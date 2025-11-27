Colombia

Invima emite advertencia por brote de botulismo vinculado a fórmula infantil: esto dijo la entidad

El ministerio de Salud revisa posibles ingresos del producto al país y mantiene la alerta para consumidores que hayan adquirido la fórmula por canales internacionales

Guardar
Invima emite alerta sanitaria tras
Invima emite alerta sanitaria tras la notificación de la OMS sobre brote de botulismo vinculado a la fórmula ByHeart Whole Nutrition - crédito Colprensa/Ministerio de Salud

La presencia en el mercado internacional de una reconocida fórmula infantil ha generado preocupación entre autoridades sanitarias, tras las notificaciones de casos de botulismo infantil asociados a su consumo.

La alarma se encendió luego de que organismos internacionales ordenaran el retiro inmediato de ByHeart Whole Nutrition, fórmula señalada como posible causante de decenas de hospitalizaciones de bebés en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia, la inquietud creció debido al aumento de compras en línea, que facilita la llegada del producto por canales informales.

El Ministerio de Salud informó que, a través de su Departamento de Nutrición y Alimentos, llevó a cabo una investigación para determinar si existían antecedentes de importaciones formales de la fórmula ByHeart Whole Nutrition o solicitudes de ingreso para uso personal.

La alerta persiste por la
La alerta persiste por la venta de la fórmula ByHeart Whole Nutrition a través de plataformas internacionales como Amazon.com. - crédito Ministerio de Salud

Según los resultados, no se encontraron registros que indicaran el ingreso del producto al país por estas vías. Sin embargo, la alerta persiste debido a que la fórmula ha sido comercializada en línea mediante plataformas internacionales, entre ellas Amazon.com.

El Ministerio de Salud destacó que todos los clientes que adquirieron productos ByHeart a través de este portal ya han sido notificados por el minorista.

Mientras la Secretaría de INFOSAN, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “se encuentra a la espera de confirmación sobre los países que pudieron haber recibido estos productos a través de la distribución de Amazon”, indicó el Ministerio en un comunicado.

De esta manera, la notificación busca informar a quienes hayan adquirido la fórmula infantil por vías internacionales, aconsejando no consumirla mientras se esclarece el alcance de la distribución.

El botulismo infantil asociado a
El botulismo infantil asociado a la fórmula ByHeart Whole Nutrition puede presentar síntomas semanas después de la ingestión - crédito Freepik

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), los síntomas del botulismo infantil pueden presentarse varias semanas después de ingerida la toxina.

Entre estos se encuentran estreñimiento, dificultad para alimentarse, pérdida del control de la cabeza, problemas para tragar y, en los casos más serios, problemas respiratorios que pueden derivar en paro.

Frente a cualquier signo sospechoso relacionado con estos síntomas, el Ministerio de Salud recordó la importancia de consultar a un profesional médico de inmediato, y reiteró la necesidad de extremar la precaución respecto al consumo de productos alimenticios adquiridos por internet.

El riesgo de botulismo infantil radica en que las esporas de Clostridium botulinum pueden establecerse en el intestino de los bebés, donde se transforman y producen una neurotoxina que afecta el sistema nervioso y desencadena una parálisis de avance progresivo, según señala la FDA.

Invima emitió alerta por la circulación y venta ilegal de reconocido antigripal en Colombia: pone en riesgo la salud del consumidor

Invima alerta sobre lote falsificado
Invima alerta sobre lote falsificado de famoso antigripal en medio del pico respiratorio - crédito Invima

Alteraciones visibles en el color y acabado del empaque, junto con diferencias en la codificación y en las cápsulas mismas, han llevado al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a declarar que el “Noxpirin Plus Cápsula Lote 15890724 FV 07-2026” circula en Colombia como un medicamento falsificado.

Esta alerta surge en un momento de aumento de enfermedades respiratorias, elevando el riesgo sanitario para la población.

La entidad sanitaria subrayó que el lote sospechoso muestra variaciones en color, brillo, diagramación y tipografías frente al producto legítimo, además de modificaciones en el arte gráfico del envase y en la apariencia física de las cápsulas.

Estas anomalías dificultan la comprobación de que el medicamento entregue los beneficios terapéuticos para los cuales fue diseñado.

El Invima indicó que la composición y el origen de este lote son desconocidos, lo que impide responder por su calidad y seguridad. “La ciudadanía debe suspender de inmediato el uso del producto y reportar cualquier evento adverso”, enfatizó el organismo.

Ante estos hechos, la recomendación oficial es evitar la compra y el consumo de este medicamento, así como verificar siempre la autenticidad de los fármacos adquiridos.

Temas Relacionados

InvimaAdvertencia producto para bebésByHeart Whole NutritionFórmula para bebésBrote botulismoBotulismo infantilHospitalizaciones Estados UnidosMinisterio de SaludColombia-Noticias

Más Noticias

Petro volvió a cuestionar estrategia del Banco de la República afirmando que la inflación no baja porque el emisor “usa la tasa de interés, para recoger dinero”

El jefe de Estado criticó el uso de tasas de interés para controlar el alza de precios y atribuye la persistencia inflacionaria a la especulación en sectores como el gas y el agua

Petro volvió a cuestionar estrategia

Sin coronas verdes ni moños rojos en la puerta: la tendencia de Navidad 2025 que redefine la elegancia

La decoración navideña este año propone nuevos estilos para las puertas del hogar y sugiere alternativas distintas a los adornos tradicionales

Sin coronas verdes ni moños

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

El ‘desafiante’ habló de su experiencia en el ‘reality’ y reveló detalles que lo obligaron a dejar el programa de competencia

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Daniel Quintero interpuso una denuncia penal contra el presidente del Concejo de Medellín por señalamientos en su contra: “¿Hasta cuándo?"

Se trata de Sebastián López, concejal por el partido Centro Democrático, que, según el exalcalde de Medellín, lo ha tratado de corrupto y ladrón en varias ocasiones

Daniel Quintero interpuso una denuncia

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, 26 de noviembre: premio de $2.600 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados de la Lotería de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Paola Jara sorprende con su figura a solo días de dar a luz a su hija Emilia: “Así vamos”

Lele Pons reveló que le pidió consejos de maternidad a Shakira: “Me gustaría tener una relación como la que tiene con sus hijos”

El equipo de Pirlo habría pedido que retiren canciones de Blessd en evento de Cali: “Que payasada”

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Deportes

Prensa brasileña sentencia a Rafael

Prensa brasileña sentencia a Rafael Santos Borré en el Internacional de Porto Alegre: “El rostro de la crisis”

Millonarios sí habría contactado a James Rodríguez: así fue la negociación con el capitán de la selección Colombia

El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que buscaría su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó