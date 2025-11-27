Colombia

Ministerio de Defensa y Ejército se refirieron a la suspención de Miguel Huertas y Wilmar Mejía de sus cargos

El general (r) Pedro Sánchez dijo que cumplirán la orden de apartar a los dos funcionarios mientras continúan las investigaciones por su presunta relación con las disidencias de “Calarcá”

Guardar
El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

Altos mandos de la fuerza pública reaccionaron a la suspensión del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comandante de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, director del DNI, anunciado por la Procuraduría General de la Nación.

La decisión, conocida el 27 de noviembre de 2025, los apartó de sus cargos como parte de la investigación sobre las presuntas filtraciones de información a las disidencias al mando de alias Calarcá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno acatará sin reservas la decisión del Ministerio Público: “Es una comunicación de la que nos acabamos de enterar. Vamos a proceder acorde a como diga ese fallo, a esa determinación de la Procuraduría”.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirma que el Gobierno acatará la suspensión de altos funcionarios militares ordenada por la Procuraduría General - crédito Luisa González/Reuters

El ministro enfatizó el compromiso de su despacho y de las instituciones con la transparencia y el cumplimiento de la ley, reiterando que las investigaciones continúan bajo la supervisión de las autoridades competentes.

“Nosotros nos enfocaremos siempre en proteger nuestra legitimidad y para ello invitamos a toda Colombia a que llame al 157 y denuncie cualquier acto de corrupción o cualquier violación de la ley”, agregó Sánchez, citado por La FM.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, puntualizó la disposición absoluta de la institución para cumplir lo ordenado por la Procuraduría, destacando: “Los fallos judiciales los acatamos estrictamente”.

El comandante del Ejército Nacional,
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, anuncia la apertura de una investigación disciplinaria interna al general Huertas - crédito Ejército Nacional de Colombia

Asimismo, Cardozo informó que, de manera paralela, el Ejército inició una investigación disciplinaria interna al general Huertas, facultad que corresponde al comandante de la fuerza, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido: “Lo que de parte de la organización se ha hecho es, una vez tuvo conocimiento de estos hechos, se abrió una investigación disciplinaria, que es la potestad que tiene el comandante del Ejército para poder hacer las averiguaciones y verificaciones”.

Cardozo también solicitó a la Fiscalía la entrega de los datos disponibles para contribuir con la investigación. El general recalcó que las decisiones institucionales se adoptarán apenas se reciba la notificación formal y se conozca el alcance del fallo: “Una vez seamos notificados y sepamos realmente cuál es el alcance del fallo, procederemos en consecuencia”.

La decisión

La determinación de la Procuraduría, confirmada por el procurador General, Gregorio Eljach, a Noticias Caracol, surgió tras la evaluación de las pruebas obtenidas sobre la presunta infiltración de disidentes en organismos de seguridad del Estado.

Eljach dejó en claro que la suspensión no constituye una declaración de culpabilidad, sino que responde a la necesidad de proteger la integridad del proceso y evitar posibles interferencias: “La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que, estando en el cargo, vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse”.

La Procuraduría General aparta de
La Procuraduría General aparta de sus cargos al general Juan Miguel Huertas y a Wílmar Mejía por presuntas filtraciones de información a disidentes de "Calarcá" - crédito redes sociales

Y agregó que: “Es una suspensión provisional mientras se sigue adelantando la investigación, quedan separados de sus funciones públicas y ya el devenir del proceso irá señalando nuevos eventos hasta llegar a calificar la conducta, eventuales cargos o no, y al final, eventual sanción o no”.

El procurador explicó que la elección de los funcionarios suspendidos se fundamenta en su presunta vinculación con los hechos investigados, afirmando: “Ellos son los que aparecen como eventuales cometedores de la conducta que se denunció ampliamente en medios y que Colombia ya conoce”.

Además, reiteró el criterio de imparcialidad y firmeza en la aplicación de la normativa, asegurando: “Las leyes son iguales para todos nosotros y la aplicamos con igual rigor”.

La controversia inició tras la publicación de una investigación en Noticias Caracol, donde se reveló el supuesto contenido de archivos incautados a las disidencias de alias Calarcá.

Estos archivos contienen menciones directas al general en conversaciones, correos electrónicos, fotografías y cartas. Según ese medio, los documentos detallan encuentros y comunicaciones entre emisarios del grupo guerrillero y Huertas Herrera, quien por entonces se encontraba en retiro. Además, se menciona a Wilmar Mejía como parte fundamental de dichas relaciones.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la Nación Gregorio Eljach Juan Miguel HuertasWilmar MejíaMinisterio de DefensaEjército NacionalDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

El atacante, que no renovaría contrato en diciembre, sufrió una molestia en la derrota 2-1 ante Tolima y advirtió que ese iba a ser su último partido con la camiseta roja

Santiago Mosquera sí le dirá

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

EN VIVO América vs. Medellín,

Petro anunció que no acepta la sanción del CNE por violar los topes permitidos en su campaña presidencial: “Doble moral de la oposición”

La autoridad electoral concluyó que el jefe de Estado se excedió en un total de $5.300.000.000 que no fueron incluidos en los informes oficiales

Petro anunció que no acepta

Se mueve la cúpula de Ecopetrol: una nueva salida sacude a la Junta Directiva y abre paso a relevos en el mando

La compañía aceptó la renuncia de uno de sus miembros independientes, cuya salida será efectiva el 12 de diciembre, en una sesión marcada además por el relevo en la presidencia y vicepresidencia del máximo órgano de Ecopetrol

Se mueve la cúpula de

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Blessd sigue conquistando el ranking
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entidad internacional alertó sobre tensa

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

ENTRETENIMIENTO

Blessd sigue conquistando el ranking

Blessd sigue conquistando el ranking de Spotify Colombia, ¿Cuáles son las mejores canciones?

Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Hora y dónde ver Red Bull Nueva Historia, el evento que celebra 20 años de las competiciones de ‘freestyle’

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

Deportes

Santiago Mosquera sí le dirá

Santiago Mosquera sí le dirá adiós a Santa Fe: esta es la lesión que lo dejó fuera de los cuadrangulares

EN VIVO América vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto

Tras eliminar al Rosario Central de Di María, Edwuin Cetré recibirá sanción en el fútbol argentino

Cucho Hernández pide espacio en la selección Colombia: marcó gol con el Betis en la Europa League

Carmelo Valencia alzó un nuevo “título” tras retirarse del futbol profesional: el chocoano se graduó de bachiller