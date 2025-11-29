Petro desmiente autenticidad de chats presentados: “Esto es una falsedad... para deslegitimar mi alocución”

El presidente Gustavo Petro desmiente la autenticidad de los chats atribuidos a las disidencias de alias Calarcá y difundidos - crédito Presidencia de la República

La controversia en torno a la autenticidad de los supuestos chats de las disidencias de alias Calarcá ha escalado tras la intervención del presidente Gustavo Petro, que desmintió públicamente la veracidad de las imágenes difundidas por medios de comunicación.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario calificó de falsos los pantallazos presentados y cuestionó el proceder de los medios involucrados.

El presidente Petro sostuvo que los chats exhibidos por Noticias Caracol no corresponden a conversaciones reales, sino que se trataría de simulaciones generadas artificialmente.

Según su declaración, un análisis realizado con herramientas de inteligencia artificial permitió determinar que las imágenes no eran capturas auténticas de chats, sino recreaciones.

Petro puntualizó: “Esto es una falsedad de Caracol Radio para deslegitimar mi alocución, lo que dije es que los pantallazos de conversaciones en chat que presentó Caracol TV no son imágenes de verdaderos chats... al pasarlos por inteligencia artificial, este instrumento dice que no son imágenes de chats, sino simulaciones. No me refiero por tanto al contenido que pueda existir en los celulares incautados sino a los pantallazos presentados por Caracol”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Las afirmaciones del jefe de Estado surgieron después de que Caracol Radio difundiera en su propia cuenta de X información relacionada con las palabras del mandatario durante una alocución televisada.

En esa intervención, Petro se refirió a los chats revelados sobre las comunicaciones presuntamente incautadas a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá.

Durante su intervención, el presidente fue enfático al señalar: “Todas las conversaciones son con inteligencia artificial”, en referencia a los chats atribuidos a las disidencias. Además, explicó que se realizó un estudio específico para analizar la autenticidad de las imágenes, concluyendo que “todo es mentira” y solicitó una rectificación pública de los hechos.

Chats y audios sobre alianzas con Farc son falsos, dice Petro

La controversia en torno a la supuesta infiltración del Estado y las presuntas alianzas entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc, específicamente la facción de alias Calarcá, ocupó un lugar central en la alocución presidencial del 28 de noviembre de 2025.

El presidente Gustavo Petro abordó de manera directa la autenticidad de las pruebas divulgadas por diversos medios de comunicación, en particular las capturas de pantalla de supuestos chats de WhatsApp, cuya legitimidad ha sido puesta en duda por la administración.

Durante su intervención, el mandatario explicó que la información digital fue sometida a un proceso de verificación técnica mediante el uso de inteligencia artificial. Según detalló, los resultados de este análisis evidenciaron que las conversaciones no correspondían a copias reales de chats, sino que habían sido generadas artificialmente.

“Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats, eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats”, afirmó el presidente Petro, subrayando la manipulación detectada en el material presentado como prueba.

El jefe de Estado identificó este episodio como el segundo factor que le generó desconfianza, sumándolo a su escepticismo respecto a la veracidad de unas grabaciones que supuestamente involucrarían a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Petro reiteró que, en el caso de Mejía, el audio que lo comprometería fue objeto de análisis y se pudo demostrar que no correspondía a su voz, ya que se trataba de una conversación entre particulares.

El presidente también cuestionó los posibles móviles detrás de la difusión de estas pruebas, sugiriendo que podrían responder a intereses políticos.

“¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como Gobierno, cuando esa conversación nada tiene que ver con el Gobierno de Gustavo Petro?”, planteó el mandatario, insinuando que la situación podría formar parte de un intento de golpe político en un contexto electoral.

La administración de Gustavo Petro sostiene que tanto las supuestas conversaciones como los audios difundidos carecen de autenticidad y podrían estar siendo utilizados como herramientas de presión o desestabilización política.