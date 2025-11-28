Colombia

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más reproducidas en Prime Video Colombia ya está disponible.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en Colombia

1. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

2. La educación de Polly McClusky (She Rides Shotgun)

Tras salir de prisión, Nate debe proteger a su hija Polly de una peligrosa banda que ha puesto precio a sus vidas. Juntos emprenden una huida violenta y desesperada por el desierto, mientras él le enseña a sobrevivir en un mundo brutal. En el camino, padre e hija forjan un profundo vínculo marcado por la redención y el crecimiento mutuo.. Adaptación de la premiada novela de Jordan Harper.

3. Caza de brujas (After the Hunt)

Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

4. Novembre

Cinco días en el corazón de los servicios antiterroristas franceses durante la búsqueda de los sospechosos tras los atentados del 13 de noviembre 2015 en París. (FILMAFFINITY)

5. Mira

Al darse cuenta de su tímida y no verbal vecina de ocho años, Mira, la compasiva Ainsley de veintidós años, se conecta con ella, construyendo una relación de hermanos. Su vínculo se ve amenazado por los padres abusivos de Mira cuando Ainsley se arriesga para proteger a su nueva amiga.

6. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

7. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

8. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

9. Invasión

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

10. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.

