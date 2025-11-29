Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón anunció que no volverá a Colombia por el desprecio de sus 'haters' - crédito LamansióndeLuinny/Instagram

Yina Calderón, creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, ha sido una de las concursantes más polémicas en el reality La Mansión de Luinny, de gran popularidad en República Dominicana.

Pese a sus peleas, que ha incluido contacto físico, discusiones y borracheras, la también empresaria se ha mantenido en la competencia, que se encuentra en su recta final.

A propósito, durante una transmisión del popular reality, la nacida en el Huila anunció su decisión de no regresar a Colombia.

“Escúchame esto. No vuelvo a Colombia. Me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo a mi país, pero yo siento que en mi país no me han valorado. No han valorado una villana como yo. Entonces, he tomado la decisión de quedarme en República Dominicana”, afirmó Calderón.

Calderón declaró en dicho programa que aunque siente un profundo cariño por su país de origen, optará por establecerse en territorio dominicano, argumentando que no se ha sentido valorada por sus seguidores colombianos.

La creadora de contenido explicó que su decisión representa, en parte, una respuesta a quienes han criticado recurrentemente su papel como “villana” en la mayoría de los programas en los que ha intervenido.

“Se salvaron de mí. Les hice un favor, porque siempre ustedes me dijeron que me fuera, que ojalá el mundo me eliminara, que ojalá yo me fuera para otro país. Pues se les está cumpliendo, me adoptó República Dominicana superbién”, agregó durante la transmisión.

Calderón también aprovechó el enfoque de la cámara para enviarle un mensaje a Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en el mundo digital como Westcol: “Así que westiercol, ya no voy a ir a hacerte la vida imposible. Me quedo acá”.

En ese mismo espacio, Calderón rompió en llanto al leer en tiempo real los comentarios publicados por los internautas en el chat en vivo, entre los que se observaron tanto mensajes de apoyo como felicitaciones por cumplir con su decisión de permanecer fuera del país.

“Jajajaja Colombia celebra está noticia”; “Por favor y llévese a sus hermanas 😂😂😂“; ”Yo si decía que algo bueno iba a salir del programa 👏👏“; ”Bueno ya se fue Yina, falta petro🙌 😂“; ”Yina nosotros sabemos cuál es tu actuar. Y todo lo que has denigrado hasta a tu propia mamá. No eres ejemplo de nada, Colombia no tiene por qué querer a una persona como tú“; ”No gracias, váyase por donde vino que nosotros no hemos hecho nada para andar cargando con esa cruz 😂😂😂 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

En conversación con uno de sus compañeros, la influencer señaló que va a participar en otro reality fuera de Colombia, lo que representaría la excusa perfecta para no regresar. “Ya tomé la decisión de quedarme acá en República Dominicana trabajando y me duele dejar mi país (...) Yo ya no quiero volver a Colombia (...) Nunca me quiso (...)”, fueron las palabras de la empresaria de fajas.

No se conoce con certeza si se trata de una decisión tomada, o se trató de una declaración que surgió por la ingesta de alcohol.

Cabe señalar que, durante su participación en el nuevo formato de reality del país caribeño, también junto a la creadora de contenido Karina García, Calderón fue homenajeada con la entrega de una muñeca barbie inspirada en su imagen, que reproduce tanto su característica cabellera como una de las prendas con las que alcanzó notoriedad en los últimos días de competencia.

Según La mansión de Luinny, este reconocimiento fue destacado por la propia Calderón, que expresó su entusiasmo al contar con un modelo personalizado de la famosa muñeca en el reality.