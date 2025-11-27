Invima emite advertencia por brote de botulismo vinculado a fórmula infantil: esto dijo la entidad

Invima emite alerta sanitaria tras la notificación de la OMS sobre brote de botulismo vinculado a la fórmula ByHeart Whole Nutrition - crédito Colprensa/Ministerio de Salud

La presencia en el mercado internacional de una reconocida fórmula infantil ha generado preocupación entre autoridades sanitarias, tras las notificaciones de casos de botulismo infantil asociados a su consumo.

La alarma se encendió luego de que organismos internacionales ordenaran el retiro inmediato de ByHeart Whole Nutrition, fórmula señalada como posible causante de decenas de hospitalizaciones de bebés en Estados Unidos.

En Colombia, la inquietud creció debido al aumento de compras en línea, que facilita la llegada del producto por canales informales.

El Ministerio de Salud informó que, a través de su Departamento de Nutrición y Alimentos, llevó a cabo una investigación para determinar si existían antecedentes de importaciones formales de la fórmula ByHeart Whole Nutrition o solicitudes de ingreso para uso personal.

La alerta persiste por la venta de la fórmula ByHeart Whole Nutrition a través de plataformas internacionales como Amazon.com. - crédito Ministerio de Salud

Según los resultados, no se encontraron registros que indicaran el ingreso del producto al país por estas vías. Sin embargo, la alerta persiste debido a que la fórmula ha sido comercializada en línea mediante plataformas internacionales, entre ellas Amazon.com.

El Ministerio de Salud destacó que todos los clientes que adquirieron productos ByHeart a través de este portal ya han sido notificados por el minorista.

Mientras la Secretaría de INFOSAN, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se encuentra a la espera de confirmación sobre los países que pudieron haber recibido estos productos a través de la distribución de Amazon”, indicó el Ministerio en un comunicado.

De esta manera, la notificación busca informar a quienes hayan adquirido la fórmula infantil por vías internacionales, aconsejando no consumirla mientras se esclarece el alcance de la distribución.

El botulismo infantil asociado a la fórmula ByHeart Whole Nutrition puede presentar síntomas semanas después de la ingestión - crédito Freepik

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los síntomas del botulismo infantil pueden presentarse varias semanas después de ingerida la toxina.

Entre estos se encuentran estreñimiento, dificultad para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, problemas para tragar y, en los casos más serios, problemas respiratorios que pueden derivar en paro.

Frente a cualquier signo sospechoso relacionado con estos síntomas, el Ministerio de Salud recordó la importancia de consultar a un profesional médico de inmediato, y reiteró la necesidad de extremar la precaución respecto al consumo de productos alimenticios adquiridos por internet.

El riesgo de botulismo infantil radica en que las esporas de Clostridium botulinum pueden establecerse en el intestino de los bebés, donde se transforman y producen una neurotoxina que afecta el sistema nervioso y desencadena una parálisis de avance progresivo, según señala la FDA.

Invima emitió alerta por la circulación y venta ilegal de reconocido antigripal en Colombia: pone en riesgo la salud del consumidor

Invima alerta sobre lote falsificado de famoso antigripal en medio del pico respiratorio - crédito Invima

Alteraciones visibles en el color y acabado del empaque, junto con diferencias en la codificación y en las cápsulas mismas, han llevado al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a declarar que el “Noxpirin Plus Cápsula Lote 15890724 FV 07-2026” circula en Colombia como un medicamento falsificado.

Esta alerta surge en un momento de aumento de enfermedades respiratorias, elevando el riesgo sanitario para la población.

La entidad sanitaria subrayó que el lote sospechoso muestra variaciones en color, brillo, diagramación y tipografías frente al producto legítimo, además de modificaciones en el arte gráfico del envase y en la apariencia física de las cápsulas.

Estas anomalías dificultan la comprobación de que el medicamento entregue los beneficios terapéuticos para los cuales fue diseñado.

El Invima indicó que la composición y el origen de este lote son desconocidos, lo que impide responder por su calidad y seguridad. “La ciudadanía debe suspender de inmediato el uso del producto y reportar cualquier evento adverso”, enfatizó el organismo.

Ante estos hechos, la recomendación oficial es evitar la compra y el consumo de este medicamento, así como verificar siempre la autenticidad de los fármacos adquiridos.