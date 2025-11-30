Colombia

Álvaro Uribe denunció un ‘fraude social’ en Petro e Iván Cepeda: “Se quiere llevar las pensiones para tapar el derroche”

El expresidente criticó la gestión del Gobierno nacional en áreas clave como vivienda, salud y educación, al señalar que las políticas de su gestión fueron un retroceso frente a los avances logrados durante su mandato. Además, alertó sobre las promesas del precandidato del Pacto Histórico

El exmandatario cuestionó la gestión de Petro en varios sectores sociales, como la vivienda, la salud y la educación, al señalar que las políticas del Gobierno actual son un retroceso - crédito @AlvaroUribeVel/X

En un video difundido a través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, precandidato presidencial por el Pacto Histórico; el exmandatario cuestionó la gestión del actual Gobierno en temas cruciales como las pensiones de los colombianos y la situación social del país, al acusar al jefe de Estado de “derroche” y de buscar recursos en los fondos de pensiones para tapar los agujeros de la administración.

En sus declaraciones, el expresidente Uribe también dejó claro su desprecio por las políticas de Cepeda, al que llamó mentiroso y le pidió a los colombianos que no le creyeran.

Uribe compartió sus palabras antes de uno de sus encuentros virtuales con los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, donde no todos participaron. Durante su intervención, el exmandatario destacó que los colombianos deben estar alertas ante las promesas y las declaraciones tanto de Petro como de Iván Cepeda, su principal aliado en el Congreso.

El expresidente Álvaro Uribe criticó la relación de Petro con el régimen de Nicolás Maduro, al acusar al presidente colombiano y a Iván Cepeda de ser “aliados de la narcodictadura” - crédito Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

En un tono firme y directo, Álvaro Uribe comenzó su discurso agradeciendo al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y extendió su saludo a los precandidatos del Centro Democrático: “Hoy escucharemos a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, un video de la doctora Paola Holguín. El doctor Miguel Uribe se ha excusado”. A lo largo de su intervención, hizo referencia a los problemas sociales del país y al poco respaldo del Gobierno actual hacia las políticas sociales que, según él, estaban en lo que fue su mandato.

“Qué tristeza que siguen todos estos asesinatos en Colombia y el Gobierno Petro se quiere llevar ahora las pensiones de los trabajadores para tapar el derroche”, declaró Uribe, al señalar que las medidas del mandatario no son más que un intento por ocultar los problemas económicos del país.

“No contento con negar la vivienda social, con incumplir la vivienda rural social, no contento con acabar la salud, no contento con incumplir las vías campesinas, no contento con politizar el Sena, no contento con incumplir la educación, no contento con todo el derroche, ahora para medio cumplirle a los ancianos, programa que nosotros empezamos, el Gobierno Petro, como se ha gastado la plata en derroche, embajadas, consulados, puestos públicos, viajes, contratistas en mermelada corrupta”, añadió.

Uribe recordó que su gobierno logró importantes avances en programas sociales como el régimen subsidiado de salud y el programa Familias en Acción - crédito Colprensa

Uribe recordó que sus gobiernos (2002 - 2010) implementó varios programas de bienestar social, al mencionar entre otros la expansión del régimen subsidiado de salud, que pasó de 10.700.000 personas a 21 millones de beneficiarios.

También resaltó el incremento de los beneficiarios del programa Familias en Acción, que pasó de doscientas mil familias a más de 2.800.000, y la expansión del Sena, que pasó de 1.150.000 estudiantes atendidos al año a 8 millones.

Iván Cepeda fue blanco de las críticas del líder del Centro Democrático

Con un tono desafiante, Uribe volvió a atacar al senador Iván Cepeda, que es visto como un posible rival para las elecciones presidenciales de 2026: “Cuidado con el senador Cepeda, que miente”.

“Hoy candidato a la presidencia, dice que redujimos los programas sociales cuando los incrementamos sustancialmente”, aseguró Uribe, al negar las acusaciones de Cepeda sobre la falta de apoyo a los sectores más necesitados durante su gestión.

Expresidente Álvaro Uribe advirtió de las promesas de campaña de gobierno del precandidato y senador Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE - Senado de la República

El expresidente también aprovechó para criticar la situación del narcotráfico en el país bajo el Gobierno de Petro, ya que el jefe de Estado fue señalado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un “líder del narcotráfico” y posteriormente incluido en la Lista Clinton.

Aunque esta inclusión afecta la situación financiera del presidente Petro, lo cierto es que este episodio también dejó una huella en Colombia, puesto que el país ha mantenido durante décadas una lucha constante contra el narcotráfico, un desafío que sigue siendo clave en la agenda política nacional.

Por eso, el expresidente recordó que durante su administración, el país logró importantes decomisos de cocaína, “150 toneladas”, según su declaración, mientras que bajo la gestión de Petro, señaló que las cifras de cocaína en el mercado aumentaron considerablemente.

“Usted permite que vayan al mercado más de 1.800 toneladas”, afirmó Uribe, al hacer hincapié en la política de Petro frente al narcotráfico.

Uribe recordó su lucha contra el narcotráfico, al asegurar que durante su gobierno se extraditaron casi 1,200 personas por narcotráfico - crédito Jeffrey Arguedas/EFE

El exmandatario no se detuvo ahí. Lamentó lo que considera una fuga de jóvenes del país debido a la falta de oportunidades, al citar que anualmente “80.000 jóvenes salen del país”. También denunció que muchos colombianos que se han visto forzados a emigrar debido a la situación económica quedaron atrapados en el extranjero, lejos de las promesas de Petro de mejorar el bienestar social en Colombia.

En cuanto a la relación de Petro con Nicolás Maduro, Uribe no dudó en arremeter contra el líder del régimen de Venezuela, al acusar a Petro y a Iván Cepeda de ser aliados de la “narco dictadura” de Maduro.

“El presidente Petro y su candidato Cepeda son los mayores aliados de la narco dictadura de Nicolás Maduro”, sentenció, sugiriendo que este vínculo perjudica gravemente la soberanía de Colombia.

Uribe también criticó la relación de Petro con el régimen de Nicolás Maduro, acusando al presidente colombiano y a Cepeda de ser “aliados de la narco dictadura” - crédito Jesús Vargas/AP Foto

Para cerrar su intervención, Uribe realizó una última crítica contra Petro, al recordar que durante su gobierno, Colombia logró la extradición de “casi 1.200 personas por narcotráfico”. En contraste, criticó al presidente Petro por su “éxito en el relato”, pero señaló que “todos los días los colombianos se dan cuenta de que usted y su candidato Cepeda mienten”, agregando que “dato mata relato”, en un claro intento de desmentir las afirmaciones del Gobierno actual.

