Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify publicó su nuevo top con los podcast más reproducidos en Colombia de los últimos días.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en Colombia

1. Domingo de bajón con Martín

Un consejo, historia, reflexión o conversación de domingo antes de dormir. Un espacio para despejarse del ruido externo, pero sobre todo del interno.

2. A las buenas y a las bravas

En este espacio navegaremos todo aquello que la vida nos ha enseñado a las buenas y a las malas. En una conversación ligera y sin rodeos, te contaré todo lo que me hubiera gustado que me dijeran antes. Encontrarás en cada capitulo reflexiones, anécdotas y herramientas cuyo objetivo es ayudarte a vivir y pensar de manera un poco más ligera. BIENVENIDOS AL PODCAST A LAS BUENAS Y A LAS BRAVAS. Con amor, Laura Villegas.

3. Dinstinto

Convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Cada lunes a las 8 PM, exploramos el detrás de cámaras de grandes emprendedores y expertos que entienden cómo se construyen negocios de verdad. Revelamos decisiones difíciles, errores que casi cuestan todo y los principios que marcaron la diferencia. No traemos humo ni promesas vacías: traemos estrategias reales, conversaciones sin filtros y aprendizajes accionables. Dinstinto no es solo un podcast es tu empujón semanal para pensar más grande y avanzar más rápido.

4. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

5. LA DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

6. Los Hombres Sí Lloran

Este es un espacio seguro dedicado a explorar y romper, juntos, con los estigmas y estereotipos que rodean la salud mental. Junto a mi gran amigo y productor, Dani Posada, traeremos conversaciones sinceras con amigos extraordinarios y entrevistas con expertos que nos ofrecerán consejos y herramientas para transitar la vida y, por supuesto, nuestra salud mental. Porque está bien no estar bien, pero no lo está creer que tienes que hacerlo solo. Este, nuestro espacio, es seguro y se llama “Los hombres sí lloran", donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. Gracias por estar aquí.

7. Más Allá del Silencio con Rafa Poveda

Más allá del silencio es más que un podcast.. es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete a nosotros en Más allá del silencio, donde la verdad no teme ser escuchada y las historias más impactantes son desentrañadas.Conviértete en un seguidor de este podcast: https:www.spreaker.compodcastmas-alla-del-silencio-con-rafa-poveda--6177497support.

8. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

9. Mamás en el backstage

“Mamás en el Backstage", un podcast donde la maternidad se ve desde todos sus ángulos! Con una buena dosis de humor y cero filtros, invitamos a mamás a compartir sus historias y su verdadera experiencia con la maternidad.Las buenas y las no tan buenas. Porque, ¿Quién dijo que la maternidad era solo fotos perfectas en redes sociales? Agarra tu café (o tu vino, no juzgamos) y únete a esta aventura.

10. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.