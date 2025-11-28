Colombia

Violeta Bergonzi reveló en qué usará los $200 millones que se ganó en MasterChef Celebrity

La presentadora y ganadora del concurso de cocina afirmó que ya sabe en qué invertirá su dinero, pero que por adelantado hizo una donación: “Dios escucha”

Guardar
Violeta Bergonzi ganó la séptima
Violeta Bergonzi ganó la séptima temporada de Master Chef Celebrity - crédito @violetabergonzi/Instagram

La presentadora Violeta Bergonzi dio detalles sobre cómo planea invertir los doscientos millones de pesos que recibió por resultar ganadora de la séptima temporada de Masterchef Celebrity.

El reality, que se emitió por el canal RCN y reunió a más de veinte figuras de la televisión, finalizó el 25 de noviembre de 2025 con una competencia considerada por el jurado como una de las más reñidas en la historia del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la final, Bergonzi conquistó al jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con un menú inspirado en la Semana Santa de Popayán, que incluyó un encocado de pipián como entrada y una langosta al carbón como plato fuerte.

La presentadora se llevó la
La presentadora se llevó la victoria en el reality de cocina tras conquistar a los jurados con sus tres preparaciones - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Tras recibir el reconocimiento, la presentadora compartió la celebración desde su hogar, acompañada de su esposo e hijos, y poco después reveló sus planes para el premio económico.

En entrevista con el periodista Santiago Vargas, que publicó un video en redes sociales, Violeta Bergonzi afirmó que “los voy a invertir. ¿Sabes que ya doné una parte por adelantado? No voy a decir nada… Hice una donación secreta por adelantado. Pasó una situación por ahí y yo dije: bueno, como se viene una platica metiéndole la fe, haré una donación. Y mira, Dios escucha”.

La presentadora señaló que la donación es una muestra de agradecimiento y compromiso con causas sociales. El resto de la suma será invertido en proyectos personales y familiares.

La ganadora de MasterChef se
La ganadora de MasterChef se llevó más de 23 millones de pesos solo en regalos de la costosa marca de cocina - crédito captura de pantalla Canal RCN

Bergonzi también destacó la alegría compartida con su familia, en medio de la incertidumbre de una final grabada bajo estricta confidencialidad y con múltiples desenlaces alternativos.

La ganadora recibió el respaldo y felicitaciones tanto del jurado como de sus compañeros, quienes resaltaron su disciplina y creatividad durante toda la competencia culinaria.

Violeta Bergonzi invertirá lo que se ganó en Master Chef Celebrity - crédito ssantivargas/Instagram

Él es Hernando Luque, esposo y socio de la ganadora de MasterChef Celebrity 2025

La victoria de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity Colombia 2025 convirtió a la presentadora y periodista en un nombre central de la escena mediática del país.

El triunfo fue acompañado por un fuerte interés del público por su vida personal, especialmente por la figura de Hernando Luque, su esposo y principal soporte durante el proceso, según reportó El Heraldo.

De acuerdo con información recopilada por el medio, Hernando Luque es un empresario originario de Bogotá que sostiene una imagen reservada en redes sociales, aunque su desempeño profesional se sitúa en el sector corporativo y de servicios, con especialización en el desarrollo de marcas innovadoras.

Destaca como cofundador de Lords, una red de barberías premium que reconfiguró el concepto de barbería tradicional en la ciudad, y de Hemma, una cadena de hoteles boutique que ofrece servicios de lujo y experiencias personalizadas en puntos estratégicos de la capital colombiana.

Violeta Bergonzi junto a su
Violeta Bergonzi junto a su esposo, Hernando Luque, y sus dos hijos, quienes conforman el núcleo familiar que acompaña su vida profesional y personal - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La exposición al público de la pareja, especialmente tras la consagración de Bergonzi en el reality producido por el Canal RCN, ha sido moderada. La presentadora, quien comparte algunos aspectos de su vida en su cuenta de Instagram, ha optado por mantener bajo reserva ciertas esferas de su intimidad familiar. Bergonzi y Luque tienen dos hijos: Alicia, nacida en 2022, y Hernando Jr., quien llegó al mundo en 2024.

“La familia es nuestro motor y nuestro equilibrio entre lo profesional y lo personal”, compartió la comunicadora en sus redes. Este respaldo se hizo visible en los episodios decisivos de MasterChef, donde Luque fue mencionado reiteradamente como apoyo crucial durante las semanas de competencia.

Pese a evitar la exposición mediática, el empresario se ha consolidado dentro de la escena emprendedora bogotana con propuestas que apuntan a la transformación de experiencias y la integración de servicios exclusivos para el público masculino y el sector hotelero de alto nivel.

Los proyectos de la familia Luque-Bergonzi, según el medio colombiano, combinan la actividad empresarial con la estabilidad familiar. Violeta Bergonzi ha compartido algunas imágenes junto a sus hijos y su esposo, subrayando la cooperación en la crianza y la gestión equilibrada de sus carreras y su vida personal.

Temas Relacionados

Master Chef CelebrityVioleta BergonziDonaciónGanadora Master Chef CelebrityColombia-Noticias

Más Noticias

Juzgado de Bogotá declaró improcedente la tutela de Wilson Arias que buscaba la reactivación del debate de la reforma a la salud

El fallo concluyó que la acción no cumplía con los criterios constitucionales para intervenir en el trámite legislativo, al considerar que existen mecanismos propios del Congreso para resolver las controversias sobre su curso

Juzgado de Bogotá declaró improcedente

Federico Gutiérrez se despachó contra Petro por sanción del CNE a su campaña y defendió a un conjuez: “Explíquele al país”

El alcalde de Medellín aseguró que la decisión que tomó la autoridad electoral no se basó en la posición personal del abogado Majer Abushihab

Federico Gutiérrez se despachó contra

Avianca ordenó la suspensión de vuelos entre Colombia y Venezuela tras cancelación de permisos del Inac

La aerolínea colombiana detuvo la venta y operación de rutas hacia el país vecino, luego de que la autoridad aeronáutica de ese país cancelara sus permisos

Avianca ordenó la suspensión de

Daniel Quintero, igual que Petro, también apunto contra el conjuez del CNE Majer Nayi Abushihab: “¿Debió declararse impedido dado que ‘Fico’ también fue candidato Presidencial?”

Quintero apoyó a Gustavo Petro porque al exalcalde de Medellín “le parece increíble” que uno de los jueces haya sido abogado de Federico Gutiérrez

Daniel Quintero, igual que Petro,

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Jackeline Osorio compartió información inédita sobre el acompañamiento que tuvo la celebridad, aclarando rumores y defendiendo el papel fundamental de la familia en sus momentos finales

Hermana de Alejandra Villafañe destapó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Alejandra Villafañe destapó

Hermana de Alejandra Villafañe destapó más detalles de los últimos momentos entre Raúl Ocampo y la fallecida actriz

Quién es la pareja de la cantante Dua Lipa que la está acompañando en su viaje a Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Deportes

Barranquilla será la sede de

Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: así se anunció por parte de Conmebol y la Alcaldía

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano