Violeta Bergonzi reveló en qué usará los $200 millones que se ganó en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi ganó la séptima temporada de Master Chef Celebrity - crédito @violetabergonzi/Instagram

La presentadora Violeta Bergonzi dio detalles sobre cómo planea invertir los doscientos millones de pesos que recibió por resultar ganadora de la séptima temporada de Masterchef Celebrity.

El reality, que se emitió por el canal RCN y reunió a más de veinte figuras de la televisión, finalizó el 25 de noviembre de 2025 con una competencia considerada por el jurado como una de las más reñidas en la historia del programa.

Durante la final, Bergonzi conquistó al jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con un menú inspirado en la Semana Santa de Popayán, que incluyó un encocado de pipián como entrada y una langosta al carbón como plato fuerte.

La presentadora se llevó la victoria en el reality de cocina tras conquistar a los jurados con sus tres preparaciones - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Tras recibir el reconocimiento, la presentadora compartió la celebración desde su hogar, acompañada de su esposo e hijos, y poco después reveló sus planes para el premio económico.

En entrevista con el periodista Santiago Vargas, que publicó un video en redes sociales, Violeta Bergonzi afirmó que “los voy a invertir. ¿Sabes que ya doné una parte por adelantado? No voy a decir nada… Hice una donación secreta por adelantado. Pasó una situación por ahí y yo dije: bueno, como se viene una platica metiéndole la fe, haré una donación. Y mira, Dios escucha”.

La presentadora señaló que la donación es una muestra de agradecimiento y compromiso con causas sociales. El resto de la suma será invertido en proyectos personales y familiares.

La ganadora de MasterChef se llevó más de 23 millones de pesos solo en regalos de la costosa marca de cocina - crédito captura de pantalla Canal RCN

Bergonzi también destacó la alegría compartida con su familia, en medio de la incertidumbre de una final grabada bajo estricta confidencialidad y con múltiples desenlaces alternativos.

La ganadora recibió el respaldo y felicitaciones tanto del jurado como de sus compañeros, quienes resaltaron su disciplina y creatividad durante toda la competencia culinaria.

Violeta Bergonzi invertirá lo que se ganó en Master Chef Celebrity - crédito ssantivargas/Instagram

Él es Hernando Luque, esposo y socio de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

La victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity Colombia 2025 convirtió a la presentadora y periodista en un nombre central de la escena mediática del país.

El triunfo fue acompañado por un fuerte interés del público por su vida personal, especialmente por la figura de Hernando Luque, su esposo y principal soporte durante el proceso, según reportó El Heraldo.

De acuerdo con información recopilada por el medio, Hernando Luque es un empresario originario de Bogotá que sostiene una imagen reservada en redes sociales, aunque su desempeño profesional se sitúa en el sector corporativo y de servicios, con especialización en el desarrollo de marcas innovadoras.

Destaca como cofundador de Lords, una red de barberías premium que reconfiguró el concepto de barbería tradicional en la ciudad, y de Hemma, una cadena de hoteles boutique que ofrece servicios de lujo y experiencias personalizadas en puntos estratégicos de la capital colombiana.

Violeta Bergonzi junto a su esposo, Hernando Luque, y sus dos hijos, quienes conforman el núcleo familiar que acompaña su vida profesional y personal - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La exposición al público de la pareja, especialmente tras la consagración de Bergonzi en el reality producido por el Canal RCN, ha sido moderada. La presentadora, quien comparte algunos aspectos de su vida en su cuenta de Instagram, ha optado por mantener bajo reserva ciertas esferas de su intimidad familiar. Bergonzi y Luque tienen dos hijos: Alicia, nacida en 2022, y Hernando Jr., quien llegó al mundo en 2024.

“La familia es nuestro motor y nuestro equilibrio entre lo profesional y lo personal”, compartió la comunicadora en sus redes. Este respaldo se hizo visible en los episodios decisivos de MasterChef, donde Luque fue mencionado reiteradamente como apoyo crucial durante las semanas de competencia.

Pese a evitar la exposición mediática, el empresario se ha consolidado dentro de la escena emprendedora bogotana con propuestas que apuntan a la transformación de experiencias y la integración de servicios exclusivos para el público masculino y el sector hotelero de alto nivel.

Los proyectos de la familia Luque-Bergonzi, según el medio colombiano, combinan la actividad empresarial con la estabilidad familiar. Violeta Bergonzi ha compartido algunas imágenes junto a sus hijos y su esposo, subrayando la cooperación en la crianza y la gestión equilibrada de sus carreras y su vida personal.