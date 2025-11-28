Angélica Lozano lanzó dura crítica al Ministerio de la Igualdad, tras afirmar que si desaparece, se va “la esperanza de millones”: “Prefirieron dedicarse a maricadas”

Angélica Lozano envió duro mensaje contra el Ministerio de la Igualdad - crédito Colprensa y Ministerio de la Igualdad

La congresista Angélica Lozano Correa escribió un fuerte comentario contra el Ministerio de la Igualdad, luego de que en la cuenta oficial de la cartera en X publicara un mensaje en el que afirma que “no se toca, no se acaba”

Sin embargo, la representante a la Cámara por la Alianza Verde tomó ese mensaje para sugerir que el Ministerio de la Igualdad estaría intentando encaminar su propósito, no sin antes emitir una dura crítica.

“Ministerio de la Igualdad: Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. El Ministerio tenía que concentrarse contra la pobreza y por la enorme población vulnerable… Prefirieron dedicarse a maricadas“, escribió la funcionaria legislativa.

Lozano Correa, además, trajo a colación las polémicas que se han levantado alrededor de la entidad, como el nombramiento de Juan Carlos Florián, un exactor de contenido pornográfico, como ministro, así como la criticada intención de nombrar a Juliana Guerrero como viceministra sin haber tenido un título profesional, entre otros escándalos.

“¿A quién le importa la vida privada del ministro? La viceministra de mujeres denunciada por acoso laboral, sectaria y agresiva con quien piensa distinto. Títulos falsos para nombrar a la brava rol a la famosa joven", agregó la congresista.

Qué fue lo que publicó el Ministerio de la Igualdad

La cartera publicó un mensaje en el que sugirió la importancia de la entidad, al parecer, como una respuesta a los detractores que piden que este ministerio no continúe vigente, mientras en el Congreso se debate su posibilidad de continuar operando y en medio de denuncias que exponen el reporte de su ejecución.

La publicación se realizó el 26 de noviembre de 2025, y allí reza: “El Ministerio de Igualdad y Equidad es país: campesinos, pueblos indígenas, afros, raizales, Rrom, Lgbtiq+, personas con discapacidad. Minigualdad somos todos, por eso no se negocia, no se toca, no se acaba. MinIgualdadEsPaís”.

Sin embargo, ese mensaje no convenció mucho a los internautas, que, así como Angélica Lozano, no dudaron en escribir comentarios críticos, con los que catalogaron la entidad como un “pseudo ministerio” o un “burdel”.

“Un completo desperdicio de los dineros públicos, una guarida de ‘amiguitos’ para pagar favores... Eso es lo que es este pseudo ministerio”, se leyó.

Usuarios también escribieron: “Este ministerio sirvió para sacar de la pobreza absoluta a Francia y algunos funcionarios corruptos”; “¿No habían cerrado ya ese antro? Es un desperdicio de valiosos recursos públicos"; “Igualdad NO significa que todo el mundo deba medirse con el mismo rasero y mantenerlo dentro de los mismos estándares obligatorios. Significa que las oportunidades deben estar disponibles para todos sin sesgos ni condiciones diferenciadas”; “En el 2026 hay cerrar ese hpta “burdel” ese dinero sirve para construir carreteras (sic)”.

Concejal Andrés Barrios denunció que $36 mil millones para protección de mujeres siguen sin ejecución en el Ministerio de Igualdad

El concejal de Bogotá Andrés Barrios denunció que $36 mil millones asignados para prevenir y atender las violencias contra las mujeres en 2025 permanecen congelados en el Ministerio de Igualdad y Equidad, a menos de un mes de finalizar el año.

El señalamiento lo realizó el concejal Andrés Barrios, que alertó sobre la ausencia total de ejecución presupuestal de ese rubro, a pesar del contexto crítico de violencia de género en el país.

Según cifras expuestas por el cabildante y validadas por el Observatorio de Feminicidios Colombia, el país reportó 621 feminicidios a septiembre de 2025, mientras que en Bogotá se han registrado 37.744 casos de violencia intrafamiliar y 6.883 delitos sexuales entre enero y septiembre del presente año.

La Secretaría de Seguridad capitalina indicó que el 72% de las víctimas de delitos sexuales en Bogotá son mujeres, cifra que se sumó a la gravedad del fenómeno.

Frente a este panorama, el concejal Barrios cuestionó la gestión del Gobierno Nacional y el Ministerio de Igualdad, presidido por Francia Márquez, por mantener bloqueado el presupuesto. Según datos del Concejo, el programa nacional destinado a la prevención, atención y seguimiento de las violencias contra las mujeres registra un 0% de ejecución.

Barrios afirmó: “Es inaceptable que, en el año con una de las cifras más altas de violencias contra las mujeres, el Ministerio de Igualdad no haya ejecutado un solo peso”.