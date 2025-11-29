Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este sábado 29 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este sábado 29 de noviembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico a lo largo del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de lostrabajadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Veredas La Reforma, así como sectores de Alto Ceiba y El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Santa Rosa, veredas Santa Rosa, El Espejo, Guacharaca, Buenavista, Agua Blanca, La Cuchilla, El Cruce, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, El Godo y sectores de Chorolo Medio y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llana Caliente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Riveras del San Juan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Barrio Santa Barbara sectores de las carreras 6 y 7 con calles 14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pamplona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Alto Cirales y Cirales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Luis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Fragua y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 7 y 8 con carreras 5 y 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Corinto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Combos, El Limón, La Melona, Genderalles, así como sectores de Alto Del Tigre y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Manchadores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hoya Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Veredas La Reforma, así como sectores de Alto Ceiba y El Venado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Quebradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Santa Rosa, veredas Santa Rosa, El Espejo, Guacharaca, Buenavista, Agua Blanca, La Cuchilla, El Cruce, Altamira, Alto Del Tigre, La Puerta De Los Cerros, El Godo y sectores de Chorolo Medio y Chorolo Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro Poblado Acapulco sectores de las manzanas 65,66,67 y 68.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.



Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.