permitió su captura representa, según la Armada de Colombia, un golpe decisivo a la capacidad criminal del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar, limitando el accionar de una de sus estructuras más beligerantes.

A través de un comunicado la institución militar reiteró su compromiso con la seguridad, el control institucional del territorio y la protección de la población civil, asegurando que mantendrá la presión operacional sobre los actores generadores de violencia que afectan la tranquilidad en el Caribe colombiano.

Otros hechos en Antioquia

El municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, fue escenario de un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de un suboficial del Ejército Nacional y la desaparición de un soldado profesional.

De acuerdo con información obtenida por Infobae Colombia, la acción violenta se atribuyó a integrantes del Clan del Golfo, que habrían ejecutado una emboscada mecánica contra las tropas legitimas la tarde del lunes 24 de noviembre.

El ataque se produjo en la vereda Lopia, donde unidades del Batallón de Ingenieros N.º 17 General Carlos Bejarano Muñoz se encontraban en desarrollo de la operación Fragmentaria N° 004, bajo la orden de operaciones N° 037 Neptuno. Durante el ataque las unidades se enfrentaron a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Es preciso mencionar que, como resultado del combate, falleció el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt, mientras que el soldado profesional Yimison Mosquera Perea fue reportado como desaparecido.

En un comunicado, la Séptima División lamentó la pérdida del suboficial y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. Además, dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento a los afectados en este momento.

El hecho representa una nueva afectación a las fuerzas del Estado en el departamento de Antioquia, en un contexto de confrontación con estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo.