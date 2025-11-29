Colombia

Cathy Juvinao denuncia la influencia de actores armados ilegales vinculados al uribismo y petrismo

El llamado de Juvinao es a dejar atrás estas dos corrientes políticas y buscar alternativas para el futuro de Colombia, resalta la necesidad de superar la división

Cathy Juvinao - Gustavo Petro
Cathy Juvinao - Gustavo Petro - Ávaro Uribe Vélez - crédito redes sociales

El debate político en Colombia que se vive en la actualidad por la amplia diferencia entre sectores, se sumó una nueva voz crítica con las palabras de la representante a la Cámara por Bogotá Cathy Juvinao, que expresó a través de su cuenta de X una dura evaluación sobre los dos principales movimientos que han marcado la historia reciente del país.

En su Publicación, Juvinao no perdió oportunidad para cuestionar al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la actual administración al mando de Gustavo Petro, y sus prácticas y nexos con los grupos armados al margen de la ley, que los han puesto en varias oportunidades en el ojo de la opinión pública.

Afirmó: “El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia”.

La declaración de Cathy Juvinao se inscribe en un contexto de polarización, donde el uribismo y el petrismo representan polos opuestos en el espectro político colombiano.

Al señalar que ambos sectores han facilitado la influencia de actores armados ilegales —los paramilitares en el caso del uribismo y las disidencias en el del petrismo—, la congresista plantea una equivalencia en la responsabilidad de ambos proyectos en la perpetuación de la violencia y la corrupción.

Juvinao no perdió oportunidad para
Juvinao no perdió oportunidad para cuestionar al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la actual administración al mando de Gustavo Petro, y sus prácticas y nexos con los grupos armados al margen de la ley - crédito @CathyJuvinao/X

El llamado de Juvinao a dejar atrás estas dos corrientes políticas y buscar alternativas para el futuro de Colombia resalta la necesidad de superar la división y el enfrentamiento que, según su visión, han caracterizado la vida pública nacional.

Su mensaje, difundido a través de una red social, se suma a las voces que demandan una renovación en el liderazgo y en las propuestas que guían el rumbo del país.

Petro se defendió de críticas de Cathy Juvinao por bombardeo a disidencias de ‘Iván Mordisco’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la reciente ofensiva militar en Guaviare tras las críticas de la congresista Cathy Juvinao, quien lo acusó de justificar crímenes de guerra y de ser responsable del fortalecimiento de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

En su respuesta, Petro atribuyó el crecimiento de estos grupos armados al gobierno anterior de Iván Duque, señalando que “Iván Mordisco y sus grupos se fortalecieron en el gobierno de Duque, aprovechando el proceso de hacer trizas la paz”.

Petro reaccionó a los bombardeos
Petro reaccionó a los bombardeos en el Guaviare - crédito @petrogustavo/X

El mandatario destacó que bajo su administración se lograron avances en seguridad, como la Operación Perseo, que permitió recuperar el control estatal en El Plateado, Cauca, zona que permaneció años bajo dominio guerrillero.

El jefe de Estado explicó que la decisión de bombardear se tomó ante la inminente amenaza de 150 hombres armados que avanzaban por la selva hacia un pelotón de 20 soldados. “Perderíamos 20 jóvenes al servicio del Estado y la sociedad. Decisión riesgosa, bombardear antes que lleguen a su objetivo. Eso hice”, afirmó Petro en su cuenta de X.

El presidente defendió la coherencia de su política de paz, asegurando que la acción militar no contradice su apuesta por la transformación del territorio. “Mi política de paz ha estado acompañada de acción militar cuando toca”, escribió.

La congresista Catherine Juvinao rechazó
La congresista Catherine Juvinao rechazó declaraciones de Gustavo Petro en las que justificó el bombardeo en Guaviare en el que murieron varios menores de edad - crédito @CathyJuvinao/X

Además, resaltó los resultados de las operaciones recientes: “Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas, decenas de fusiles recuperados, incautaciones por miles de toneladas de cocaína. La mayor en la historia del mundo”.

Por su parte, Juvinao sostuvo que, desde 2022, las disidencias de “Iván Mordisco” se fortalecieron en un 75 % gracias a la política de “Paz Total” del actual gobierno. “¿Usted crea el problema y luego nos dice que tiene que bombardear niños? Inaudito: Petro ahora justifica crímenes de guerra”, expresó la representante en X.

