Colombia

Petro desmiente autenticidad de chats presentados: “Esto es una falsedad... para deslegitimar mi alocución”

El presidente aseguró que las imágenes difundidas por medios no corresponden a conversaciones reales, sino a simulaciones detectadas mediante inteligencia artificial, y exigió una rectificación pública a los responsables

Guardar
El presidente Gustavo Petro desmiente la autenticidad de los chats atribuidos a las disidencias de alias Calarcá y difundidos - crédito Presidencia de la República

La controversia en torno a la autenticidad de los supuestos chats de las disidencias de alias Calarcá ha escalado tras la intervención del presidente Gustavo Petro, que desmintió públicamente la veracidad de las imágenes difundidas por medios de comunicación.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario calificó de falsos los pantallazos presentados y cuestionó el proceder de los medios involucrados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro sostuvo que los chats exhibidos por Noticias Caracol no corresponden a conversaciones reales, sino que se trataría de simulaciones generadas artificialmente.

Según su declaración, un análisis realizado con herramientas de inteligencia artificial permitió determinar que las imágenes no eran capturas auténticas de chats, sino recreaciones.

Petro se volvió a referir
Petro se volvió a referir a la veracidad de los chats publicados por Noticias Caracol sobre alias Calarcá - crédito @petrogustavo/X

Petro puntualizó: “Esto es una falsedad de Caracol Radio para deslegitimar mi alocución, lo que dije es que los pantallazos de conversaciones en chat que presentó Caracol TV no son imágenes de verdaderos chats... al pasarlos por inteligencia artificial, este instrumento dice que no son imágenes de chats, sino simulaciones. No me refiero por tanto al contenido que pueda existir en los celulares incautados sino a los pantallazos presentados por Caracol”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Las afirmaciones del jefe de Estado surgieron después de que Caracol Radio difundiera en su propia cuenta de X información relacionada con las palabras del mandatario durante una alocución televisada.

En esa intervención, Petro se refirió a los chats revelados sobre las comunicaciones presuntamente incautadas a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

Durante su intervención, el presidente fue enfático al señalar: “Todas las conversaciones son con inteligencia artificial”, en referencia a los chats atribuidos a las disidencias. Además, explicó que se realizó un estudio específico para analizar la autenticidad de las imágenes, concluyendo que “todo es mentira” y solicitó una rectificación pública de los hechos.

Chats y audios sobre alianzas con Farc son falsos, dice Petro

Petro afirma que los pantallazos
Petro afirma que los pantallazos de chats presentados por Caracol TV son simulaciones generadas con inteligencia artificial, no conversaciones reales - crédito Presidencia/Reuters

La controversia en torno a la supuesta infiltración del Estado y las presuntas alianzas entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc, específicamente la facción de alias Calarcá, ocupó un lugar central en la alocución presidencial del 28 de noviembre de 2025.

El presidente Gustavo Petro abordó de manera directa la autenticidad de las pruebas divulgadas por diversos medios de comunicación, en particular las capturas de pantalla de supuestos chats de WhatsApp, cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la administración.

Durante su intervención, el mandatario explicó que la información digital fue sometida a un proceso de verificación técnica mediante el uso de inteligencia artificial. Según detalló, los resultados de este análisis evidenciaron que las conversaciones no correspondían a copias reales de chats, sino que habían sido generadas artificialmente.

“Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats, eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats”, afirmó el presidente Petro, subrayando la manipulación detectada en el material presentado como prueba.

Un análisis con inteligencia artificial
Un análisis con inteligencia artificial revela que las conversaciones presentadas como prueba fueron generadas artificialmente - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El jefe de Estado identificó este episodio como el segundo factor que le generó desconfianza, sumándolo a su escepticismo respecto a la veracidad de unas grabaciones que supuestamente involucrarían a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Petro reiteró que, en el caso de Mejía, el audio que lo comprometería fue objeto de análisis y se pudo demostrar que no correspondía a su voz, ya que se trataba de una conversación entre particulares.

El presidente también cuestionó los posibles móviles detrás de la difusión de estas pruebas, sugiriendo que podrían responder a intereses políticos.

“¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como Gobierno, cuando esa conversación nada tiene que ver con el Gobierno de Gustavo Petro?”, planteó el mandatario, insinuando que la situación podría formar parte de un intento de golpe político en un contexto electoral.

La administración de Gustavo Petro sostiene que tanto las supuestas conversaciones como los audios difundidos carecen de autenticidad y podrían estar siendo utilizados como herramientas de presión o desestabilización política.

Temas Relacionados

Gustavo PetroChats falsosNoticias falsasInteligencia artificialAlias CalarcáMedios de comunicaciónColombia-noticias

Más Noticias

James Rodríguez tuvo emotivo encuentro con varios niños en Antioquia, a menos de una semana del sorteo del Mundial 2026

Mientras el volante define su futuro deportivo para 2026, se encuentra en vacaciones en Antioquia

James Rodríguez tuvo emotivo encuentro

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 29 de noviembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Dorado Mañana del último

Hombre con casi una tonelada de marihuana intentó arrollar policías tras persecución y luego saltó de su carro, en Valle del Cauca

Luego de ser frenado por las autoridades, el hombre decidió saltar de su vehículo hacia una zona boscosa y logró escapar, pero las autoridades recuperaron el vehículo con el paquete ilícito

Hombre con casi una tonelada

La Suprema revela por qué se fue de su casa cuando era menor de edad, cuál fue el primer trabajo que tuvo y compartió un consejo con sus seguidores

La creadora de contenido compartió los altibajos de su vida independiente y la lección que aprendió tras dejar su hogar siendo adolescente

La Suprema revela por qué

Funcionario de la Secretaría de Educación de Manizales es investigado por abuso sexual a menor

La investigación busca determinar si hubo transgresión de deberes y afectación de derechos en una escuela local

Funcionario de la Secretaría de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

La Suprema revela por qué

La Suprema revela por qué se fue de su casa cuando era menor de edad, cuál fue el primer trabajo que tuvo y compartió un consejo con sus seguidores

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Dua Lipa sorprende en Bogotá al interpretar ‘Antología’ de Shakira: un homenaje que estremeció a los fans colombianos

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Deportes

Bayern Múnich, con gol de

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

James Rodríguez estaría muy cerca de llegar a Pumas de México: excompañero del Real Madrid sería clave para su fichaje

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional