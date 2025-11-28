Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia: esto son los beneficios

Paola Jara preserva las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia como medida preventiva de salud - crédito @paolajarapj/ Instagram

La decisión de Paola Jara de preservar las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia generó un amplio interés entre sus seguidores, que mostraron curiosidad por los detalles y beneficios de este procedimiento.

La cantante, reconocida por su trayectoria en la música popular y su relación con Jessi Uribe, compartió en sus redes sociales que optó por almacenar estas células como una medida preventiva para la salud futura de su hija.

Las células madre, que se obtienen del cordón umbilical tras el nacimiento, se almacenan en bancos especializados con el objetivo de contar con una opción terapéutica ante posibles enfermedades graves o para tratamientos regenerativos que actualmente se encuentran en fase de investigación.

Según explicó Paola Jara a través de sus plataformas digitales, la conservación de estas células representa “un respaldo para la vida”, ya que podrían emplearse en el futuro en terapias avanzadas.

La artista subrayó: “Al conservar estas células madre estamos dejando una opción de salud para nuestra familia porque en algún momento podría utilizarse para terapias de enfermedades graves o incluso en terapias regenerativas que hoy se están investigando”.

La cantante detalló que, antes de tomar la decisión, consultó con profesionales y expertos en el área, que le aseguraron que el procedimiento no implica riesgos ni para la madre ni para el recién nacido, ya que se realiza inmediatamente después del pinzamiento del cordón umbilical.

Este aspecto fue especialmente valorado por la artista, que buscaba garantizar la seguridad de su hija durante todo el proceso. La revelación de Paola Jara motivó a numerosos internautas a plantearle preguntas sobre el procedimiento y a elogiar su dedicación como madre.

Muchos destacaron el nivel de información que la cantante recabó para asegurar el bienestar de Emilia, así como su compromiso con la salud de la familia. La artista, por su parte, compartió algunos aspectos de esta nueva etapa junto a Jessi Uribe, mostrando la emoción y el amor que ambos sienten por su hija.

En medio de la adaptación a la llegada de Emilia, la pareja reconoció que el descanso ha sido escaso, pero manifestaron su felicidad por el nacimiento de la niña.

Paralelo a ello, una reciente publicación de Paola Jara en redes sociales, en la que exhibió su figura a tan solo nueve días de haber dado a luz a Emilia, llamó la atención de sus seguidores.

La cantante de música popular compartió un video en el que se muestra frente al espejo, dejando ver una recuperación posparto que muchos calificaron de sorprendente por la rapidez con la que retomó su silueta habitual.

En las imágenes difundidas, la artista aparece con un vientre que, según la percepción de varios internautas, no evidencia secuelas del embarazo.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse: “Se ve muy mamacita”, “quedó muy linda Pao”, “no se le nota nada”, “las famosas tienen sus hijos por otro lado”, “el embarazado párase Jessi”, “quedó más linda que antes”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las plataformas digitales, resaltando la admiración por el aspecto físico de la cantante.

No obstante, la publicación también suscitó críticas que apuntan a la presión social sobre la imagen de las mujeres tras el parto. Una usuaria expresó: “Imagínense que la presión social sobre la estética de una mujer es tan fuerte que tú no puedes parir y permitirte cambiar tu cuerpo, que tienes que presumir que no te afectó el embarazo tu cuerpo”.

Otros mensajes se sumaron a esta postura, cuestionando la necesidad de mostrar la evolución física tras el nacimiento: “No sé cuál es la necesidad de mostrar cómo va su post parto, deberías estar aprovechando cada minuto esa llamada dieta...” y “Hace unos días dio a luz y lo único que muchos aplauden es que ‘recuperó el cuerpo’.