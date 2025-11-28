Colombia

Escándalo Ungrd: Definieron fecha para audiencia de imputación de cargos de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

El ente acusador señaló que cuenta con el material probatorio suficiente para comprobar la responsabilidad de los dos exministros del Gobierno Petro en el entramado de corrupción



Definieron fecha para audiencia de imputación de cargos de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito Carlos Ortega / EFE / Luisa González / Reuters

El 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la radicación del escrito de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, que marca un nuevo capítulo en la investigación por el presunto desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía General de la Nación considera que existen pruebas suficientes para vincular a los exministros de Hacienda y del Interior en una trama de contratos y coimas dirigidos a congresistas, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para las iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.


Tribunal Superior de Bogotá anunció que el 1 de diciembre de 2025 se realizará la audiencia de imputación de cargos a los dos exministros de Petro - crédito Tribunal Superior

Tras varios días de deliberación, el Tribunal Superior de Bogotá anunció que el 1 de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m., se desarrollarán las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra los dos exministros del Gobierno Petro.

El tribunal, atendiendo la solicitud de audiencia preliminar elevada por la fiscalía, fija como fecha para la realización de las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento el 1° de diciembre de 2025, a las 9:00 a. m. En consecuencia, se dispone que, por intermedio de la secretaría de la sala, se cite a Luis Fernando Velasco Chávez, Ricardo Bonilla González, a sus respectivos defensores, a la fiscalía, a los apoderados de las víctimas y al delegado del Ministerio Público”, puntualizó el Tribunal.

En desarrollo…

